Australian Open. 3-й круг. Медведев встретится с Кордой, Хачанов – с Тиафу, Циципас сыграет c Грикспором, Оже-Альяссим – с Серундоло
Даниил Медведев сыграет с Себастьяном Кордой в третьем круге Australian Open.
Карен Хачанов встретится с Фрэнсисом Тиафу.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 20 января, 12.30
- Дата проведения
- 20 января, 11.00
- Дата проведения
- 20 января, 04.30
- Дата проведения
- 20 января, 11.00
- Дата проведения
- 20 января, 07.00
- Дата проведения
- 20 января, 07.30
- Дата проведения
- 20 января, 06.30
10 комментариев