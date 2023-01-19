Australian Open. 3-й круг. Медведев встретится с Кордой, Хачанов – с Тиафу, Циципас сыграет c Грикспором, Оже-Альяссим – с Серундоло

Теги Australian Open результаты ATP Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Стефанос Циципас Себастьян Корда Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев сыграет с Себастьяном Кордой в третьем круге Australian Open.

Карен Хачанов встретится с Фрэнсисом Тиафу.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Себастьян Корда (США) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
20 января, 12.30
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия) Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
20 января, 11.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
20 января, 04.30
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
20 января, 11.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
20 января, 07.00
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
20 января, 07.30
Онлайн матча

 

Маккензи Макдональд (США) Йошихито Нишиока (Япония)
Дата проведения
20 января, 06.30
Онлайн матча

10 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ответ nicckk
Удачи Даниле и Карену!
Чёт форма америкосов вызывает опасение, каб наши не огребли….:(
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SMfan22
Это третий круг, а не второй!
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Nissan 0123
Удачи нашим ребятам, турнир начинается именно сейчас, дальше легко не будет.
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From Moscow City
Ответ Liza Veselova
Даня первый раз в этом году на арене Рода Лейвера, паралельно Карен -Тиафу, Шаповалов - Хуркач. Спасибо, можно не вставать в 6 утра. Нашим ребятам победы🤞
Первый матч тоже на Лэйвере играл
+1
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ugmyanswer
Классные вывески
0
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Nikolay Stavrogin
Ответ Stas Salesov
Удачи Шапо, с Хуркачом придется повозиться
Приятно видеть, что ты не забыл про старину Шапо. А то уже целый легион можно составить из тех, за кого ты болел в матчах с Ноле))
+2
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Liza Veselova
Даня первый раз в этом году на арене Рода Лейвера, паралельно Карен -Тиафу, Шаповалов - Хуркач. Спасибо, можно не вставать в 6 утра. Нашим ребятам победы🤞
0
-1
-1
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IrbIS
Корде и польскому🐆 победы
+3
-5
-2
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Stas Salesov
Удачи Шапо, с Хуркачом придется повозиться
+2
0
+2
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nicckk
Удачи Даниле и Карену!
+4
-1
+3
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