«Левски» отказался играть со «Спартаком» под давлением правительства Болгарии («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски товарищеские матчи (клубы) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, почему болгарский «Левски» отказался от матча со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

По данным «Спорт-Экспресса», отказ случился под давлением со стороны правительства страны.

Болгары готовы были играть и контракт на матч был подписан. Еще накануне никаких предпосылок для отмены игры не было.

Однако внешние факторы вынудили руководство «Левски» отказаться от проведения встречи с российской командой.

Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

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12 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ And-Rover
Неустойку на предсезонной подготовке? Ну это гениально.
Со своей стороны "Спартак" будет требовать от "Левски" выплаты неустойки, установленной матч-контрактом, за отказ от игры", - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
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Владимир Молявин
Пусть платят неустойку!!! Совсем обнаглели!!!
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Новый Орлеан
Как там УЕФА насчёт вмешательства правительства в футбол?
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Gepard_GRIN
Похоже переход сборной в АФК почти неизбежен.
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Злодей Спб
Болгары не поделили рынок с Промесом, вот теперь и спартак страдает от этого.
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Dexter Dallas
Так по телеку же сказали болгары восхитились(((
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Кузя Гитарист
Пиадоры
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angry horse
демократичненько😁
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And-Rover
Вполне вероятно.
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And-Rover
Ответ Генадий Филимонов
Пусть государство и ультрас оплатят неустойку или еще и совершат воровство? Варвары
Неустойку на предсезонной подготовке? Ну это гениально.
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Спортс и СЭ - кликбейт тугетер
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Генадий Филимонов
Пусть государство и ультрас оплатят неустойку или еще и совершат воровство? Варвары
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