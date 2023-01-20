«Левски» отказался играть со «Спартаком» под давлением правительства Болгарии («СЭ»)
Стало известно, почему болгарский «Левски» отказался от матча со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.
По данным «Спорт-Экспресса», отказ случился под давлением со стороны правительства страны.
Болгары готовы были играть и контракт на матч был подписан. Еще накануне никаких предпосылок для отмены игры не было.
Однако внешние факторы вынудили руководство «Левски» отказаться от проведения встречи с российской командой.
Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.
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