«Левски» отказался играть со «Спартаком» под давлением правительства Болгарии («СЭ»)

Стало известно, почему болгарский «Левски» отказался от матча со « » на сборах в ОАЭ.

По данным « », отказ случился под давлением со стороны правительства страны.

Болгары готовы были играть и контракт на матч был подписан. Еще накануне никаких предпосылок для отмены игры не было.

Однако внешние факторы вынудили руководство «Левски» отказаться от проведения встречи с российской командой.

Сегодня, 20 января, « » известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.