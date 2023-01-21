«Ювентус» оспорит снятие 15 очков из-за дела о финансовых махинациях

Теги Ювентус серия А Италия бизнес происшествия деньги Футбол

«Ювентус» выступил с заявлением после того, как лишился 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

«Клуб ждет публикации мотивировочной части решения и в соответствии с положениями Кодекса спортивного правосудия объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

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6 комментариев

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Andrew Kolevatykh
Ответ Dzhansug Bukiya
Суд установил, что с вашего согласия я продал вам машину по цене выше рынка (которую прокурор взял с сайта авто.ру) почему я должен вообще нести за это ответственность, если все налоги и тд. уплачены?! так еще и сам судья решил, что прокурор просит МАЛО!! 9 очков штрафа и снял аж 15, где вы такое видели беззаконие?! Это просто уму непостижимо, два клуба покупают и продают друг другу футболистов, платят с этого сумасшедшие налоги, а судья слушает доводы прокурора, что раз на сайте трансфермаркт цены другие на футболистов, то эти игроки не могли столько стоить, но тогда вопрос - а команда покупатель почему не несет ответственность?! Наполи продал 4 фактически не футболистов в Лилль за 20 миллионов и они не были оштрафованы))))))) просто какой-то беспредел. По логике суда, теперь ВСЕ трансферы должны проходить какую-то оценочную комиссию, так? Все должны бояться переплачивать, чтоб выйграть конкуренцию за игрока у другого клуба?? Это просто шизофрения какая-то
Слушай, ты хотя бы почитай, что вменяют Ювентусу. Об этом писали больше года назад. И уже тогда было понятно, что Ювентус не очень чист: опять же можно спокойно найти цитаты высшего руководства, весьма ёмко описывающие происходящее. Из прослушки. Спецслужбами. Что любому адекватному человеку уже должно о чем-то говорить.

А то, что ты написал - редкостная чушь от человека, который дальше заголовка и заплюсованных комментариев от таких же торопыг, не разобравшихся в вопросе, не читает.
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WESTERN-
А как они хотя оспорить если они виноваты.
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Dzhansug Bukiya
Суд установил, что с вашего согласия я продал вам машину по цене выше рынка (которую прокурор взял с сайта авто.ру) почему я должен вообще нести за это ответственность, если все налоги и тд. уплачены?! так еще и сам судья решил, что прокурор просит МАЛО!! 9 очков штрафа и снял аж 15, где вы такое видели беззаконие?! Это просто уму непостижимо, два клуба покупают и продают друг другу футболистов, платят с этого сумасшедшие налоги, а судья слушает доводы прокурора, что раз на сайте трансфермаркт цены другие на футболистов, то эти игроки не могли столько стоить, но тогда вопрос - а команда покупатель почему не несет ответственность?! Наполи продал 4 фактически не футболистов в Лилль за 20 миллионов и они не были оштрафованы))))))) просто какой-то беспредел. По логике суда, теперь ВСЕ трансферы должны проходить какую-то оценочную комиссию, так? Все должны бояться переплачивать, чтоб выйграть конкуренцию за игрока у другого клуба?? Это просто шизофрения какая-то
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака-буддист
Вообще все больше и больше из понятия ффп делают непонятно что, которое работает только как кому то хочется
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dmitryGoose
Естественно. Дичайшая клоунада, хотелось бы видеть подробный перевод обвинения.

У Наполи с Осимхеном, который 13 голов забил, но стоил 80, всё чисто? Особенно учитывая лавочников, перешедших в Лилль за 20 =)
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Alex Legend
По методичке чисто отработали. Причём здесь вообще очки в таблице? И в чём суть махинаций? Скрыть налоги? Тогда почему эту сумму не взыскали? Логики ноль.
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