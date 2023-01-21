«Ювентус» оспорит снятие 15 очков из-за дела о финансовых махинациях
«Ювентус» выступил с заявлением после того, как лишился 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.
«Клуб ждет публикации мотивировочной части решения и в соответствии с положениями Кодекса спортивного правосудия объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?
А то, что ты написал - редкостная чушь от человека, который дальше заголовка и заплюсованных комментариев от таких же торопыг, не разобравшихся в вопросе, не читает.
У Наполи с Осимхеном, который 13 голов забил, но стоил 80, всё чисто? Особенно учитывая лавочников, перешедших в Лилль за 20 =)