«Ювентус» оспорит снятие 15 очков из-за дела о финансовых махинациях

«Ювентус» выступил с заявлением после того, как лишился 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

«Клуб ждет публикации мотивировочной части решения и в соответствии с положениями Кодекса спортивного правосудия объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?