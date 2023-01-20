Жертва Алвеса заявила, что Дани заставил ее сделать ему минет, ударил и изнасиловал в туалете ночного клуба
Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, дала показания.
Ранее игрока сборной Бразилии, известного по выступлениям за «Барселону», заключили под стражу без права внесения залога.
23-летняя девушка в суде рассказала, что происходило в ночном клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.
Предполагаемая жертва отправилась на дискотеку около 2 часов ночи в сопровождении двух подруг. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила девушек пройти с ними в VIP-зону клуба, и те пошли.
После нескольких минут общения с мексиканской компанией официант Sutton подошел к трем подругам и сказал им, что их хочет пригласить один клиент. Девушки отказали. Но клиент настоял на своем, и официант вернулся, отметив, что клиент – его друг. Девушки в итоге согласились и пошли к столику в VIP-зоне.
За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли, когда появились три подруги. Одним из двух мужчин был Алвес, другим – друг футболиста.
Алвес представился как Дани, «игрок в петанк». Однако мексиканцы узнали Алвеса и сообщили девушкам, кто он.
По словам заявительницы, футболист хотел угостить их шампанским и сразу же начал флиртовать с ними тремя, много приставал к ним и трогал их.
После этого он встал позади жертвы и начал говорить ей слова, которые она не понимала – возможно, потому что он говорил по-португальски. В этот момент Алвес якобы крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису. Это действие он повторил дважды, несмотря на сопротивление.
Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее следовать за ним и войти. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, то захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать.
По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.
Жертва утверждает, что когда она вышла из ванной, в VIP-комнате оставался только одна подруга. Выйдя из клуба, девушка разрыдалась, и тогда сотрудники клуба спросили ее, что произошло.
Предполагаемой жертве оказали помощь в комнате, где также присутствовал менеджер клуба. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу, где девушка была обследована на наличие биологического материала Алвеса, который могли бы послужить доказательством изнасилования.
В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.
Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь. Полиция начала расследование. Алвес отрицает обвинения.
Отец: "Ах он паршивец, да я его... А ты хотя бы упиралась?" Маша:
"Конечно упиралась... руками в забор".
Алвес, конечно же, сильнее, но вот по описанию она могла втащить ему и на людях и в туалете так, что он бы просто не встал.
Всё происходило будто по плану "он меня "насилует", я плачу и становлюсь богатой" и это звучит странно.
Но если Алвес и правда насильник, то надеюсь это докажут
Но после этого она последовала за ним в отдельную комнату. Она думала он ее приглашает стихи Есенина читать?
Если бы сопротивлялась, он на глазах гостей и сотрудников бара не смог бы затащить ее силком.
А среди богатых типов ни одного отморозка избалованного еще не встречалось, разумеется.
И я бы понял еще, если бы это была история из разряда тех, где девушка после "изнасилования" остается дома у насильника, утром шлет смс, как всё было прикольно, а через пол года идет в полицию.
Но что конкретно в этой истории вас может смущать, если она сразу обратилась к охране, была в слезах и травмах (так сказано в новости), сразу сняла мед. показания и оперативно обратилась в полицию.
Если рассуждать как вы, то можно прийти к выводу, что женщины каждый раз сами виноваты, что их насилуют.