Жертва Алвеса заявила, что Дани заставил ее сделать ему минет, ударил и изнасиловал в туалете ночного клуба

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас девушки и спорт контент Футбол

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, дала показания.

Ранее игрока сборной Бразилии, известного по выступлениям за «Барселону», заключили под стражу без права внесения залога.

23-летняя девушка в суде рассказала, что происходило в ночном клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.  

Предполагаемая жертва отправилась на дискотеку около 2 часов ночи в сопровождении двух подруг. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила девушек пройти с ними в VIP-зону клуба, и те пошли.

После нескольких минут общения с мексиканской компанией официант Sutton подошел к трем подругам и сказал им, что их хочет пригласить один клиент. Девушки отказали. Но клиент настоял на своем, и официант вернулся, отметив, что клиент – его друг. Девушки в итоге согласились и пошли к столику в VIP-зоне.

За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли, когда появились три подруги. Одним из двух мужчин был Алвес, другим – друг футболиста.

Алвес представился как Дани, «игрок в петанк». Однако мексиканцы узнали Алвеса и сообщили девушкам, кто он.

По словам заявительницы, футболист хотел угостить их шампанским и сразу же начал флиртовать с ними тремя, много приставал к ним и трогал их.

После этого он встал позади жертвы и начал говорить ей слова, которые она не понимала – возможно, потому что он говорил по-португальски. В этот момент Алвес якобы крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису. Это действие он повторил дважды, несмотря на сопротивление.

Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее следовать за ним и войти. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, то захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать. 

По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

Жертва утверждает, что когда она вышла из ванной, в VIP-комнате оставался только одна подруга. Выйдя из клуба, девушка разрыдалась, и тогда сотрудники клуба спросили ее, что произошло.

Предполагаемой жертве оказали помощь в комнате, где также присутствовал менеджер клуба. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу, где девушка была обследована на наличие биологического материала Алвеса, который могли бы послужить доказательством изнасилования.

В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь. Полиция начала расследование. Алвес отрицает обвинения.

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59 комментариев

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TaR
Ответ Serzhique
Позвали в вип - не хотела, но пошла Позвали в туалет - не хотела, но пошла Закрыли в туалете и попросили сесть на колени - не хотела, но села Требовали сделать минет - сопротивлялась, но сделала. Явно же не для того, чтобы стрясти деньги, узнав, что это известный футболист. P.S. Ни в коем случае не оправдываю его, если вдруг это все правда, и он действительно её изнасиловал.
И вас плюсуют… Алвеса не просто так не выпустили, а вы просто так девушку обвиняете
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Лужин
Ночные клубы- развлечение для бедных, чего туда футболистов то тянет? Когда средства позволяют устроить встречу с лучшими эскортницами, нафига каких-то выпивших рандомных баб искать по клубам?
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Арман Мартиросян
Если все именно так и произошло, то Алвес животное, хоть и девушка тоже не ангел.
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kupezz
Ответ Олег Кузнецов
Никогда не понимал насилие в отношении женщин. Нет женщины, это значит нет, зачем искать проблемы на свою задницу.
А было ли насилие? Сейчас такое модное для женщин и страшное для мужчин время, что любая ля может с тобой переспать, а после выйти и удариться, кожа нежная, синяки даже от прикосновений появляются. Тем более если этот человек хорошо обеспеченный. По этой теме прекрасно одна девушка юрист высказалась, что если захочет, то любого мужика на деньги разведет или на скамью усадит, дело-то не хитрое.
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Великий Алонсо
Я почти на 100% уверена, что у Алвеса маленький 🍆
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Блуждающий странник
Ты просто никогда не сталкивался с насилием, не поймешь что это. Ты бессилен абсолютно в этот момент. Казалось бы есть показания свидетелей, мед показания, вызвала сразу полицию и сразу написала заявление и все равно виновата жертва, а не потенциальный насильник
В одной деревне. Маша приходит домой и говорит: "Меня Иван изнасиловал!"
Отец: "Ах он паршивец, да я его... А ты хотя бы упиралась?" Маша:
"Конечно упиралась... руками в забор".
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Влад Безруков
Ответ Mi Vi
Есть свидетели, мед обследование, травмы. Местные комментаторы и тут будут говорить, что она сама?
Дело в том, что на подсознательном уровне, кажется, что если бы девушка прям совсем ничего не хотела, то она бы дралась, кусалась, царапалась и всячески старалась избежать насилия.
Алвес, конечно же, сильнее, но вот по описанию она могла втащить ему и на людях и в туалете так, что он бы просто не встал.
Всё происходило будто по плану "он меня "насилует", я плачу и становлюсь богатой" и это звучит странно.
Но если Алвес и правда насильник, то надеюсь это докажут
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Гагаринский, дом 3
Сначала он меня убил после заставил сделать минет и тд
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Diego 95
Бедная скромняшка((Насильно пригласил в ВИП зону,насильно пошла с ним в туалет(но думала идет в библиотеку)
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Ванильный Мишка
Не верю.
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Юрий Кечко
Минет быстро....а дома мы не хотим, дома мы стесняемся (с)
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&_Bishep_&
"крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису. Это действие он повторил дважды"
Но после этого она последовала за ним в отдельную комнату. Она думала он ее приглашает стихи Есенина читать?
Если бы сопротивлялась, он на глазах гостей и сотрудников бара не смог бы затащить ее силком.
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Полуэктов Пётр
Ответ Serzhique
Позвали в вип - не хотела, но пошла Позвали в туалет - не хотела, но пошла Закрыли в туалете и попросили сесть на колени - не хотела, но села Требовали сделать минет - сопротивлялась, но сделала. Явно же не для того, чтобы стрясти деньги, узнав, что это известный футболист. P.S. Ни в коем случае не оправдываю его, если вдруг это все правда, и он действительно её изнасиловал.
Вот именно из-за таких мнений богатые и известные личности могут легко насиловать женщин. Потому что кто там поверит этой бабе, она же явно денег хочет.
А среди богатых типов ни одного отморозка избалованного еще не встречалось, разумеется.
И я бы понял еще, если бы это была история из разряда тех, где девушка после "изнасилования" остается дома у насильника, утром шлет смс, как всё было прикольно, а через пол года идет в полицию.
Но что конкретно в этой истории вас может смущать, если она сразу обратилась к охране, была в слезах и травмах (так сказано в новости), сразу сняла мед. показания и оперативно обратилась в полицию.
Если рассуждать как вы, то можно прийти к выводу, что женщины каждый раз сами виноваты, что их насилуют.
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дамьен
так я не понял, а мексиканцы левые были? почему их тоже с девками пригласили в вип?) и они стояли и смотели как до их баб домогается Алвес?)
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Александр Ерохин
В принципе в начале все ясно написано - около 2-х часов ночи девушки отправились на дискотеку… искала приключений она, нашла она, а виноват, конечно, мужик
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Блуждающий странник
Ответ Serzhique
Позвали в вип - не хотела, но пошла Позвали в туалет - не хотела, но пошла Закрыли в туалете и попросили сесть на колени - не хотела, но села Требовали сделать минет - сопротивлялась, но сделала. Явно же не для того, чтобы стрясти деньги, узнав, что это известный футболист. P.S. Ни в коем случае не оправдываю его, если вдруг это все правда, и он действительно её изнасиловал.
Ты просто никогда не сталкивался с насилием, не поймешь что это. Ты бессилен абсолютно в этот момент. Казалось бы есть показания свидетелей, мед показания, вызвала сразу полицию и сразу написала заявление и все равно виновата жертва, а не потенциальный насильник
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Антон Фалафель
Серьёзно задаюсь вопросом. Почему ни одна жертва не откусила член своему обидчику?
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ScorpionN***
Недавно же было, что только руку в трусы засунул
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Bernie
Вот теперь ВЕРЮ))))) бил ногами по почкам - 100%
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korobokchekhova
Не верю ни единому слову!
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Bullship
Менди не получилось посадить, нашли новую жертву..
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Торт Спартак
Ответ Serzhique
Позвали в вип - не хотела, но пошла Позвали в туалет - не хотела, но пошла Закрыли в туалете и попросили сесть на колени - не хотела, но села Требовали сделать минет - сопротивлялась, но сделала. Явно же не для того, чтобы стрясти деньги, узнав, что это известный футболист. P.S. Ни в коем случае не оправдываю его, если вдруг это все правда, и он действительно её изнасиловал.
При этом она не поняла, что он ей говорил по-португальски в випе, но всё дословно поняла в туалете.
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Великий Алонсо
Ответ Алина87
Блин, какой позор на старости лет🙀
Какая старость, жизнь это не только футбол, ему всего 39
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Ванька-Манька
Стоит похвалить игрочков риаля: Дани на протяжении многих сезонов творил с ними такое же на футбольном поле, но они, в отличие от бабёхи, в полицию не пошли
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Amalfitano
История конечно офуительная, но почему они пошли к нему ща стол, почему пили шампанское, почему она пошла с Дани в отдельную комнату(которая оказалось туалетом)? Дани конечно виновен по всем статья, если делал всё это, но когда девушки в ночном клубе идут за чужой стол они что, ожидают предложения руки и сердца?
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