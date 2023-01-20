Жертва Алвеса заявила, что Дани заставил ее сделать ему минет, ударил и изнасиловал в туалете ночного клуба

Девушка, обвинившая в изнасиловании, дала показания.

Ранее игрока сборной Бразилии, известного по выступлениям за «Барселону», заключили под стражу без права внесения залога.

23-летняя девушка в суде рассказала, что происходило в ночном клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.

Предполагаемая жертва отправилась на дискотеку около 2 часов ночи в сопровождении двух подруг. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила девушек пройти с ними в VIP-зону клуба, и те пошли.

После нескольких минут общения с мексиканской компанией официант Sutton подошел к трем подругам и сказал им, что их хочет пригласить один клиент. Девушки отказали. Но клиент настоял на своем, и официант вернулся, отметив, что клиент – его друг. Девушки в итоге согласились и пошли к столику в VIP-зоне.

За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли, когда появились три подруги. Одним из двух мужчин был Алвес, другим – друг футболиста.

Алвес представился как Дани, «игрок в петанк». Однако мексиканцы узнали Алвеса и сообщили девушкам, кто он.

По словам заявительницы, футболист хотел угостить их шампанским и сразу же начал флиртовать с ними тремя, много приставал к ним и трогал их.

После этого он встал позади жертвы и начал говорить ей слова, которые она не понимала – возможно, потому что он говорил по-португальски. В этот момент Алвес якобы крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису. Это действие он повторил дважды, несмотря на сопротивление.

Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее следовать за ним и войти. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, то захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать.

По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

Жертва утверждает, что когда она вышла из ванной, в VIP-комнате оставался только одна подруга. Выйдя из клуба, девушка разрыдалась, и тогда сотрудники клуба спросили ее, что произошло.

Предполагаемой жертве оказали помощь в комнате, где также присутствовал менеджер клуба. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу, где девушка была обследована на наличие биологического материала Алвеса, который могли бы послужить доказательством изнасилования.

В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь. Полиция начала расследование. Алвес отрицает обвинения.