Джерси Проворова раскупают после отказа игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Остались только женские размеры (Fox News)
Фанаты раскупили джерси Ивана Проворова после отказа игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Несколько изданий, включая Post Millennial, OutKick и Washington Examiner, ранее сообщали, что джерси защитника «Филадельфии» раскупают в онлайн-магазинах.
Как сообщает Fox News, на данный момент в официальном магазине НХЛ и на сайте партнера лиги Fanatics остались только женские версии джерси с фамилией игрока. Все мужские игровые свитеры разных размеров были распроданы.
Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
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Только на 4 года раньше
Да и народ не настолько тупой
То есть Вы утверждаете , что в одном из главных оплотов свободного мира и демократии, где свобода слова , прессы и остальное бла-бла-бла.....50-и ( или более) процентам людей крайне не нравится происходящее , но они ( почему-то) все время молчат , не высказывая свою позицию, и ждут дня когда некий хоккеист Проворов сделает такой вот демарш , чтобы поддержать его покупкой джерси?
Так получается?)
Может все-таки другие причины поищите, есть подозрение ,, что все намного банальнее в этой ситуации
https://azbyka.ru/sodomskij-grex
То предложение носит описательный характер.
И суть месседжа лишь в том, что у общества уже большие проблемы , если "героем дня" в информационной повестке может стать человек просто не поддержавший ЛГБТ