Джерси Проворова раскупают после отказа игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Остались только женские размеры (Fox News)

Теги болельщики Филадельфия НХЛ игровая форма Иван Проворов ЛГБТ стиль Хоккей

Фанаты раскупили джерси Ивана Проворова после отказа игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Несколько изданий, включая Post Millennial, OutKick и Washington Examiner, ранее сообщали, что джерси защитника «Филадельфии» раскупают в онлайн-магазинах.

Как сообщает Fox News, на данный момент в официальном магазине НХЛ и на сайте партнера лиги Fanatics остались только женские версии джерси с фамилией игрока. Все мужские игровые свитеры разных размеров были распроданы.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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41 комментарий

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dudkinrs82
Я купил тоже.
Только на 4 года раньше
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Евгений Исаев
Ответ FortMinor
значит американцы живут под гнетом голубизны, освободил бы их кто...
Есть освободители! Например - 76 гв. ДШД ВДВ)))
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oberkorn
И это Филадельфия, город свободной любви. Видимо эта содомия уже все задрала
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DENbright
Фила от греха подальше сняла джерси с продажи, вот и вся новость
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Kirill Lukonin
Что за вброс, все размеры есть, только в белом цвете один размер отсутствует.
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Tornado of Souls
Ответ Леван Мкртчян
Смешно) То есть Вы утверждаете , что в одном из главных оплотов свободного мира и демократии, где свобода слова , прессы и остальное бла-бла-бла.....50-и ( или более) процентам людей крайне не нравится происходящее , но они ( почему-то) все время молчат , не высказывая свою позицию, и ждут дня когда некий хоккеист Проворов сделает такой вот демарш , чтобы поддержать его покупкой джерси? Так получается?) Может все-таки другие причины поищите, есть подозрение ,, что все намного банальнее в этой ситуации
ну вообще-то да. Убеждённое меньшинство, для которого какой-то вопрос очень важен, легко может навязать свою позицию большинству, для которого этот же вопрос второстепенен. У Насима Талеба это хорошо описано.
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Федя-гол
Ответ mr_simpson
Я подумал сразу, купили чтобы сжечь))
чтобы сжечь как раз остались женские размеры/фасоны)
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Фаррух Шукуров
Моральные принципы окупаются
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Кавабунга Шреддоголовый
Такую рекламу сделал своему джерси. Ваня просто бог маркетинга)))
Да и народ не настолько тупой
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El Fenomeno 9️⃣
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Sla Slo
Дай бог, чтобы радужные не раздули против него всеамериканский хейт
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йозе марино
Главное, чтоб они эти джерси не раскрасили в радугу
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шампион
Разноцветные видимо уже всех достали в Америке
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Леван Мкртчян
Ответ Tornado of Souls
Как бы объяснить... 50% или даже больше людей происходящее не нравится. Если сходную с ними позицию высказывает один-единственный человек из того или иного вида спорта, то логично, что он соберёт все сливки популярности. Активизм - это игра, в которой могут участвовать две команды.
Смешно)
То есть Вы утверждаете , что в одном из главных оплотов свободного мира и демократии, где свобода слова , прессы и остальное бла-бла-бла.....50-и ( или более) процентам людей крайне не нравится происходящее , но они ( почему-то) все время молчат , не высказывая свою позицию, и ждут дня когда некий хоккеист Проворов сделает такой вот демарш , чтобы поддержать его покупкой джерси?
Так получается?)
Может все-таки другие причины поищите, есть подозрение ,, что все намного банальнее в этой ситуации
+1
-4
-3
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Kyrlumba
вот он, реальный голос американского общества, лгбт повестка всем надоела
+6
-2
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Саша
Устроил революцию!
+2
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Super Bock
Ради интереса зашёл на NHL.shop, в раздел Филадельфии, у них даже футболки и худи с логотипом Флайерз и фамилией Проворов на спине, продаются с пометкой most popular )))
+7
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Антон Киселёв
Американцы в приятном шоке от того что кто-то может пойти против толпы - сразу видно, что свобода мысли для них не в новинку🙃
+8
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mr_simpson
Я подумал сразу, купили чтобы сжечь))
+1
-1
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Alestern
"Российский защитник "Филадельфии" хоккеист Иван Проворов — герой, потому что отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ" - Такое мнение выразил телеведущий Fox News Такер Карлсон. "Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?", — задался вопросом Такер.
+11
-2
+9
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bel01
Ответ Alcibiades
Можете привести цитату из Библии с упоминанием ЛГБТ? Ну, можно и отдельно цитаты про лесбиянок или трансгендеров))
Почитайте здесь. Там довольно подробно, и со всеми ссылками.
https://azbyka.ru/sodomskij-grex
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Alcibiades
Ответ bel01
Так всё же правильно объяснил. Ортодоксальная или, как мы её называем, греко-православная церковь сохраняет верность текстам Библии, где лгбт описывается как тяжелейший содомский грех.
Можете привести цитату из Библии с упоминанием ЛГБТ? Ну, можно и отдельно цитаты про лесбиянок или трансгендеров))
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Леван Мкртчян
Ответ bel01
Так всё же правильно объяснил. Ортодоксальная или, как мы её называем, греко-православная церковь сохраняет верность текстам Библии, где лгбт описывается как тяжелейший содомский грех.
Так я и не имел в виду и не отсылался к какой-то ошибке Проворова в контексте его обоснований при отказе надевать форму в поддержку ЛГБТ.
То предложение носит описательный характер.
И суть месседжа лишь в том, что у общества уже большие проблемы , если "героем дня" в информационной повестке может стать человек просто не поддержавший ЛГБТ
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ericssons
)))))))))))
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FortMinor
значит американцы живут под гнетом голубизны, освободил бы их кто...
+13
-2
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