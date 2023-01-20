Фанаты раскупили джерси Ивана Проворова после отказа игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Несколько изданий, включая Post Millennial, OutKick и Washington Examiner, ранее сообщали, что джерси защитника «Филадельфии» раскупают в онлайн-магазинах.

Как сообщает Fox News, на данный момент в официальном магазине НХЛ и на сайте партнера лиги Fanatics остались только женские версии джерси с фамилией игрока. Все мужские игровые свитеры разных размеров были распроданы.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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