Медведев не защитил финал на Australian Open и выпадет из топ-10

Восьмая ракетка мира уступил №31 в третьем круге – 6:7(7), 3:6, 6:7(4).

В первой партии Медведев отыграл три брейка и три сетбола на тай-брейке. В третьей – отыграл брейк и четыре матчбола на тай-брейке.

По итогам турнира Медведев, до этого два года подряд выходивший в Мельбурне в финал, выпадет из топ-10. В прошлый раз он стоял за пределами десятки в июле 2019-го.

Медведев не пробился во вторую неделю Australian Open третий раз в карьере. Ранее это происходило в 2017-м и 2018-м – на его первых австралийских «Шлемах».

На «Больших шлемах» в целом он не проигрывал раньше второй недели с «Ролан Гаррос»-2020.

Корда четвертый раз в карьере победил соперника из топ-10 (при девяти поражениях), но впервые сделал это на «Большом шлеме».

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