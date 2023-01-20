Медведев не защитил финал на Australian Open и выпадет из топ-10
Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уступил №31 Себастьяну Корде в третьем круге Australian Open – 6:7(7), 3:6, 6:7(4).
В первой партии Медведев отыграл три брейка и три сетбола на тай-брейке. В третьей – отыграл брейк и четыре матчбола на тай-брейке.
По итогам турнира Медведев, до этого два года подряд выходивший в Мельбурне в финал, выпадет из топ-10. В прошлый раз он стоял за пределами десятки в июле 2019-го.
Медведев не пробился во вторую неделю Australian Open третий раз в карьере. Ранее это происходило в 2017-м и 2018-м – на его первых австралийских «Шлемах».
На «Больших шлемах» в целом он не проигрывал раньше второй недели с «Ролан Гаррос»-2020.
Корда четвертый раз в карьере победил соперника из топ-10 (при девяти поражениях), но впервые сделал это на «Большом шлеме».
Это что бы настроение у местных комментаторов лучше было )
Всем добра.
Мне за него раньше хотелось болеть, потому что это вдохновляло. Был виден его прогресс, как он работает над ошибками, растет как неординарная личность. За этим было приятно и интересно наблюдать.
У Медведева синдром Сафина)
С победой.