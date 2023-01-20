Медведев не защитил финал на Australian Open и выпадет из топ-10

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уступил №31 Себастьяну Корде в третьем круге Australian Open – 6:7(7), 3:6, 6:7(4).

В первой партии Медведев отыграл три брейка и три сетбола на тай-брейке. В третьей – отыграл брейк и четыре матчбола на тай-брейке.

По итогам турнира Медведев, до этого два года подряд выходивший в Мельбурне в финал, выпадет из топ-10. В прошлый раз он стоял за пределами десятки в июле 2019-го.

Медведев не пробился во вторую неделю Australian Open третий раз в карьере. Ранее это происходило в 2017-м и 2018-м – на его первых австралийских «Шлемах».

На «Больших шлемах» в целом он не проигрывал раньше второй недели с «Ролан Гаррос»-2020.

Корда четвертый раз в карьере победил соперника из топ-10 (при девяти поражениях), но впервые сделал это на «Большом шлеме».

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84 комментария

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pavel_a
Даня, ну как так-то…
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Nuraly Amirov
Ответ ekaterina_)))
Плюсую Я расслабилась уже Но пугает, что у Дани только регресс два года. Эти двое хоть на стабильном уровне.
Два? Он чуть больше года назад шлем взял, год назад в финале был
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Antonbezb
Зверев, Рууд вылетают все ок, Медведев в борьбе проигрывает пиковому Корде. Все драма, сдулся
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Antonbezb
Ответ Sole Tone
Интересно, а на британских, норвежских, испанских и тд спортивных порталах , так же поливают грязью своих кумиров , которые стоят в рейтинге выше Дани и уже вылетели с шлема? Или здесь обитают только поклонники Костюк да Стаховского? Крайне неприятно это всё читать. Тем более , что Себ сейчас на реальном подъёме, неделю назад чуть ноле не победил. Это теннис. Тут у всех есть взлёты и падения. Просто сегодня не день Даниила.
Нет когда Рууд вылетел, никто и внимания не обратил. Хотя он проиграл сопернику послабее
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Kretsche48
Ответ Evergreen
Дядь, закусывай
Отвечу обоим. Что, пoпkи пригорают? Их там вообще не должно было быть, если бы atp не были такими мягкотелыми.
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Сергей Чугунников
Ответ Sincere
Уже год как не день Даниила, увы.
Да камон) играл он нормально в Астане и Вене) да и на итоговом провалился по результату, но не по игре в целом.
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Volodka
сегодня весел рок над Даниилом, даже когда сравнял в 3 сете, казалось всё равно он этот рок не одолеет
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Макс1288
Ожидаемо, что далеко Медведев не пройдёт. Сдал он прилично за последний год, стоит на месте в игровом плане, не какого развития вперёд нет, поэтому его игра стала предсказуема для соперников
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Sincere
Ответ Sole Tone
Интересно, а на британских, норвежских, испанских и тд спортивных порталах , так же поливают грязью своих кумиров , которые стоят в рейтинге выше Дани и уже вылетели с шлема? Или здесь обитают только поклонники Костюк да Стаховского? Крайне неприятно это всё читать. Тем более , что Себ сейчас на реальном подъёме, неделю назад чуть ноле не победил. Это теннис. Тут у всех есть взлёты и падения. Просто сегодня не день Даниила.
Уже год как не день Даниила, увы.
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Leo Bonart
Ответ kyckoba
Нет. Могу сказать про итальянские - 95% поддерживают и делают удачи в будущем. У нас, конечно, от любви до ненависти…
У нас есть русскоязычные болельщики сборной Украины
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EgorHroMov
https://ibb.co/1YNN9t8

Это что бы настроение у местных комментаторов лучше было )

Всем добра.
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Сергей Чугунников
Ответ Sole Tone
Интересно, а на британских, норвежских, испанских и тд спортивных порталах , так же поливают грязью своих кумиров , которые стоят в рейтинге выше Дани и уже вылетели с шлема? Или здесь обитают только поклонники Костюк да Стаховского? Крайне неприятно это всё читать. Тем более , что Себ сейчас на реальном подъёме, неделю назад чуть ноле не победил. Это теннис. Тут у всех есть взлёты и падения. Просто сегодня не день Даниила.
Голос разума в океане злопыхателей) я сижу ещё на реддите, там гораздо более здоровая атмосфера. А так чужое поражение - прекрасный повод вылезти наружу. А Медведев - идеальная цель. Не думаю, что того же Берета поливают грязью в Италии, а Ципу в Греции (он кому только не проигрывал). Но это лишь срез при поражении, люди, пишущие слова поддержки не здесь. Я был на автограф сессии Медведева в Москве - очередь была километровая. Это истинное отношение.
+4
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kyckoba
Жаль, что не удалось вырвать первый сет. Могла бы совсем по-другому пойти игра. Но Корда был невероятен, залетало все, кроме того сумасшедшего отрезка в 1м сете, что Даня выдал. Корда так и до финала может дойти. А у Дани нет пока той медведевской магии, вдохновения. Считаю, что он мало отдыхал, не фиг было в Саудовскую Аравию ездить. Нужна была глобальная перезагрузка после тяжелого сезона. И психолога срочно возвращать.
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GiordanoBruno
Ответ Jefri AG
Я бы на месте болельщиков Медведева просто расслабился и не переживал. Всё-таки шлем он уже взял, первой ракеткой мира был. Ну даже если не будет больше никаких больших достижений, всё равно уже можно почивать на лаврах. У Зверева и Циципаса вот не было ни того, ни другого.
Ну камон, почивать на лаврах ему еще очень рано. Можно еще сравнивать себя с соседом из детства, который Монако никогда не видел и не увидит.

Мне за него раньше хотелось болеть, потому что это вдохновляло. Был виден его прогресс, как он работает над ошибками, растет как неординарная личность. За этим было приятно и интересно наблюдать.
+2
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Andry 72
После последней Австралии психологически сломался и стабильная игра ушла,отдельные удачные матчи есть и на этом пока всё
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Василий Васильев
Тряпка как обычно,может слить кому угодно,это днище бесхребетное в сто раз хуже и бездарные Вавринки и Маррея,которые боролись с праймовыми величайшими и брали шлемы.
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sashati
Ответ Jefri AG
Я бы на месте болельщиков Медведева просто расслабился и не переживал. Всё-таки шлем он уже взял, первой ракеткой мира был. Ну даже если не будет больше никаких больших достижений, всё равно уже можно почивать на лаврах. У Зверева и Циципаса вот не было ни того, ни другого.
У Зверева все же есть кое-что, поэтому этот АО выйграет Циципас!
У Медведева синдром Сафина)
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mamapapaya
Ответ Глеб Саратов
Подробнее про предательство
Уже 100 раз здесь обсуждали. Не поддержал своего старшего товарища(Новака), который с ним нянчился. В общем, как дешевка себя повел.
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kyckoba
Ответ Sole Tone
Интересно, а на британских, норвежских, испанских и тд спортивных порталах , так же поливают грязью своих кумиров , которые стоят в рейтинге выше Дани и уже вылетели с шлема? Или здесь обитают только поклонники Костюк да Стаховского? Крайне неприятно это всё читать. Тем более , что Себ сейчас на реальном подъёме, неделю назад чуть ноле не победил. Это теннис. Тут у всех есть взлёты и падения. Просто сегодня не день Даниила.
Нет. Могу сказать про итальянские - 95% поддерживают и делают удачи в будущем. У нас, конечно, от любви до ненависти…
+5
-2
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Alex Lamm
Искрене желал этого Медведеву с американской серии хардов прошлым летов. Впереди наконец целый сезон, где ему впервые за последние 3 года ничего не надо подтверждать и ничего не надо доказывать. И больше 10 человек в матчах с которыми он будет вторым номером. Если и это ему не поможет уже про Надаля забыть, то не поможет ничего.
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Rjcnbr
Ответ Jefri AG
Я бы на месте болельщиков Медведева просто расслабился и не переживал. Всё-таки шлем он уже взял, первой ракеткой мира был. Ну даже если не будет больше никаких больших достижений, всё равно уже можно почивать на лаврах. У Зверева и Циципаса вот не было ни того, ни другого.
У Зверева 16 чашек шлемов, проверяйте информацию. Он олимпийский чемпион
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TiNO
Третий сет даже смотреть не стал, не было в глазах Даниила ни огонька, ни искры, ни даже какой-то злости. Какая-то обреченность. Не буду оригинален, но наверное настала пора что-то менять, может тренера сменить наконец?
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Sole Tone
Интересно, а на британских, норвежских, испанских и тд спортивных порталах , так же поливают грязью своих кумиров , которые стоят в рейтинге выше Дани и уже вылетели с шлема? Или здесь обитают только поклонники Костюк да Стаховского? Крайне неприятно это всё читать. Тем более , что Себ сейчас на реальном подъёме, неделю назад чуть ноле не победил. Это теннис. Тут у всех есть взлёты и падения. Просто сегодня не день Даниила.
+11
-6
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EgorHroMov
Тот день когда у Себа залетело все что обрабатывал ракеткой

С победой.
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SKA Rostov1992
Ответ ivan 07
Медведев слаб нынче. Об этом было понятно до турнира. Большой вопрос ,возьмет ли еще один шлем .
Ставлю, что не возьмёт 😬 думаю, что даже финалов больше не будет
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-1
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