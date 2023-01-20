Елена Соколова: «Мировое фигурное катание рассыпется без российских фигуристов. Велика вероятность, что к концу года нас будут умолять вернуться»

Теги Елена Соколова сборная России Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира Елена Соколова поделилась мнением об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

— Не убавился ли поток детей в школу в связи со сложной международной обстановкой?

— Собственно говоря, для детей ничего особо не меняется, они не посвящены в такие тонкости. Не думаю, что это все настолько будет надолго.

Мировое фигурное катание не просто потеряет, а рассыпется без российских и китайских фигуристов. Поэтому предполагаю, велика вероятность, что к концу года они могут не просто просить, а умолять нас вернуться.

— Многие самым печальным моментом года называют недопуск российских спортсменов на международные старты.

— Популярность фигурного катания во всем мире падает, это признано во всем мире. Во всем мире куча поклонников именно российского фигурного катания, нашего стиля, особенностей. Это они теряют, многие чемпионаты потеряли в количестве зрителей.

— В отсутствие международных стартов Федерация фигурного катания на коньках России ввела хорошие призовые на внутренних стартах. Можно назвать это дополнительной мотивацией?

— Когда ты выступаешь, явно не думаешь об этом, это не самое главное, – рассказала Соколова.

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67 комментариев

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Vasiliy S
Да бери больше, ось Земли отклониться в таком случае
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fewral
А зачем? Кому это надо? Японцам? Которые начали выигрывать? Или американцам? Ну, это вообще нереально.
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Alestern
Ответ HoratioH
Мировое фигурное катание, как и весь другой спорт, неплохо чувствует себя без русских спортсменов и пока загибаться не собирается. Все деятели, которые верещат, что к нам скоро приползут на коленях и будут умолять вернуться — либо бессовестные лжецы, либо феерические дураки
Она просто имела ввиду, что без лучших школ (будь то школа фигурного катания или других видов спорта) это уже всё не то… Такое можно назвать одним словом - регресс!..
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OnTuMyC
скрепный передоз страшная штука
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Itachi-san
Не иначе...100%...флага с тремя полосами всякий адекватный организм шарахаеться на этой планете..
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-3
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sergey-ld
"А правда, что муниципалитеты очень мотивируют?" – "Когда ты выступаешь, явно не думаешь об этом, это не самое главное"
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Wiley Fox
Ахаха

Так и вижу, как мировое ФК кричит "Кондратюк, вернись! У нас 15-е место некому занимать!"

Ну что за идиотизм? Никакой спорт без наших никогда не развалится. Потому что лапта и в России не культивируется
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Olga Tchistyakov
Что самое интересное,особо гов-тые с этой ветки завтра прилипнут у экрану для просмотра Кубка Первого. А через неделю ЧЕ,вот тогда и будет о чём поговорить))))
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Fellina
«Замершая» Европа не может уже ползти 😉😂😂
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Ivan Ivanych
Что курят подобные персонажи?
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Ильнур Хасанов
Это фигурное катание даже в рф мало кому интересно, держится лишь на гос вливаниях. В мире так же. И я уверен, что ни кто не страдает. Что нет россиян. А после того как нашли допинг, тем более.
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Olga Tchistyakov
Ответ DD102DD
Восстановление РУСАДА зависло - только Чайковский.
Чайковский,мой любимый композитор.))
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DD102DD
Если собрались на коленях ползти, то пора выползать - а то 10 лет придётся ждать.
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Olga Tchistyakov
Ответ Вованыч05
с лета я был точно уверен что европа замёрзнет полностью зимой и прибежит мириться......не мёрзнут чё то.
Подожди ещё,на данный момент тем-ра в Германия держится на минусовой отметке.Но в середине февраля обещали вообще арктические морозы)).Птичек жалко,замёрзнут бедненькие.
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Anastasia1990_
Ну, конечно, на коленях будут ползать, ага 🤦🏻‍♀️Отличный пример шапкозакидательства.
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DD102DD
Ответ Olga Tchistyakov
А я просто уверена , что будут умолять.К концу года или нет ,а будут.Надо вернуться ,но на своих условиях(надеюсь чиновники не прогнутся).(кол-во квот,гимн,флаг и т.д)
Восстановление РУСАДА зависло - только Чайковский.
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Блотт Айс
Там есть, чему рассыпаться? Смотреть тошно, если честно, особенно на ЖО. Да и на пары. При отсутствии российских у них есть шанс попасть в историю, оставить щапись о себе. Нет, не позовут. Сами возьмем.
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Антон Александров
Ответ Юрий Бордюженко
Какого именно года?
1984
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Olga Tchistyakov
А я просто уверена , что будут умолять.К концу года или нет ,а будут.Надо вернуться ,но на своих условиях(надеюсь чиновники не прогнутся).(кол-во квот,гимн,флаг и т.д)
+2
-6
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37old
Ответ Вечно в бане
Где-то с июня я только и читаю, что вот-вот, ещё немного, и к нам приползут на коленях, потом ещё чуть-чуть и замерзать начнут, и точно умолять будут, потом ещё что-нибудь. В связи с этим возникает вопрос: все эти спикеры думают, что у людей память, как у рыбки, или все эти спикеры не думают вообще?
Сдается мне, что "у людей" действительно есть проблемы с запоминанием информации и тем более с ее критической оценкой. У многих.
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Fellina
Ответ Вованыч05
Зиму ждали ждали а евромпа не замерзает насмерть и не замерзает.Они просто наше тв видимо не смотрят и не знают что давно уже должны были все немного насмерть замерзнуть.
А вы правы, это промах, они же ничего не знают)))
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DD102DD
Разговаривал с Папой - у него нет в планах устраивать всемирный Ледниковый период.
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Fellina
Ответ Viks
... и Германия уже замёрзла без российского газа, как и обещали по "ящику".
По ящику и не то модно услышать 😉😂😂
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Fellina
Ответ DD102DD
Истинно вам говорю - мольбами не отделаются.
Конечно, потому что умолять не будут 😉😂😂
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Блотт Айс
Ответ Вованыч05
Зиму ждали ждали а евромпа не замерзает насмерть и не замерзает.Они просто наше тв видимо не смотрят и не знают что давно уже должны были все немного насмерть замерзнуть.
Зима теплая и газ с нефтью пока еще покупают через третьи страны, но у европы все лучшее - позади.
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-7
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