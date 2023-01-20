Елена Соколова: «Мировое фигурное катание рассыпется без российских фигуристов. Велика вероятность, что к концу года нас будут умолять вернуться»

Серебряный призер чемпионата мира поделилась мнением об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

— Не убавился ли поток детей в школу в связи со сложной международной обстановкой?

— Собственно говоря, для детей ничего особо не меняется, они не посвящены в такие тонкости. Не думаю, что это все настолько будет надолго.

Мировое фигурное катание не просто потеряет, а рассыпется без российских и китайских фигуристов. Поэтому предполагаю, велика вероятность, что к концу года они могут не просто просить, а умолять нас вернуться.

— Многие самым печальным моментом года называют недопуск российских спортсменов на международные старты.

— Популярность фигурного катания во всем мире падает, это признано во всем мире. Во всем мире куча поклонников именно российского фигурного катания, нашего стиля, особенностей. Это они теряют, многие чемпионаты потеряли в количестве зрителей.

— В отсутствие международных стартов Федерация фигурного катания на коньках России ввела хорошие призовые на внутренних стартах. Можно назвать это дополнительной мотивацией?

— Когда ты выступаешь, явно не думаешь об этом, это не самое главное, – рассказала Соколова.