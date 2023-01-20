ЦСКА выиграл 1-й этап Единой лиги ВТБ-22/23 с результатом 22-0

ЦСКА одержал победу над « » (100:80) и стал лучшей командой первого этапа сезона Единой лиги ВТБ.

Армейцы выиграли все 22 матча первого этапа, в котором принимали участие 12 клубов. Ближайшим преследователем ЦСКА в турнирной таблице является УНИКС (20-2).

Во втором этапе команды будут разделены на верхнюю и нижнюю шестерки. В верхней шестерке ЦСКА предстоит сыграть с , «Зенитом», «Нижним Новгородом», МБА и «Локомотивом-Кубань». При этом каждый клуб продолжит выступление с нынешних показателей.

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