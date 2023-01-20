ЦСКА выиграл 1-й этап Единой лиги ВТБ-22/23 с результатом 22-0

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» (100:80) и стал лучшей командой первого этапа сезона Единой лиги ВТБ.

Армейцы выиграли все 22 матча первого этапа, в котором принимали участие 12 клубов. Ближайшим преследователем ЦСКА в турнирной таблице является УНИКС (20-2).

Во втором этапе команды будут разделены на верхнюю и нижнюю шестерки. В верхней шестерке ЦСКА предстоит сыграть с УНИКСом, «Зенитом», «Нижним Новгородом», МБА и «Локомотивом-Кубань». При этом каждый клуб продолжит выступление с нынешних показателей.

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17 комментариев

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Vagner01
Ответ Кирилл Шарапов
Но всё же действующий чемпион - Зенит. Просто без Евролиги ЦСКА слишком просто играть. Усталости нет, травм нет, состав отличный, тренер качественный - вот и результат имеется. А с НБА сравнивать глупо, у нас свой деревенский чемпионат. Нужно для начала научиться делать шоу и заполнять трибуны в регионах. Баскетбол в стране у нас скорее мёртв, к сожалению...
Как будто у уникса и зенита составы плохие и тренера ! И ЕЛ у них тоже нет!
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Человек_Легенда
Ответ Ебздрогыч
Все-таки классно, что у нас такой непредсказуемый чемпионат, все в плюс-минус равных условиях, каждый может обыграть каждого, и даже участников плей-офф невозможно определить до последнего тура, не то что чемпиона. Как тебе такое, НБА?
Но кто ж думал, что Зенит возьмет в том году Лигу?) Есть все же доля непредсказуемости)
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Максим Катебо
Ответ Stefen
Неплохое достижение. Особенно если учитывать, что по составу ЦСКА не сильнее того же Уникса и Зенита
Вы серьезно?!) У Питера кроме Эртеля мертвейшие легионеры, сырой средний российский ростер и ветеранчики на лавке…и теперь сравните этот состав с Казанью и тем более ЦСКА, там на каждой позиции игрок сильнее.
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Vagner01
Ответ Михаил Курилов
ЦСКА первым не будет. Есть пределы человеческой мерзости, которые переходить нельзя.
Есть и будет! А про мерзость это к футбольному зениту!
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Холден Колфилд
Что в политике в стране нет конкуренции,что в баскетболе
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Михаил Курилов
Ответ Честный контроль
Потому что ЦСКА Всегда Будет Первым!
ЦСКА первым не будет. Есть пределы человеческой мерзости, которые переходить нельзя.
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Кирилл Шарапов
Ответ Ебздрогыч
Все-таки классно, что у нас такой непредсказуемый чемпионат, все в плюс-минус равных условиях, каждый может обыграть каждого, и даже участников плей-офф невозможно определить до последнего тура, не то что чемпиона. Как тебе такое, НБА?
Но всё же действующий чемпион - Зенит. Просто без Евролиги ЦСКА слишком просто играть. Усталости нет, травм нет, состав отличный, тренер качественный - вот и результат имеется.
А с НБА сравнивать глупо, у нас свой деревенский чемпионат. Нужно для начала научиться делать шоу и заполнять трибуны в регионах. Баскетбол в стране у нас скорее мёртв, к сожалению...
+3
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Karpins
Ответ catcher69
бггг))))))))) почти как в легендарном 72м 1 ЦСКА (Москва) 27 26 1 +463 53 2 Спартак (Ленинград) 27 24 3 +248 51 3 СКА (Киев ) 27 13 14 −100 40
Тогда хотя бы на радость многим играли с Киевом в баскетбол…
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Booligan
Ответ Romano1985
Помню как нашу Самарскую команду , женскую , просто , внимание ! Купили целиком !!! Вы о чем говорите? Тут ?
а что с ней потом стало?
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Karpins
Удивительно неконкурентный чемпионат
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Romano1985
Помню как нашу Самарскую команду , женскую , просто , внимание ! Купили целиком !!! Вы о чем говорите? Тут ?
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Savardus
Как сложить из букв ж, а, п и о слово "конкуренция"?

Отвечает Единая Лига ВТБ
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-2
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Честный контроль
Потому что ЦСКА Всегда Будет Первым!
+2
-2
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catcher69
Ответ Ебздрогыч
Все-таки классно, что у нас такой непредсказуемый чемпионат, все в плюс-минус равных условиях, каждый может обыграть каждого, и даже участников плей-офф невозможно определить до последнего тура, не то что чемпиона. Как тебе такое, НБА?
бггг)))))))))
почти как в легендарном 72м
1 ЦСКА (Москва) 27 26 1 +463 53
2 Спартак (Ленинград) 27 24 3 +248 51
3 СКА (Киев ) 27 13 14 −100 40
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+7
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catcher69
Ответ Stefen
Неплохое достижение. Особенно если учитывать, что по составу ЦСКА не сильнее того же Уникса и Зенита
а таблица говорит что сильнее !!!!!!!!!!!!
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Stefen
Неплохое достижение. Особенно если учитывать, что по составу ЦСКА не сильнее того же Уникса и Зенита
+6
-1
+5
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Ебздрогыч
Все-таки классно, что у нас такой непредсказуемый чемпионат, все в плюс-минус равных условиях, каждый может обыграть каждого, и даже участников плей-офф невозможно определить до последнего тура, не то что чемпиона. Как тебе такое, НБА?
+26
-6
+20
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