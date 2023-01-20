ЦСКА выиграл 1-й этап Единой лиги ВТБ-22/23 с результатом 22-0
ЦСКА одержал победу над «Зенитом» (100:80) и стал лучшей командой первого этапа сезона Единой лиги ВТБ.
Армейцы выиграли все 22 матча первого этапа, в котором принимали участие 12 клубов. Ближайшим преследователем ЦСКА в турнирной таблице является УНИКС (20-2).
Во втором этапе команды будут разделены на верхнюю и нижнюю шестерки. В верхней шестерке ЦСКА предстоит сыграть с УНИКСом, «Зенитом», «Нижним Новгородом», МБА и «Локомотивом-Кубань». При этом каждый клуб продолжит выступление с нынешних показателей.
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Отвечает Единая Лига ВТБ
почти как в легендарном 72м
1 ЦСКА (Москва) 27 26 1 +463 53
2 Спартак (Ленинград) 27 24 3 +248 51
3 СКА (Киев ) 27 13 14 −100 40