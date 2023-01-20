Илон Маск о реакции на отказ Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Маятник качнулся слишком далеко»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ соцсети Хоккей

Илон Маск прокомментировал реакцию на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Пользователь Максвел Мейер ретвитнул видео, на котором аналитик NHL Network И Джей Градек, обсуждая Проворова, заявил: «Если тебя это так сильно беспокоит, всегда есть возможность уехать, вернуться туда, где ты чувствуешь себя комфортнее. Я так понимаю, что там происходит какой-то конфликт, может, поучаствуешь». 

Миллиардер прокомментировал пост.

«Маятник качнулся слишком далеко», – написал генеральный директор Tesla и владелец Twitter.

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19 комментариев

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Антон Киселёв
Россияне в НХЛ - одни поддерживают Президента, другие - нет, одни надевают радужные джерси, другие - нет
Главное не забыть что это "закрепощëннве жертв режима", а некоторые так вообще КРОВАВЫЙ СОВОК помнят
Тем временем в "оплоте мировой демократии" который день невероятная суета из-за того, что кто-то высказал свою личную позицию, подчеркнув что уважает все остальные точки зрения😁
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greatst
Ответ ОттоДракула
Требуется пояснительная бригада)
Другими словами, он говорит что комментаторы перегнули палку. В общем Маск за Проворова)
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Maturmalai
Ответ ОттоДракула
Требуется пояснительная бригада)
Требуется всего лишь учебник физики 7 класса. Чем дальше изначальная крайность маятника, тем дальше он качнется в другую крайность.
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IrbIS
впечатление последние лет 10 такое что маятник сломался, и теперь только в одну сторону движется
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Artem Karev
Леваки и woke движуха - рак на теле планеты.
+2
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glavniiexpert
Ответ ОттоДракула
Требуется пояснительная бригада)
Маск наехал на lgbt
+3
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Zeusss
А что непонятного? Маск в излишних симпатиях к либералам не замечен. Если раскачиваешь маятник в одну сторону, жди, что однажды он качнется в другую, что и случилось.
+7
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burefan
Чот я один не догнал смысл?
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Сергей Смирнов
Сегодня пятница.
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АГОШКИН Алексей
Действительно,если это их задевает,пусть собираются и едут,домой!они ведь не идиоты вернуться в болото и не играть с лучшими!!
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-1
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Антон Якимцев
Мне кажется, Маск задумал какую-то инновацию в области или с применением принципа Ритма (маятника) просто.
+1
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Russ Ivan
Молодец Иван!!! Разворошил этот голубой американский улей, уже Маск комментит, ещё чуток и старик в деменции выскажется...
+7
-2
+5
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Новочеркасец
Человек с фамилией Градек предлагает кому-то куда-то уехать. Ну-ну
+11
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Великовозрастный
Как хорошо, что Проворов не надел свитер, а то бы писать было не о чем
Подумаешь, плей-офф НФЛ, подумаешь, первая Неделька в велоспорте, подумаешь, первыы турнир в ЮФС
Пфф, главное ЛГБТ тема, она работникам очень близка
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-2
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Artur Artur
Ничего не понятно, но очень интересно
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Кавабунга Шреддоголовый
Дайте пояснительную бригаду
+3
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Zeusss
Ваня, это успех. Теперь даже Маск знает, кто ты такой.
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Bartez1986
Странно, что не вышла отдельная новость о видео И Джей Градека или кто он там. Спортс, недорабатываешь
+1
-2
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ОттоДракула
Требуется пояснительная бригада)
+18
-3
+15
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