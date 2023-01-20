Илон Маск о реакции на отказ Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Маятник качнулся слишком далеко»

Илон Маск прокомментировал реакцию на отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Пользователь Максвел Мейер ретвитнул видео, на котором аналитик NHL Network И Джей Градек, обсуждая Проворова, заявил: «Если тебя это так сильно беспокоит, всегда есть возможность уехать, вернуться туда, где ты чувствуешь себя комфортнее. Я так понимаю, что там происходит какой-то конфликт, может, поучаствуешь».

Миллиардер прокомментировал пост.

«Маятник качнулся слишком далеко», – написал генеральный директор Tesla и владелец Twitter.

Горд Миллер о Проворове: «Филадельфия» должна была снять его с игры. Свобода слова не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий»

Пьер ЛеБрюн: «Проворов явно уважает не «всех», иначе надел бы джерси Pride Night. Не надо прятаться за религией»

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ