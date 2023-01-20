Илон Маск о реакции на отказ Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Маятник качнулся слишком далеко»
Илон Маск прокомментировал реакцию на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Пользователь Максвел Мейер ретвитнул видео, на котором аналитик NHL Network И Джей Градек, обсуждая Проворова, заявил: «Если тебя это так сильно беспокоит, всегда есть возможность уехать, вернуться туда, где ты чувствуешь себя комфортнее. Я так понимаю, что там происходит какой-то конфликт, может, поучаствуешь».
Миллиардер прокомментировал пост.
«Маятник качнулся слишком далеко», – написал генеральный директор Tesla и владелец Twitter.
Горд Миллер о Проворове: «Филадельфия» должна была снять его с игры. Свобода слова не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий»
Пьер ЛеБрюн: «Проворов явно уважает не «всех», иначе надел бы джерси Pride Night. Не надо прятаться за религией»
В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ
Главное не забыть что это "закрепощëннве жертв режима", а некоторые так вообще КРОВАВЫЙ СОВОК помнят
Тем временем в "оплоте мировой демократии" который день невероятная суета из-за того, что кто-то высказал свою личную позицию, подчеркнув что уважает все остальные точки зрения😁
Подумаешь, плей-офф НФЛ, подумаешь, первая Неделька в велоспорте, подумаешь, первыы турнир в ЮФС
Пфф, главное ЛГБТ тема, она работникам очень близка