Australian Open. 3-й круг. Швентек сыграет с Букшей, Азаренко – с Киз, Рыбакина встретится с Коллинс, Пегула – с Костюк

Теги Australian Open результаты WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Мария Саккари Елена Рыбакина Кори Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек сыграет с Кристиной Букшей в третьем круге Australian Open.

Виктория Азаренко встретится с Мэдисон Киз.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Ига Швентек (Польша) Кристина Букша (Испания)
Дата проведения
20 января, 06.30
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
20 января, 11.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
20 января, 06.00
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Марта Костюк (Украина)
Дата проведения
20 января, 05.00
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Ангелина Калинина (Украина)
Дата проведения
20 января, 03.00
Онлайн матча

 

Катерина Байндль (Украина) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
20 января, 06.00
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США) Кори Гауфф (США)
Дата проведения
20 января, 06.30
Онлайн матча

 

Чжу Линь (Китай) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
20 января, 13.00
Онлайн матча

1 комментарий

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Пинающий Достоинства
За СССРских девчонок и Китай
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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