Australian Open. 3-й круг. Швентек сыграет с Букшей, Азаренко – с Киз, Рыбакина встретится с Коллинс, Пегула – с Костюк
Ига Швентек сыграет с Кристиной Букшей в третьем круге Australian Open.
Виктория Азаренко встретится с Мэдисон Киз.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 20 января, 06.30
- Дата проведения
- 20 января, 11.00
- Дата проведения
- 20 января, 06.00
- Дата проведения
- 20 января, 05.00
- Дата проведения
- 20 января, 03.00
- Дата проведения
- 20 января, 06.00
- Дата проведения
- 20 января, 06.30
- Дата проведения
- 20 января, 13.00
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