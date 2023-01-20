Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

Стабильно входящий в топ-5 Востока « » на своей арене примет действующего чемпиона « ». « » попытается одержать 12-ю победу подряд во встрече с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?