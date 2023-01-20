НБА. «Кливленд» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

Стабильно входящий в топ-5 Востока «Кливленд» на своей арене примет действующего чемпиона «Голден Стэйт». «Мемфис» попытается одержать 12-ю победу подряд во встрече с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Новый Орлеан
Дата проведения
21 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Кливленд – Голден Стэйт
Дата проведения
21 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Даллас – Майами
Дата проведения
21 января, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Атланта – Нью-Йорк
Дата проведения
21 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Клипперс
Дата проведения
21 января, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Денвер – Индиана
Дата проведения
21 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Юта – Бруклин
Дата проведения
21 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Мемфис
Дата проведения
21 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Оклахома-Сити
Дата проведения
21 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Santy-44
Пущай знаютъ

В этот раз результат обязан быть иным. Надеюсь на Митчелла, на маленькие минуты Лава и достойные минуты Нето-Рубио. Кавалерии нужна эта победа.

За Курганский Автобусный..!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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