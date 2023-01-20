НБА. «Кливленд» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
Стабильно входящий в топ-5 Востока «Кливленд» на своей арене примет действующего чемпиона «Голден Стэйт». «Мемфис» попытается одержать 12-ю победу подряд во встрече с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 21 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 21 января, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 21 января, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 21 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 21 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 21 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 21 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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За Курганский Автобусный..!!