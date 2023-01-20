Рыжиков об обстрелах в Белгородской области: «Родственники говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно»

Теги Крылья Советов Рубин Сергей Рыжиков премьер-лига Россия происшествия Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Рыжиков рассказал об обстреле дома в Белгородской области.

– Дом, который вы строите в Шебекине, два месяца назад попал под обстрел ВСУ. Взрывной волной выбило окна?

– Окна не выбивало – они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять – дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло – все случилось в воскресенье, когда у них был выходной.

– Читал, что вы родителей перевезли в Тамбов, снимаете им квартиру.

– Нет-нет, они просто приезжали ко мне погостить. Пожили несколько недель – и вернулись в Шебекино. Там же теща, племянники, куча других родственников. Говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим», – рассказал бывший вратарь «Рубина» и «Крыльев Советов».

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114 комментариев

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Pink Man
Ответ JealousNobody
Были обстрелы постоянно, про Донбасс, который 8 лет выжигали, вообще молчу
С 2018го года практически прекратились серёзные обстрелы. Локальные перестрелки -да,не более. Непонятно о каком 8ми летнем выжигании ты говоришь,не говоря уже о Белгородской и Ростовской области.
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Yndestad
Ответ emptinesspetr
До февраля бабахало в Луганске и Донецке
Вооосииииимь лееет?
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Nuts
Ответ Алексей Гусев
польском то?
Весь мир, включая всех россиян, прекрасно понимает что Зеленский не в Польше. Вот в чем понт подобных заявлений, поделись?) Мог же что достоверное или аргументированное ввернуть, за так то позориться зачем?)
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Великовозрастный
Ответ Data Architector
И когда же кто-то нападал на страну, которая в разы больше как по территории, так и по экономике, да еще и обладает ЯО? При том, что объект "нападения" оценивает нападающего как ни на что не способного...
Ичкерия на Рф)
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Великовозрастный
Ответ Shan1us
Майдан, как крым, волнения, в нескольких регионах, гиркин, захват правительственных зданий в донецке, харькове, луганске, захват города славянск гиркиным, провозглашение независимости. Начало ато. Напомни, что я пропустил?
Что донецкий выступили раньше на свою защиту, чем кто-либо пришел помогать им?)))
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Великовозрастный
Ответ Shan1us
А в москве сейчас пво на домах это прикрытие мирными илм еще нет? Я запутался
Это прикрытие мирных))))
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Data Architector
Ответ Витольд Бубеный
Какая расплата, проснись! Если бы мы не напали на окраину, то она напала бы на нас!
И когда же кто-то нападал на страну, которая в разы больше как по территории, так и по экономике, да еще и обладает ЯО? При том, что объект "нападения" оценивает нападающего как ни на что не способного...
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Shan1us
Ответ Великовозрастный
В щебекино никто и не сидит в домах, прикрываясь мирными
А в москве сейчас пво на домах это прикрытие мирными илм еще нет? Я запутался
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Shuller18
Ответ Влад Путман
Зато Москва защищена, где на крыши домов начали закидывать ПВО (Панцирь), всё идёт по плану вождя.
При всем уважении, ты сравни важность Шебекино и Москвы. Так говоришь, будто бы в многострадальной Белгородской области вообще голяк в плане защиты.
Лишь бы набросить
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John Gotti
Ответ Далер Гайнеев
Не ущемляйся так сильно
Я ущемляю тебя, как в свое время Иван Грозный. Так что, ущемленный тут ты
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МТБ
Ответ John Gotti
В Украине
На Украине это литературная норма языка и правок он не требует, так как корректна
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Shan1us
Ответ Великовозрастный
Изучи хронологию))))) Хотя ты не осилишь, столь простую информацию
Майдан, как крым, волнения, в нескольких регионах, гиркин, захват правительственных зданий в донецке, харькове, луганске, захват города славянск гиркиным, провозглашение независимости. Начало ато. Напомни, что я пропустил?
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Далер Гайнеев
Ответ John Gotti
О, татарский верноподданный прибежал.
Не ущемляйся так сильно
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МТБ
Ответ emptinesspetr
До февраля бабахало в Луганске и Донецке
Ну да, там же были оплачиваемые кремлём сепаратисты, которые захватывали объекты и устраивали провокации.
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Мари Хуан
Ответ emptinesspetr
До февраля бабахало в Луганске и Донецке
А еще раньше ничего не бабахало ни в Луганске ни в Донецке, даже ЧЕ по футболу проходил
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МТБ
Ну, это плохо, но зато вы теперь начинаете смотреть это не только по телеку, а в прямом эфире. Может начнёт доходить, что там за год натворили.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Mancar Camoran 2.0
Будем надеяться, дальше- больше !
Да, будем надеяться, что Россия и США разрядят свои ядерные арсеналы. Интересно, что получится.
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Сергей Чекрыжов
Ответ Data Architector
Так взяли же... еще в марте... Симонян врать не будет...
Через три дня возьмут на бис
+3
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trav
Ответ Borys Sanin
Комментарий удален модератором
после нападения на Грузию - ты ничего не перепутал? Грузия напала на мирных людей
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Teodrakis
Зачем жить в таком скучном месте. Есть же Крым, например.
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emptinesspetr
Ответ Алексѣй Пестовъ
У моего препода сестра в Донецке живёт 20 лет. До этого года обстрелов не было. Сдаётся мне, что ты врёшь
Я живу в Донецке на протяжении 28 лет. В 2014-2016 годах были лютые обстрелы. С 2017-2022 только на окраинах, но всё равно были. Сейчас ежедневные, с большим количеством жертв и разрушений жилых домов, больниц, муниципальных предприятий
+1
-1
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Никому_никабельный
Сво идёт по плану. 🤦‍♂️
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Abdul Suleymanov
Ответ Winterburn
Не надо было бабахать, чтоб не бабахало
👍👍👍 однозначно
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And we're heading for a shootout!
А что случилось, что за бабахи? Кто-нибудь знает? Надеюсь, нет оснований прямо паниковать, прятаться, ехать куда-то далеко?
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Vinnipukh Vinni
Это разве расплата?
Будем надеяться, дальше- больше !
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