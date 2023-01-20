Рыжиков об обстрелах в Белгородской области: «Родственники говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно»

рассказал об обстреле дома в Белгородской области.

– Дом, который вы строите в Шебекине, два месяца назад попал под обстрел ВСУ. Взрывной волной выбило окна?

– Окна не выбивало – они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять – дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло – все случилось в воскресенье, когда у них был выходной.

– Читал, что вы родителей перевезли в Тамбов, снимаете им квартиру.

– Нет-нет, они просто приезжали ко мне погостить. Пожили несколько недель – и вернулись в Шебекино. Там же теща, племянники, куча других родственников. Говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим», – рассказал бывший вратарь « » и « ».