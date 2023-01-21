Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал решение убрать игроков основного состава из заявки на матч с «Кавальерс».

« » провел встречу без , , и , но все равно победил в гостях со счетом 120:114.

«Я чувствую себя ужасно из-за болельщиков, которые покупают билеты, ожидая увидеть, как на площадку выходят определенные игроки, но в реальности они не в составе. Это не самая приятная часть бизнеса. Вот почему я намерен и дальше выступать за сокращение чемпионата до 72 матчей.

Это дало бы достаточно возможностей для отдыха, и нам не пришлось бы сталкиваться с подобными ситуациями. При таком раскладе баскетболисты будут пропускать меньше игр», – заявил Керр.

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