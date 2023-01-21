Стив Керр – о пропуске игроками основы встречи с «Кэвз»: «Надо сократить чемпионат до 72 матчей»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс календарь Баскетбол

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал решение убрать игроков основного состава из заявки на матч с «Кавальерс».

«Голден Стэйт» провел встречу без Стефа Карри, Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Дрэймонда Грина, но все равно победил в гостях со счетом 120:114.

«Я чувствую себя ужасно из-за болельщиков, которые покупают билеты, ожидая увидеть, как на площадку выходят определенные игроки, но в реальности они не в составе. Это не самая приятная часть бизнеса. Вот почему я намерен и дальше выступать за сокращение чемпионата до 72 матчей.

Это дало бы достаточно возможностей для отдыха, и нам не пришлось бы сталкиваться с подобными ситуациями. При таком раскладе баскетболисты будут пропускать меньше игр», – заявил Керр.

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2 комментария

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Be1983kot18leta@gmail.com
А ещё лучше пол сезона играть игроками из G лиги
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rigobersong
Даже у финалиста межсезонье 4 месяца, не говоря о остальных:) Не проще на месяц раньше сезон начинать?:) Кто в здравом уме сократит матчи, когда это повлияет на все алл тайм рекорды НБА, и у игроков не будет шанса обогнать Леброна по очкам:)
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