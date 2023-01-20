Нобель Арустамян поблагодарил Хачанова за слова «Арцах, держись!!!»

Журналист поблагодарил за поддержку Армении.

Хачанов после выхода в четвертый круг написал на камере: «Арцах, держись!!!»

Арустамян отреагировал в инстаграме: «Спасибо, Карен 🇦🇲❤️»

Арцах – это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.

Присмотритесь к Хачанову – он сейчас силен. А его бэкхенд – вообще магия

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе