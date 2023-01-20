Нобель Арустамян поблагодарил Хачанова за слова «Арцах, держись!!!»

Теги премьер-лига Россия Australian Open ATP Нобель Арустамян Карен Хачанов Политика Теннис

Журналист Нобель Арустамян поблагодарил Карена Хачанова за поддержку Армении.

Хачанов после выхода в четвертый круг Australian Open написал на камере: «Арцах, держись!!!»

Арустамян отреагировал в инстаграме: «Спасибо, Карен 🇦🇲❤️»

Арцах – это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.

Присмотритесь к Хачанову – он сейчас силен. А его бэкхенд – вообще магия

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

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72 комментария

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Великовозрастный
Ответ bellyashe
ты, конечно, очень неудобный персонаж для спортса, спору нет) тем, что своим присутствием сильно понижаешь средний уровень IQ всего сайта, например
Скорее ты понижаешь)))
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Александр Цигельников
Ответ Александр Цигельников
Кстати, Месси-армянин.
а Роналду-азербайджанец.
забыл добавитьб
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reta1nn
Ответ Arthurino
Это же вырванные из контекста фразы лол Я думал, азера перестали такой примитив уже распространять. Грибоедова в Армении считают одним из самых больших друзей, а Пушкин много раз бывал в Армении и много раз хорошо отзывался о людях в своих дневниках. А об Азербайджане Пушкин с Грибоедовым ничего случайно не говорили? Нет? Интересно, а почему?
тогда просто Азербайджана не было
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bellyashe
Ответ Ростовский
Какие вопросы? Просто многие мои неудобные для редакции спортса ответы тут же удаляются.
ты, конечно, очень неудобный персонаж для спортса, спору нет) тем, что своим присутствием сильно понижаешь средний уровень IQ всего сайта, например
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Мишаня Кашников
Ответ Kanan Jarrus
типичные армянские воины: поздравляют друг друга в соцсетях в тысячах км от самой Армении
Все успокоились, сейчас русские с украинцами воюют, в очередь!
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Великовозрастный
Забавно, конечно, как 🐵🐵🐵 бьются за маленький кусок земли
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Ростовский
Ответ Kyancey
Ну например, сегодня я задал тебе самый обычный вопрос: почему ты не записался добровольцем? Где ответ?
А для чего записываться добровольцем?
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deutschmann 73
Ответ AlainProst
Не в предательской же Грузии им жить!
Что Мимино насмотрелся, считать себя и армяноподобных друзьями грузин?
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Lucky Z
Ответ AlainProst
Арцах скоро будет признан независимым, а следом частью Армении.
След как раз и останется от "Арцаха". На ободках унитазов, унесенных в Армению.
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AlainProst
Ответ David Aprasidze
Армения сама отсиживалась, не помогла ни армией, ни оружием. Пока против регулярных азербайджанских частей воевали 18 летние местные добровольцы. Но виноваты соседи...
Ты прикалываешься?
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David Aprasidze
Ответ AlainProst
Я про страны хоть слово сказал? Читай внимательно!
Армения сама отсиживалась, не помогла ни армией, ни оружием. Пока против регулярных азербайджанских частей воевали 18 летние местные добровольцы. Но виноваты соседи...
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AlainProst
Ответ Lucky Z
А я говорю. Или все тупые слепые, и только армяне умные во всей вселенной и знают правду про "Арцах"?
Арцах скоро будет признан независимым, а следом частью Армении.
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Виталик Украинский
Ответ Mbest77
Sports.ru - огромная благодарность от армян 👍 вы смело пишите, что Арцах - спорная территория, а не «Карабах - международно признанная территория Азербайджана». Очень мало российских СМИ такие смелые
Когда Армения признает Арцах? К вопросу о смелости.
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deutschmann 73
Ответ AlainProst
Арцах – это Армения 🇦🇲 Азербайджан – это Иран 🇮🇷
Кккккк! Смешно! Юморист Х??Р??Е??Н??О??В
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Lucky Z
Ответ AlainProst
Я про страны хоть слово сказал? Читай внимательно!
А я говорю. Или все тупые слепые, и только армяне умные во всей вселенной и знают правду про "Арцах"?
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OldRedWhite
Армения с её Арцахом никому не нужна и не интересна из стран христианской цивилизации.
Особенно сейчас .
Мусульмане ( невзирая на внутренние противоречия ) , а уж тюркские народы в особенности - монолитны и гиперактивны .
Дальше разблокируют Арцах в обмен на коридор в Нахичевань , а потом спокойно поглотят .
Всё !
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(Алекс Кросс
Спортс очень Приятно Удивляет Сегодня ) Не Ожидал как то ) Категорический Респект вам Ребят! )
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Kyancey
Ответ Ростовский
Какие вопросы? Просто многие мои неудобные для редакции спортса ответы тут же удаляются.
Ну например, сегодня я задал тебе самый обычный вопрос: почему ты не записался добровольцем? Где ответ?
+1
-3
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AlainProst
Ответ Lucky Z
Все - это 0 суверенных стран, включая Армению саму? Кому лапшу вешаешь на уши?
Я про страны хоть слово сказал?
Читай внимательно!
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ЛоуренсАравийский
Ответ Nikolay Stavrogin
Вообще, обоих ребят, которые родились и сделали карьеру в Москве, понять можно, что они высказываются только по этому очень близкому им конфликту, но выглядит забавно)) Эх, где Сахаров, где Мохаммед Али. Мда(
Нобель в Баку родился
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Lucky Z
Ответ AlainProst
Сам ты оккупационный. Арцах исторически армянский. Это подтверждают все кроме протурецких и проазербайджанских лиц.
Все - это 0 суверенных стран, включая Армению саму? Кому лапшу вешаешь на уши?
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Mr Hgaar
Очередной съезд политологов спорц.ру (провокаторы)
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ЛоуренсАравийский
Лицемерный этот ваш Шнобель, как только началась война-сво, так сразу я против всего этого, ну зато Арцхак поддержать можно, фигли, он далеко
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Миша Михайлов
Ответ LLiriKK
Что-то не могу я вспомнить подобного от кого-либо с азербайджанской стороны за все годы, прошедшие с 2020. У армян же - «что ни день, то праздник».
И я не могу вспомнить, но причина куда проще : знаменитых азербайджанцев в сфере спорта меньше, чем армян. Поэтому и цитируемость их высказываний на спортивном сайте ниже.
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Павел Мельников
Ответ David Aprasidze
Кассиус на почве ненависти к своей стране сменил имя и вероисповедание, что не умаляет его величие как спортсмена и личности. А Сахаров, пока не кинулся в другую крайность, предлагал затопить США цунами, вызванной ядерным взрывом в океане у ее берегов.
У Мохаммеда Али вы почему-то выделили мотив ненависти к стране, а не мотив любви к новой религии. А Сахаров в то время был человеком, работающим в системе-преемнице "шаражек", его максимально дистанцировали от реальности и идейно обрабатывали. Хорошо это или плохо, решать потомкам, оружие в итоге не применялось ни с Запада, ни с Востока.
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