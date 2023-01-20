Нобель Арустамян поблагодарил Хачанова за слова «Арцах, держись!!!»
Журналист Нобель Арустамян поблагодарил Карена Хачанова за поддержку Армении.
Хачанов после выхода в четвертый круг Australian Open написал на камере: «Арцах, держись!!!»
Арустамян отреагировал в инстаграме: «Спасибо, Карен 🇦🇲❤️»
Арцах – это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.
Присмотритесь к Хачанову – он сейчас силен. А его бэкхенд – вообще магия
Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий
забыл добавитьб
Особенно сейчас .
Мусульмане ( невзирая на внутренние противоречия ) , а уж тюркские народы в особенности - монолитны и гиперактивны .
Дальше разблокируют Арцах в обмен на коридор в Нахичевань , а потом спокойно поглотят .
Всё !
Читай внимательно!