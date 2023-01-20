Загитова и Валиева станут капитанами команд на Кубке Первого канала

и станут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Команда Валиевой называется «Нас не догонят», команда Загитовой – «Красная машина».

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море