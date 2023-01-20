Загитова и Валиева станут капитанами команд на Кубке Первого канала

Теги сборная России Алина Загитова Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Алина Загитова и Камила Валиева станут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Команда Валиевой называется «Нас не догонят», команда Загитовой – «Красная машина».

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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149 комментариев

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UserFreud
Ответ Ольга Ив
В чем сильнее девочки у КМ? По результатам ЧР Туктамышева и Муравьева выше Петросян, Зинина выше Яметовой, Бойкова Козловский чемпионы ЧР. В чем сильнее?
Один старт не отражает расклад сил.
БК и МГ будут бороться между собой, здесь на 100% неясно. Зато при этом у КМ есть Тарасова/Морозов, которые и первыми могут стать при нормальных прокатах, а у ННД - явные претенденты на последнее место Кадырова/Колесов. Должно произойти нечто из ряда вон, чтобы они не стали последними) Впрочем, в парах составы особо не перетасуешь, нынешний вариант вполне приемлем, в отличие от женского одиночного.
На ЧР Петросян была ещё не в лучшей форме. Но её форму осенью все видели. Сейчас она явно её поднабрала, с ЧР уже месяц почти прошёл. Поэтому Акатьева и Петросян должны быть в разных командах, как и Муравьёва с Туктамышевой. Это однозначно.
Дальше уже начинаются проблемы, поскольку остаются три ультра-сишницы и одна Яметова. Понятно, что Самоделкина в форме сильнее и Зининой, и Горбачёвой. Однако на ЧР форма её была просто ужасной. Если Самоделкина в форме, то её в одну команду с Яметовой, если нет, то можно и с Горбачёвой, чтобы сохранить баланс.
Для максимально возможного баланса надо было не Самоделкину звать, а Гущину. Тогда составы были бы примерно такими:
Команда 1: Акатьева, Муравьёва, Зинина, Гущина.
Команда 2: Петросян, Туктамышева, Горбачёва, Яметова.
Но 1ТВ как всегда отличился и запихнул в одну команду трёх квадисток (КМ), а в другую только Зинину, поэтому пришлось звать вместо Гущиной Самоделкину с квадами в арсенале, которая не понятно в какой форме.
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Дмитрий Александрович
Что кубок? Это про спорт?
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И это все о нем
Хочется ,чтобы на кпк получилась настоящая спортивная борьба с адекватным судейством ,а победы пожелаю "Красной машине" с замечательным капитаном Алиной Загитовой !
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DD102DD
Лучше было назвать От нас не убегут.
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Пользователь Гугла
Ответ Ирина С
Странно, что действующую фигуристку не включили в команду, а сделали капитаном. Я бы предпочла увидеть Камилу на льду, а не за бортиком. В любом случае болею за её команду! Лиза, Женя, удачи и победы!
В том году попробовали сделать играющих капитанов, не зашло, рейтинг низкий, вернулись е старой схеме с Алиной, которая всегда дает рейтинги
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Natalia Shkurina
Ответ aleshon
Ага, новогодняя программа с Аней набрала 35% доли, второе место после обращения Путина, если бы Щербакова не была популярной, то Голубой огонёк на Шабловке по России-1 давно бы набрал 37% доли.
Вы реально считаете, что рейтинг новогоднего огонька определило участие Ани?))))
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DD102DD
Думаем победит Красная машина
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Ольга Ольгина
Ответ olvl
Камила же была в списке участников. Почему переиграли?
Она переболела совсем недавно. Так написал её фандом.
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Lapo Elkann
А где Медведева с Щербаковой .
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Natalia Shkurina
Ответ Gemma157
А тут токсичность будет от Загитовой. Опять вцепится ногтями в кубок и выходки некрасивые закатывать как в прошлый раз
Как мы помним, выходки "закатывала" совсем другая капитанша)) но вам простительно это не помнить: столько работы, все в голове перепуталось))
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Екатерина Воронина
Ответ garovatat
Блин, Камила не соревнуется... а я все думала - куда собираются приткнуть Само? Вне зачета что ль? А оказывается вон оно чего... очень и очень жаль. Интересно почему так?? Изначально участие явно планировалось. Надеюсь в финале гп Ками будет
в ее группе написали что болела
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Ольга Ольгина
Ответ Alina Zagitova Media for Fans
Беснуетесь?)
Да не то слово... у них траур.. опять забытую и неинтересную в капитаны протащили... боюсь некоторые могут до завтра не дотянуть..😂
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Пользователь Гугла
Ха, ха, а мне не верили, когда я две недели назад сказал, что знакомый с первого сказал, что расматривают капитанами Алину и Аню, и что Алина не хочет с Аней, идут переговоры, надо мной смеялись,
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Галина Михель
И МиГи!! Команда мечты!!!
Да-да! И Миги, и Рыжики - все вместе! Такой подарок
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Lapo Elkann
Ответ Sat397
Кажется Этери уже Камилу сливает со спорта. Не умеет она со взрослыми работать. На детей , 15-ти летних фигуристкок мне смотреть вообще не интересно.
Ну и не смотрите. при чем тут Тутберидзе. И дело не в 15 летних. Камила в 15 лет была слишком хороша.
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И это все о нем
Ответ Ольга Ольгина
Допингистке ещё и команду дали.. главное дедушкин стакан что бы не пронесла .
Всё как обычно плюс в минус ушел,++++++++++++!
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DD102DD
Можно было капитанами сделать Этери и Плющенко - накал бы возрос.
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Ольга Ольгина
Ответ Wiley Fox
Нас не догонят - этот хит был гимном лесбиянок, а клип пропагандировал нетрадиционные ценности Прокол, Эрнст.
Это был гимн на ОИ 2014. Не нагнетайте.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Gemma157
Ильназовна вроде студентка даух вузов, сейчас идет зимняя сессия. Не хочет ли она заняться учебой наконец? Болеть будем, конечно, за команду Камиллы. Она настоящая суперзвезда ФК и команда ей под стать. Она должна победить ☝
Есть ощущение, что Вы в коммунальной общине состоите. Мы, нас, нам... строем все делаете и болеть тоже строем будете))))
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Ольга Ив
Ответ margosha58
Выпейте пустырника. Все хорошо. Сессия у Алины в феврале.
Вы, наверное, ошиблись. Я разве возмушаюсь про её сессию???
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Sat397
Кажется Этери уже Камилу сливает со спорта. Не умеет она со взрослыми работать. На детей , 15-ти летних фигуристкок мне смотреть вообще не интересно.
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И это все о нем
Ответ Gemma157
Опять Загитову тянут на первый канал, на хвост действующим спортсменам. Народ уже устал от нее, дайте отдохнуть
Народ ,это видимо вы его представляете ,хватит уже смешить ,минус ставлю здесь ,------------------------------------------!
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Lapo Elkann
Все капитаны на прошлых кубках играли на публику, пафос да и только. Камила компанейская , искренная, атмоферная , будет настоящим капитаном, но команда у Алины сильнее. конечно же выиграют они.
Но мне было интересно посмотреть на фигуристку Валиеву. Будет время, посмотрю с перемоткой.
В ведущии выбрали доброжелательного парня, хеитить спортсменов не будет, но тоже проблемы с речью. в общем , первый это первый.
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Forever Alone
Ответ Анастасия Лукьянова
— Болельщики говорят нам, что это идиотизм — каждый год давать одинаковые названия команд… — Ну, может, давай заменим название, но только одно? — Идеально!
"Синяя машина" и "Нас догонят", было бы прикольно
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Irina Kistler
Ответ Forever Alone
Нет, она болела
А где Аня?
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