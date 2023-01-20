Загитова и Валиева станут капитанами команд на Кубке Первого канала
Алина Загитова и Камила Валиева станут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Команда Валиевой называется «Нас не догонят», команда Загитовой – «Красная машина».
Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».
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БК и МГ будут бороться между собой, здесь на 100% неясно. Зато при этом у КМ есть Тарасова/Морозов, которые и первыми могут стать при нормальных прокатах, а у ННД - явные претенденты на последнее место Кадырова/Колесов. Должно произойти нечто из ряда вон, чтобы они не стали последними) Впрочем, в парах составы особо не перетасуешь, нынешний вариант вполне приемлем, в отличие от женского одиночного.
На ЧР Петросян была ещё не в лучшей форме. Но её форму осенью все видели. Сейчас она явно её поднабрала, с ЧР уже месяц почти прошёл. Поэтому Акатьева и Петросян должны быть в разных командах, как и Муравьёва с Туктамышевой. Это однозначно.
Дальше уже начинаются проблемы, поскольку остаются три ультра-сишницы и одна Яметова. Понятно, что Самоделкина в форме сильнее и Зининой, и Горбачёвой. Однако на ЧР форма её была просто ужасной. Если Самоделкина в форме, то её в одну команду с Яметовой, если нет, то можно и с Горбачёвой, чтобы сохранить баланс.
Для максимально возможного баланса надо было не Самоделкину звать, а Гущину. Тогда составы были бы примерно такими:
Команда 1: Акатьева, Муравьёва, Зинина, Гущина.
Команда 2: Петросян, Туктамышева, Горбачёва, Яметова.
Но 1ТВ как всегда отличился и запихнул в одну команду трёх квадисток (КМ), а в другую только Зинину, поэтому пришлось звать вместо Гущиной Самоделкину с квадами в арсенале, которая не понятно в какой форме.
Но мне было интересно посмотреть на фигуристку Валиеву. Будет время, посмотрю с перемоткой.
В ведущии выбрали доброжелательного парня, хеитить спортсменов не будет, но тоже проблемы с речью. в общем , первый это первый.