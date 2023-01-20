Губерниев хотел бы сняться в ремейке «Красотки»: «Где я Ричард Гир, Джулия Робертс – Загитова, а Бузова – ее подруга»

Дмитрий Губерниев хотел бы сняться в кино с Алиной Загитовой.

– Хотелось бы вам сняться в фильме? Если да, в какой роли вы себя видите?

– Знаешь, если бы я сказал, что хотел бы сняться в роли лысого из Браззерс, я бы, конечно, соврал, мне бы не хотелось.

Я хочу играть самого себя. Камео. Здесь ты можешь просить много денег за съемки, потому что когда тебя приглашают сниматься в роли четвертого гриба во втором составе, то, конечно, много не заплатят.

Вообще, [я бы снялся] в ремейке фильма «Красотка». Где я такой Ричард Гир, а Джулия Робертс – Алина Загитова.

– Или Ольга Бузова?

– Нет, . Ольга Бузова играла бы в этом фильме другую роль. Она могла сыграть, например, подругу Джулии Робертс.

Друзья, мы фантазируем! Не хочу никого обидеть, просто такая фантазия. И Ольга, и Алина – это все гипотетически и фигурально выражаясь, – сказал в интервью ютуб-каналу медиафутбольного клуба « ».