Губерниев хотел бы сняться в ремейке «Красотки»: «Где я Ричард Гир, Джулия Робертс – Загитова, а Бузова – ее подруга»
Дмитрий Губерниев хотел бы сняться в кино с Алиной Загитовой.
– Хотелось бы вам сняться в фильме? Если да, в какой роли вы себя видите?
– Знаешь, если бы я сказал, что хотел бы сняться в роли лысого из Браззерс, я бы, конечно, соврал, мне бы не хотелось.
Я хочу играть самого себя. Камео. Здесь ты можешь просить много денег за съемки, потому что когда тебя приглашают сниматься в роли четвертого гриба во втором составе, то, конечно, много не заплатят.
Вообще, [я бы снялся] в ремейке фильма «Красотка». Где я такой Ричард Гир, а Джулия Робертс – Алина Загитова.
– Или Ольга Бузова?
– Нет, Алина Загитова. Ольга Бузова играла бы в этом фильме другую роль. Она могла сыграть, например, подругу Джулии Робертс.
Друзья, мы фантазируем! Не хочу никого обидеть, просто такая фантазия. И Ольга, и Алина – это все гипотетически и фигурально выражаясь, – сказал Губерниев в интервью ютуб-каналу медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Как маньяк какой-то, который совершил преступление и все возвращается и возвращается на это место. Бррр
Видно эту коленопреклоненную ногу и отдавила Она ему!
Сидит обезьяна на берегу реки и моет банановую кожуру. Подходит лев, спрашивает:
— Обезьяна, что делаешь?
— Дай два рубля, скажу.
Постоял, подумал лев, а интерес так и распирает. Дает два рубля, а обезьяна ему:
— Банановую кожуру мою.
Лев со злостью:
— Ты че, д4ра?
— Ну, д4ра не д4ра, а свой полтинник в день имею!(с)
но не может