Губерниев хотел бы сняться в ремейке «Красотки»: «Где я Ричард Гир, Джулия Робертс – Загитова, а Бузова – ее подруга»

Теги Дмитрий Губерниев Алина Загитова Ольга Бузова Winline Медиалига кино БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Губерниев хотел бы сняться в кино с Алиной Загитовой.

– Хотелось бы вам сняться в фильме? Если да, в какой роли вы себя видите?

– Знаешь, если бы я сказал, что хотел бы сняться в роли лысого из Браззерс, я бы, конечно, соврал, мне бы не хотелось.

Я хочу играть самого себя. Камео. Здесь ты можешь просить много денег за съемки, потому что когда тебя приглашают сниматься в роли четвертого гриба во втором составе, то, конечно, много не заплатят.

Вообще, [я бы снялся] в ремейке фильма «Красотка». Где я такой Ричард Гир, а Джулия Робертс – Алина Загитова.

– Или Ольга Бузова

– Нет, Алина Загитова. Ольга Бузова играла бы в этом фильме другую роль. Она могла сыграть, например, подругу Джулии Робертс.

Друзья, мы фантазируем! Не хочу никого обидеть, просто такая фантазия. И Ольга, и Алина – это все гипотетически и фигурально выражаясь, – сказал Губерниев в интервью ютуб-каналу медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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83 комментария

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Nassta
Ну любит он Алинку, запала в сердечко ❤️
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Jessi
Так и знала , что у Губерниева ненормальная фиксация на Алине , сам выдал свои тайные желания , извращенец старый
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RoyalSpirit:
Какие оказывается сексуальные фантазии у нашего Гу :)))
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Spartakovec navsegda
Гир играл культурного человека, а не быдло, в прямом эфире оскорбляющее умершую женщину.
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Charliz
Загитова головного мозга у человека.

Как маньяк какой-то, который совершил преступление и все возвращается и возвращается на это место. Бррр
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Хруми
Кошмар, человек опасен. Алина, держись подальше
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Огюст
Губерниев , как ты любишь примазаться по жизни к славе других и если кто то тебе говорит: Встать в сторонке и помолчи "! Ты того человека ненавидишь ! Тебя вижу только играющим в эпизодической роли ,где ты изрыгаешь из -за двери : "Занято "! ! В неснятом ещё фильме !
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AllaS
Ответ Новый Орлеан
Отдавила ему ногу видать.
Да на ногу он свою опираясь, встал на одно колено , когда на Премии Матч ТВ , Алина его красиво и четко поставила на место. Вот с тех пор и зудит у него язык, ну в каждом интервью не упустит .
Видно эту коленопреклоненную ногу и отдавила Она ему!
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Alex Nobilius
Ответ Ебздрогыч
Лучше в очередной ремейке фильма "Тупой и еще тупее". Сразу в двух главных ролях. Как раз камео, сыграет самого себя
Вспомнился старый советский анекдот после Вашего ответа...

Сидит обезьяна на берегу реки и моет банановую кожуру. Подходит лев, спрашивает:
— Обезьяна, что делаешь?
— Дай два рубля, скажу.

Постоял, подумал лев, а интерес так и распирает. Дает два рубля, а обезьяна ему:
— Банановую кожуру мою.

Лев со злостью:
— Ты че, д4ра?
— Ну, д4ра не д4ра, а свой полтинник в день имею!(с)
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Юрий Петрищев
Да, в принципе с Дзюбиньо в паре, могли бы сняться в ремейке фильма Тупой ещё Тупее - «Два Димитрия»
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Karamazoff
Голлум из "Властелина колец" - самая подходящая роль.
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Toporila
Ответ Wiley Fox
Вы поняли? Димка собрался в джакузи к Загитовой забраться с ногами! Фанаты Алины, спасайте девочку от педофила А волочкова должна совершить самопожертвование и предложить себя на эту роль. Шпагат и ботфорты у нее имеется. Из новогоднего набора БДСМ, где ещё есть плеть и шарик с застёжкой на затылке Вот это кино бы глянул на матч тв 8 марта
Какого, к чертям, педофила, ты в курсе, что Загитовой 20 лет?
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udod
всё-таки хочет он её трахнуть
но не может
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Ден Ден
Губерниев - один из тех людей, новости с которым я заблокирую в первую очередь, если на спортсе появится такая возможность)
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vik444
Давно пора.
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Крамбопулос Майкл
Лучше компаньона Ричарда Гира- такой мудак был моральный.
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sergey-ld
Кто этот фрик?
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закрыт по беспределу
Одержимость во всей красе)
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Холден Колфилд
Роль проститутки в принципе ему подходит
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Светлана Толасова
Совсем кукуха поехала? Свои бредовые фантазии пусть оставит при себе! Извращенец!
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Пользователь Гугла
Ну, Алина то еще снимется в кино, а вот тебя Дима вряд ли позовут , в тираж выходишь, и знаешь об этом
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victoire
Это даже уже не майонез, а совсем другая субстанция
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Ein Zopfschaum sollte sterben
Больной человек, ну право
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TeRex
Ответ Ебздрогыч
Лучше в очередной ремейке фильма "Тупой и еще тупее". Сразу в двух главных ролях. Как раз камео, сыграет самого себя
На вторую роль может своего сына взять. Я как-то что-то смотрел, где он с сыном был - весь в отца.
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Новый Орлеан
Ответ Alex0405
Только в ремейке «Тупой еще тупее» в любой из двух ролей
Бивис и Батхед.
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