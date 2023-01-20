«Эмилиано сказал Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах». Отец Мартинеса о серии пенальти в финале ЧМ

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Орельен Тчуамени Футбол

Отец Эмилиано Мартинеса рассказал о тактике сына во время серий пенальти на ЧМ-2022.

«Эмилиано бросал мяч вправо, и игрок бил в правый угол. Он бросал его влево, и игрок бил туда. Я не знаю, как это работает, но все это отвлекает. Он сказал Орельену Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах», – поделился Бето Мартинес.

В финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Мартинес отбил удар Кингсли Комана в серии пенальти. Тчуамени ударил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.

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43 комментария

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Alexey Alexeev
Ответ che kaif
Мбаппе что не мог запутать?! Который ему 3 пеналя положил и с игры в добавок , с молодым фартануло
Футбол игра командная. Всех запугивать необязательно.
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нелюбитель футбола
Льорис был не соперник Мартинесу... Это было понятно... Как физически, так и психологически... Франция была хуже Аргентины и по игре... Ненавистники альбиселесты, а заодно и любители Гешы непонятно на что надеялись... Победа Месси была и есть страшный удар по их самолюбию... Просто страшный... Некоторые из них закрылись и их не видно... Немногие сейчас по инерции пытаются соорудить из глупых слов какие-то несуразные предложения... Те предложения, которые продолжает нести их любимец уже из пустыни... Кошмарный год для них... Кошмарный... Но за всё воздастся... За всё... Слава Богу!...
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ReneHoseman
Ответ l1973
Да хорош уже про этого.......,через пару месяцев на вопрос ко это,будут отвечать-ааааа,это этот,как его там,ну короче быдлан аргентинский,как звать и не вспомнят.
Это кто не понимает. Мартинес божил и в финале копы и в англии. Случайно нашел эпизод, где двое игроков
шпор и вилы столкнулись в центральном круге, мяч отлетел к кейну, и тот с центра поля перебрасывал мартинеса, который оказался в середине своей шрафной, и удар у кейна получился и мартинес азлетел и кончиками пальцев задел мяч и накрыл аторым броском
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Winterburn
Ответ p74msyjzwh
Угадывание направления удара какое-то достижение? Вытащил или нет. пальцы…тронул..угадал -это все ничто . Но парень, конечно, очень крутой.
Чем чаще ты угадываешь направление удара, тем больше шансов, что потянешь. Думаю, глупо спорить с тем, что Мартинес один из лучших вратарей для серий пенальти. Он и на ЧМ выиграл две, и на кубке Америки.
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Emkafa
Ответ Кирилл Голивец
Результат - одно. Симпатии другое. Хорошие французские мальчики, которые выросли в хороших условиях (да, афрофранцузы тоже, посмотрите сколько с Мбаппе и Тчуамени возились родители) не смогли обыграть команду ребят, которые учились жизни на улице. Вопрос в том, какой менталитет вам ближе. Мне французский, и Аргентина самый противный чемпион за всю мою жизнь. Но каждый может выбирать своё.
Абсолютно верно!!!
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Назар Игорь
Ответ Кирилл Голивец
Результат - одно. Симпатии другое. Хорошие французские мальчики, которые выросли в хороших условиях (да, афрофранцузы тоже, посмотрите сколько с Мбаппе и Тчуамени возились родители) не смогли обыграть команду ребят, которые учились жизни на улице. Вопрос в том, какой менталитет вам ближе. Мне французский, и Аргентина самый противный чемпион за всю мою жизнь. Но каждый может выбирать своё.
Кирилл, в футбол играют не ради симпатий, а ради результата. Редко бывает что одно совмещается с другим. Симпатии на хлеб не намажешь, это суровая проза жизни. И почти самые известные футболисты имели тяжелое детство - Месси, Роналду, Ибра, Суарес, Тевес, ди Мария, Модрич, список можно продолжить.
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доктор Ливси
Интересно, а понял ли вообще его слова Тчуамени
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TheCreator
Ответ Кирилл Голивец
Результат - одно. Симпатии другое. Хорошие французские мальчики, которые выросли в хороших условиях (да, афрофранцузы тоже, посмотрите сколько с Мбаппе и Тчуамени возились родители) не смогли обыграть команду ребят, которые учились жизни на улице. Вопрос в том, какой менталитет вам ближе. Мне французский, и Аргентина самый противный чемпион за всю мою жизнь. Но каждый может выбирать своё.
Такой фейспалм, ты забыл добавить SIIIIIIUUU!
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Сожрал переоцененного негра и сломал психологически, красава)
Все унижают риальевских бревен:)
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rigobersong
Ответ Нурболат Дуйсенов
Орельен играет за Реал Мадрид, а Мартинес за Астон Виллу. Вот и всё.
Астон Вилла великий Английский клуб, победитель Лиги Чемпионов!:) Если ты не знаешь историю, а просто бездарный и завистливый глор, оставляй свое мнение при себе и не позорься:)) Вот и все:)😀
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OldRedWhite
Мартинес отец Мартинеса )))
Как сказано в пословице :
От худого семени не бывать хорошего племени !
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rigobersong
Самый угар был когда он ему мяч как собаке кинул и тот побежал за ним:)🤣🤣🤣
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Совесть Черданцева
Ответ che kaif
Мбаппе что не мог запутать?! Который ему 3 пеналя положил и с игры в добавок , с молодым фартануло
У Килиана был опыт негативный (Евро 2020). Он уже научен
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OldRedWhite
Ответ corazón blanco
Дрогнул с виду невозмутимый 22-летний Тчуамени, но он далеко не пенальтист, всех исполнителей Дешам ещё снял в первом тайме.
Коли бы не снял и пенальти не было бы )))
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l1973
Да хорош уже про этого.......,через пару месяцев на вопрос ко это,будут отвечать-ааааа,это этот,как его там,ну короче быдлан аргентинский,как звать и не вспомнят.
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Нурболат Дуйсенов
Орельен играет за Реал Мадрид, а Мартинес за Астон Виллу.

Вот и всё.
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GuruFutbola
Сожрал переоцененного негра и сломал психологически, красава)
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Extrim
Победителей не судят . Мартинес Чемпион Мира этого у него не отнять,даже если на клубном уровне он уже ничего и не выиграет никогда.
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4mvh7f47y8
Ответ che kaif
Мбаппе что не мог запутать?! Который ему 3 пеналя положил и с игры в добавок , с молодым фартануло
Объективно, если сказать, 2 раза Мартинес отбивал, но мяч влетал в ворота.. так что он реально какой то шарлотан
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p74msyjzwh
Ответ Winterburn
Мбаппе очень сильно и точно в угол бил. Но если посмотреть, в двух из трех пенальти Мартинес угадывал направление удара и даже цеплял мяч пальцами. Там вопрос в миллиметрах был.
Угадывание направления удара какое-то достижение?
Вытащил или нет.
пальцы…тронул..угадал -это все ничто .
Но парень, конечно, очень крутой.
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Бухгалтер2021
пусть эмиля добьест то чего есть у мбапе и тчуамени
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Veld
Ответ bestvideox
Лучше рассказал сыну, что выигранные трофеи не нужно представлять к паху и размахивать...
почему бы и нет, лол
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НАВАЛЬНЫЙ
И добавил «лол»
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umnik3
Зато Мартинес - чемпион мира, герой Аргентины и миллионер, а все хейтеры - жалкая шайка гундосящих лузеров))))
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bestvideox
Лучше рассказал сыну, что выигранные трофеи не нужно представлять к паху и размахивать...
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