«Эмилиано сказал Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах». Отец Мартинеса о серии пенальти в финале ЧМ
Отец Эмилиано Мартинеса рассказал о тактике сына во время серий пенальти на ЧМ-2022.
«Эмилиано бросал мяч вправо, и игрок бил в правый угол. Он бросал его влево, и игрок бил туда. Я не знаю, как это работает, но все это отвлекает. Он сказал Орельену Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах», – поделился Бето Мартинес.
В финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Мартинес отбил удар Кингсли Комана в серии пенальти. Тчуамени ударил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.
шпор и вилы столкнулись в центральном круге, мяч отлетел к кейну, и тот с центра поля перебрасывал мартинеса, который оказался в середине своей шрафной, и удар у кейна получился и мартинес азлетел и кончиками пальцев задел мяч и накрыл аторым броском
Как сказано в пословице :
От худого семени не бывать хорошего племени !
Вот и всё.
Вытащил или нет.
пальцы…тронул..угадал -это все ничто .
Но парень, конечно, очень крутой.