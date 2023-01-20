«Эмилиано сказал Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах». Отец Мартинеса о серии пенальти в финале ЧМ

Отец Эмилиано Мартинеса рассказал о тактике сына во время серий пенальти на .

«Эмилиано бросал мяч вправо, и игрок бил в правый угол. Он бросал его влево, и игрок бил туда. Я не знаю, как это работает, но все это отвлекает. Он сказал : «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах», – поделился Бето Мартинес.

В финале ЧМ-2022 между и Францией Мартинес отбил удар Кингсли Комана в серии пенальти. Тчуамени ударил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.