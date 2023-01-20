Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, ЦСКА встретится с «Зенитом»
В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет казанский УНИКС,
В Москве состоится встреча двух финалистов минувшего сезона – идущий без поражений ЦСКА сойдется с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 20 января, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 19-2, Зенит – 15-5, Нижний Новгород – 13-9, МБА – 13-9, Локомотив-Кубань – 11-10, Самара – 9-13, Парма – 9-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-16, Астана – 4-16, Минск – 1-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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