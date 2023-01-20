Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, ЦСКА встретится с «Зенитом»

В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Краснодарский « » на выезде сыграет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет казанский УНИКС,

В Москве состоится встреча двух финалистов минувшего сезона – идущий без поражений ЦСКА сойдется с санкт-петербургским « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 21-0, – 19-2, Зенит – 15-5, Нижний Новгород – 13-9, МБА – 13-9, Локомотив-Кубань – 11-10, Самара – 9-13, Парма – 9-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-16, Астана – 4-16, Минск – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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