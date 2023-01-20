Тен Хаг встречался с агентом Ройса после 2:1 с «Ман Сити». Тренеру «МЮ» интересен хавбек «Боруссии»
Марко Ройс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как написал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside, «Манчестер Юнайтед» – один из вариантов продолжения карьеры 33-летнего полузащитника, контракт которого с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.
Агент Ройса посетил матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1) в прошлую субботу и встретился с Эриком тен Хагом после игры. В ходе разговора обсуждалось будущее Ройс. Тен Хаг проявил заинтересованность в полузащитнике.
Отмечается, что по нынешнему контракту с «Боруссией» хавбек зарабатывает 12 млн евро в год.
В этом сезоне капитан «Дортмунда» сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.
Как бы не относиться к нему, но он тупо класснее Фернандеша. У Бруну характер посильнее. Но класс свое возьмет. Это Бруну, в случае такого перехода, будет "конкуренцией" Гриззи, а не наоборот.
Им поверить- себя не уважать!!
Может они вообще по какому то своему "междусобойчику" там схлестнулись?!!!
А этот уже Ройса за уши туда подтянул!!
Хотя возможно Марко хочет попробовать силы в АПЛ, другое дело, что он уже не молод, и такой интенсивный чемпионат может сулить не очень приятный закат карьеры.
Но в любом случае было бы интересно увидеть его в игре за МЮ.