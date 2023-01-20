Тен Хаг встречался с агентом Ройса после 2:1 с «Ман Сити». Тренеру «МЮ» интересен хавбек «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Марко Ройс агенты Эрик тен Хаг Футбол

Марко Ройс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как написал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside, «Манчестер Юнайтед» – один из вариантов продолжения карьеры 33-летнего полузащитника, контракт которого с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

Агент Ройса посетил матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1) в прошлую субботу и встретился с Эриком тен Хагом после игры. В ходе разговора обсуждалось будущее Ройс. Тен Хаг проявил заинтересованность в полузащитнике.

Отмечается, что по нынешнему контракту с «Боруссией» хавбек зарабатывает 12 млн евро в год.

В этом сезоне капитан «Дортмунда» сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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49 комментариев

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Ахма Начоо
Ответ Я-не-Я
Бруну не подмена нужна, а конкуренция, чтобы меньше пижонил и отдыхал хоть иногда. Гризманна бы урвать у атлетов.
Гризманн хуже Роиса последний хоть и не стабилен но способен со скамейки достойно заменить а Гризманн скорее ложная девятка с хорошим ударом и Антуан не согласиться на роль дублёра, если бы Эрику нужна была конкуренция на этой позиции он бы смотрел молодых а исходя из статьи Эрику нужен качественный опытный подменщик
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Axl_rose
По пути Бастиана Швайнштайгера. Интересно, а если заиграет?!
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Добрый Ноунейм
Ответ Beriya
100 лямов и забирайте, Боруссия еще кого нибудь воспитает и потом впарит опять
Пусть он и из Дортмунда, но сформировался он в гладбахе
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Артемий Дмитриев
Эх, в своё время хотел видеть его в Арсенале Венгера рядом с Озилом
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red hikkikomori
Ответ mancunian82
Никому в голову не пришло, что у агента Ройса могут быть и другие клиенты.
Я посмотрел на трансфермаркте список его клиентов, там в основном либо молодые по 18-20 лет ноунеймы, либо старики 30+ ноунеймы) так что вполне возможно что по ройсу общались
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Денис Мартин
Эх Ройс. Считаю его лучшим игроком Германии 2010-х по потенциалу. Ему хватает 2-3 игры после травмы и он снова на уровне, если бы не его хрустальность, он бы мог ещё многое выиграть. В МЮ ему делать нечего, здоровья у него с годами не прибавилось, смысл идти в более интенсивную лигу, 2-3 года в Дортмунд и отдыхать.
+3
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Бухгалтер2021
сбитый летчик
+1
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Заур Исмайылов
Если поменять 2-ю букву на А будет трансфер 🤌
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Nuraly Amirov
Ответ Люблю Марго Робби
Классный игрок, но хрустальный и уже 33 года....
видать с деньгами беда
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kokakoka
Ответ Beriya
100 лямов и забирайте, Боруссия еще кого нибудь воспитает и потом впарит опять
Воспитанников не так много, а вот выгодных перепродаж действительно полно. Дембеле, Левандовски, Кагава, Мхитарян и т.д.
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kokakoka
Люблю обе команды. Но есть ощущение, что лучше закончить карьеру в Дортмунде. Хотя Ройс и без того одна из главных легенд клуба
+3
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+3
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a1ber1
Ответ Rio de Janeiro
33 Ройсу прям олицетворение как бежит время.Помню всякие рейтинги потенциальных открытий и новых звёзд перед Евро-2012 и Марко в них всегда фигурировал чуть ли не главным лицом.Казалось это было так недавно
Жаль его пропустил победный ЧМ , хотя был основным на тот момент
+4
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+4
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Мельников Михаил
Ответ Я-не-Я
Бруну не подмена нужна, а конкуренция, чтобы меньше пижонил и отдыхал хоть иногда. Гризманна бы урвать у атлетов.
Я чуть не подавился сейчас... Гриззи "конкуренция" Бруну?
Как бы не относиться к нему, но он тупо класснее Фернандеша. У Бруну характер посильнее. Но класс свое возьмет. Это Бруну, в случае такого перехода, будет "конкуренцией" Гриззи, а не наоборот.
+3
-2
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mancunian82
Никому в голову не пришло, что у агента Ройса могут быть и другие клиенты.
+1
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Мельников Михаил
Зачем? Чтобы сыграл десяток матчей в сезоне, остальное время залечивая свои микротравмы? С интенсивностью АПЛ он вообще бесполезен.
0
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Sir David Beckham
Ответ Rio de Janeiro
33 Ройсу прям олицетворение как бежит время.Помню всякие рейтинги потенциальных открытий и новых звёзд перед Евро-2012 и Марко в них всегда фигурировал чуть ли не главным лицом.Казалось это было так недавно
Реально. Когда их связка с Гетце еще шумела в лч
+8
0
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Alexander Malerwein
Господи, люди, это же "Бильд" написал!!
Им поверить- себя не уважать!!
Может они вообще по какому то своему "междусобойчику" там схлестнулись?!!!
А этот уже Ройса за уши туда подтянул!!
+1
-1
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Марсель Хабибуллин
Ответ S H A R K
Легенда Боруссия, один из самых преданных в истории клуба. Хочется, чтобы он выиграл хотя бы 1 значимый трофей, но не хочется чтобы он покинул Боруссию, ибо не могу представлять Боруссию без него..
Аналогичные мысли)
+1
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Марсель Хабибуллин
Легенда Боруссии. Мне кажется не стоит уже никуда уходить, а закончить карьеру в родном клубе.
Хотя возможно Марко хочет попробовать силы в АПЛ, другое дело, что он уже не молод, и такой интенсивный чемпионат может сулить не очень приятный закат карьеры.
Но в любом случае было бы интересно увидеть его в игре за МЮ.
+1
0
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Я-не-Я
Туанзебе с Джонсом третьего ищут, бесконечную пулю в палате расписывать?
+1
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Я-не-Я
Ответ Ахма Начоо
Согласен но в подмену Бруно
Бруну не подмена нужна, а конкуренция, чтобы меньше пижонил и отдыхал хоть иногда. Гризманна бы урвать у атлетов.
+6
-2
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Beriya
100 лямов и забирайте, Боруссия еще кого нибудь воспитает и потом впарит опять
0
-1
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S H A R K
Легенда Боруссия, один из самых преданных в истории клуба. Хочется, чтобы он выиграл хотя бы 1 значимый трофей, но не хочется чтобы он покинул Боруссию, ибо не могу представлять Боруссию без него..
+12
0
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Elik1989
Что бы его тут одним подкатом на пенсию отправили?) Может лучше остаться там где есть..
+1
-1
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Амин Чич
Если его не заявлять на всякие ЧМ и ЧЕ, то он вообще никогда не травмируется
0
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