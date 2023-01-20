Тен Хаг встречался с агентом Ройса после 2:1 с «Ман Сити». Тренеру «МЮ» интересен хавбек «Боруссии»

может продолжить карьеру в « ».

Как написал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside, «Манчестер Юнайтед» – один из вариантов продолжения карьеры 33-летнего полузащитника, контракт которого с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

Агент Ройса посетил матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1) в прошлую субботу и встретился с тен Хагом после игры. В ходе разговора обсуждалось будущее Ройс. Тен Хаг проявил заинтересованность в полузащитнике.

Отмечается, что по нынешнему контракту с «Боруссией» хавбек зарабатывает 12 млн евро в год.

В этом сезоне капитан « » сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.