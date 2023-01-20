«Арсенал» купил Троссарда за 21+5 млн фунтов. Он лучший бомбардир «Брайтона» в сезоне

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы фото Брайтон Леандро Троссард Футбол

«Арсенал» подтвердил переход Леандро Троссарда.

Лондонский клуб проинформировал о подписании долгосрочного контракта с 28-летним полузащитником.

Ранее сообщалось, что соглашение бельгийца с «канонирами» будет рассчитано до 2026 года.

По информации Фабрицио Романо, за трансфер «Арсенал» заплатит «Брайтону» 21 миллион фунтов плюс 5 млн фунтов в виде бонусов.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в «Брайтоне». Также на его счету две результативных передачи. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Арсенала»

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56 комментариев

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Александр Сучков
Ответ Zerocool789
Конте Биссума взял
там ща Поттер Зиеша за него предлагает
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Александр Сучков
Ответ Кукич
Это еще не конец!!!!! Правый защитник «Арсенала» Седрик Соареш в шаге от перехода в «Фулхэм». «Арсенал» должен сделать предложение по Фреснеде до начала следующей недели. Агент игрока находится в Лондоне. Самый многообещающий испанский правый защитник Иван Фреснеда из Вальядолида, открытие Ла Лиги
конечно не конец, уже поляка из Специи подписали
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spaispower
Ответ ALMANAC
Из клуба английского клуба в другой за такую цену👍
Из клуба английского клуба? из какого клуба клуба?
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-1
-1
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spaispower
Ответ Umid Rahimov
Я так рад что мы взяли его, отличный трансфер за отличную сумму, я аж забыл о Мудрике
так забыл, что аж написал о нем
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DolJun
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
что?
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0
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Анваржан Хашимов
Удачи в Арсенале (фан МЮ)
+1
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+1
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rigobersong
Ответ DolJun
понимаю) ты выгораживаешь фк мем не смотря на отсутствие логики)
Комментарий удален
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Luka Doncic
Ответ м м
Странная сделка. Могли бы впендюрить Челси миллионов за 70.
70 за 28 летнего середняка никто не даст ))
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-2
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Мирас Камалов
Шикарный трансфер, заявка на чемпионство)
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мс-мешок
Отлично , и адаптация не нужна. Как говорится сразу в бой
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DolJun
Ответ rigobersong
Не оправдывайся смехом, ты все прекрасно понимаешь:)
понимаю) ты выгораживаешь фк мем не смотря на отсутствие логики)
+1
-1
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Youzhny23
Не 100 млн за звезду Запорожья -12 , но тоже пойдет )
+1
0
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alexgunnerr
Ответ Niko [Ars]
А где фоточки, и какой он взял номер)?
19
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rigobersong
Ответ DolJun
ахаха, вы не понимаете, это другое)
Не оправдывайся смехом, ты все прекрасно понимаешь:)
0
-2
-2
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Zakon
Отличное усиление глубины состава, Марти и Сака нужен отдых, надеюсь он поможет нам, превратить этот сезон в сказку COYG
+1
0
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DolJun
Ответ rigobersong
Так он и есть воспитанник прошедший школу Ла Масии, а не сразу перешедший в Барсу Б:) Говорю, вообще не шаришь в воспитанниках от слова совсем:))
ахаха, вы не понимаете, это другое)
+1
-1
0
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м м
Странная сделка. Могли бы впендюрить Челси миллионов за 70.
+4
0
+4
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pahannn
Фигня, а не трансфер) нужно действовать как чесли... Ааа , стоп....
0
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Jazzzz
ВПЕРЕД К ЧЕМПИОНСТВУ!!!
И К ПОБЕДЕ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ!!!
💪🏼🤘🏼🤙🏼
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rigobersong
Ответ DolJun
сказал чел, считающий иньесту воспитанником барсы))
Так он и есть воспитанник прошедший школу Ла Масии, а не сразу перешедший в Барсу Б:) Говорю, вообще не шаришь в воспитанниках от слова совсем:))
+1
-2
-1
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DolJun
Ответ rigobersong
Так ты еще и за воспитанников не шаришь:) С каких пор игра за молодежную команде в с 16 лет = воспитанник?:) Хватит людям вешать лапшу на уши:)
сказал чел, считающий иньесту воспитанником барсы))
+1
-1
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ibar
Хорошо, что Арсенал сохранил адекватность
0
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Уэмбли Стедиум
Удачный переход.Арсенал с чемпионство !!!!!!
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Бускетс это позиция
Топ трансфер, особенно на фоне покупки Мудрика
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galymmus
Ответ Niko [Ars]
А где фоточки, и какой он взял номер)?
Зайди на сайт fapl.ru. Там всё подробно написано
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