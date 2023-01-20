«Арсенал» купил Троссарда за 21+5 млн фунтов. Он лучший бомбардир «Брайтона» в сезоне
«Арсенал» подтвердил переход Леандро Троссарда.
Лондонский клуб проинформировал о подписании долгосрочного контракта с 28-летним полузащитником.
Ранее сообщалось, что соглашение бельгийца с «канонирами» будет рассчитано до 2026 года.
По информации Фабрицио Романо, за трансфер «Арсенал» заплатит «Брайтону» 21 миллион фунтов плюс 5 млн фунтов в виде бонусов.
Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в «Брайтоне». Также на его счету две результативных передачи. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
И К ПОБЕДЕ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ!!!
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