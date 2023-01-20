«Арсенал» купил Троссарда за 21+5 млн фунтов. Он лучший бомбардир «Брайтона» в сезоне

« » подтвердил переход .

Лондонский клуб проинформировал о подписании долгосрочного контракта с 28-летним полузащитником.

Ранее сообщалось, что соглашение бельгийца с «канонирами» будет рассчитано до 2026 года.

По информации Фабрицио Романо, за трансфер «Арсенал» заплатит «Брайтону» 21 миллион фунтов плюс 5 млн фунтов в виде бонусов.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 7 голов – это лучший результат в « ». Также на его счету две результативных передачи. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Арсенала»