Дани Алвеса заключили под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Барселона Севилья Дани Алвес лига 1 Франция Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас контент Футбол

Дани Алвес заключен под стражу по обвинению в изнасиловании.

23-летняя девушка обвиняет футболиста в изнасиловании. Она утверждает, что это случилось в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.  

Утром 20 января Алвес явился в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. После ареста Дани доставили в суд, где для него избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».

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120 комментариев

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Владимир Сказочный
Ответ Канали Орзу
Зачем девушка такая чистая и что она делает в ночном туалете ми считаем таких не чистыми тенболее футболиста наверно ето очень крупная подстава
Что такое ночной туалет, и чем он отличается от дневного?
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Jeicob Harlon
Ответ VanyaVanya063
Дани, хлебал хозяйские харчи
И по ночам я видел сны
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Игорь Михайлов
Вот тебе бабушка и Юрьев день🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Alexander Matuzov
Интересно в каком туалете это было? В мужском или женском? Алвес заходит в женский и орёт " Свалили все на х, я её целовать щас буду "
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Седесим Куиндесимов
Ответ Евгений Фатьянов
В Испании очень жёсткие законы по отношению к мужчинам. Женщине достаточно написать заявление, что её обидели. Доказывать она ничего не должна. Это мужчина должен доказывать, что он не нарушал закон. Испанские мужики стараются избегать общения с женщинами. Чревато.
Вспоминается история Люки Эрнандеса и его супруги

Самое смешное что им (не ему, а им) запретили приближаться друг к другу на N метров

Каким образом они должны были соблюдать это судебное решение
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TheCreator
Ответ Cruel Snake
Недавно ведь только приставал! Как быстро уже до туалета дошло
Просто она увидела, сколько заработал за карьеру игрока.
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Dr Gonzo
Ответ Lxreich7
Сколько по факту реальных жертв насилия по сравнению с незаконно посаженными мужиками , которым дают по 5-10 лет и ломают фактически жизнь из-за таких вот Шурыгиных , которые и дальше продолжают торговать своим вареником? Прекрасные времена , когда государство фактически потворствует шлюхам , которые знают что им ничего не будет за клевету
Обратных случаев больше в разы.
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TheCreator
Ответ Matador
Я не утверждаю что изнасилование было - это установит суд. Но Россия чуть ли не единственная страна в мире где априори оправдывают любого насильника.
ПХАХАХАХАХА, пример той же Шурыгиной как эталон "оправданий насильника".
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&_Bishep_&
Теперь даже если девушка сама проявляет инициативу, ведет чересчур раскованно и делает недвусмысленные намеки, все равно лучше брать расписку о ее согласии заняться сексом ( с указанием даты и времени). А то зависают в ночном клубе, с радостью отходят в интимное местечко, получают полное удовольствие без намека на сопротивление, а потом заявы клепают.
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v.belorussky
Интересно, какие-либо доказательства, кроме утверждений этой девушки, суд вообще собирать планирует?
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STB
Ответ Султан Ибн хатаб
Эти девушки уже надоели хайп ловить и карьеры уничтожать футболистам. Менди уже из 10 обвинений 8 оправдали и кто ему его карьеру вернет
А с Санти Миной че как? А с Робиньо? Тоже оболгали? Как вы можете делать выводы до суда?
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Канали Орзу
Ответ Matador
А что в этом необычного. Был пьяным, привык к вседозволенности и часто к безотказности, увидел красивую девушку, она отшила, изнасиловал. К сожалению банальная история.
Зачем девушка такая чистая и что она делает в ночном туалете ми считаем таких не чистыми тенболее футболиста наверно ето очень крупная подстава
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Лука Тони 9
Ответ Enotaz24
Мы живём во времена, когда любая баба более менее успешному мужику может предъявить даже если он ей просто помог донести пакет, и его не спасет даже если после он заявит что он гей. И не надо ни каких доказательств, просто ее слова.
Это бред,в подобном случае половина мужиков на планете уже бы сидели по тюрьмам.
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Павел Гребнев
Футболисты, как и другие публичные люди, определенно находятся в зоне риске касательно клеветы. Нужно ужесточать по этой части законы, чтобы желание хайпануть, пропиариться или срубить бабла это отбивало напрочь. Я не исключаю вины Дани, но если она все же отсутствует, то наказание стороне обвинения должно быть строгим.
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Седесим Куиндесимов
Я не понимаю, а почему без права внесения залога? Разве Алвеса обвиняют в убийстве? Торговли людьми? Бред какой-то.
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Enotaz24
Мы живём во времена, когда любая баба более менее успешному мужику может предъявить даже если он ей просто помог донести пакет, и его не спасет даже если после он заявит что он гей. И не надо ни каких доказательств, просто ее слова.
+3
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Alexander Matuzov
Да там баб уже не ебеть никто, ебуть друг дружку и деньги в кружку, бабам обидно - хотят чтобы на них обратили внимание
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Okaka
хороший кумир у ригобера
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Mick Nich
Алвес уже Кокоше набрал как заходить в хату
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Олег Петров
Вроде вначале говорили про домогательство, сейчас уже об изнасиловании, завтра будет убийство?
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Jesse Boy
По обвинению в изнасиловании нужно было сборную Германии под стражу заключать в 2014м после полуфинала...
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mootoo
Ответ arspurs9
Если тут его сразу заключили под стражу, а не тянули годами как с другими звездами, значит все может быть серьезней, чем обычно.
Менди вообще больше года отсидел, а по факту оказалось "он меня изнасиловал, а на сл день я пошла с ним на свидание"
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prist
Ответ korobokchekhova
А какие нынче тату пристойные в тюрьмах Барселоны? Просвяти, плиз!)))
Дык я не знаю. Надеялся на сведущих людей
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Лука Тони 9
Ответ Diego 95
А как это можно доказать?По этой логике любая ТП может про любого сказать
Будут делать экспертизу на следы внутренних травм в влагалище а также синяков и ссадин на бедрах,если девушка подверглась насилию она должна в тот же день обратится в полицию.К тому же за ложное обвинение по законам РФ женскому полу светит три года тюрьмы.
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Momos
Ответ Lxreich7
Сколько по факту реальных жертв насилия по сравнению с незаконно посаженными мужиками , которым дают по 5-10 лет и ломают фактически жизнь из-за таких вот Шурыгиных , которые и дальше продолжают торговать своим вареником? Прекрасные времена , когда государство фактически потворствует шлюхам , которые знают что им ничего не будет за клевету
В Барселоне был случай, когда чувак поселил у себя украинку с 15 или 16 летней дочкой. После первого же бытового конфликта баба написала заяву, что мужик щупал ее дочку. Никаких доказательств, просто слова. В итоге, мужика садят в КПЗ, а баба остается жить в его квартире, хотя никаких прав на квартиру у нее нет и мужик выступает категорически против этого. Пока разбирались баба распродала всю обстановку, в том числе толкнула через Ебэй коллекцию винтажных магнитофонов.
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