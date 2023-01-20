Дани Алвеса заключили под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании

заключен под стражу по обвинению в изнасиловании.

23-летняя девушка обвиняет футболиста в изнасиловании. Она утверждает, что это случилось в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.

Утром 20 января Алвес явился в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. После ареста Дани доставили в суд, где для него избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», « », « » и « ». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».