Дани Алвеса заключили под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании
Дани Алвес заключен под стражу по обвинению в изнасиловании.
23-летняя девушка обвиняет футболиста в изнасиловании. Она утверждает, что это случилось в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.
Утром 20 января Алвес явился в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. После ареста Дани доставили в суд, где для него избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».
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