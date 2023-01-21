Кросби разделил с Овечкиным 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У обоих по 1462 очка
Сидни Кросби разделил с Александром Овечкиным 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Капитан «Питтсбурга» ассистировал Джейку Генцелу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:1).
На его счету стало 1462 (538+924) очка в 1153 играх за карьеру. Он догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (1462 в 1322, 810+652).
На 15-м месте идет Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926), на 14-м – Пол Коффи (1531 в 1409, 396+1135).
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