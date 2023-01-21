Кросби разделил с Овечкиным 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У обоих по 1462 очка

Теги рейтинги Питтсбург Оттава Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Пол Коффи Стэн Микита Хоккей

Сидни Кросби разделил с Александром Овечкиным 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» ассистировал Джейку Генцелу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:1). 

На его счету стало 1462 (538+924) очка в 1153 играх за карьеру. Он догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (1462 в 1322, 810+652). 

На 15-м месте идет Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926), на 14-м – Пол Коффи (1531 в 1409, 396+1135). 

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8 комментариев

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Mefodi
На колу висит мочало, начинаем все сначала.
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Kuryanin
Ответ За Валенсию с 1999
Притом что овца провела на миллион матчей больше. Сидни - легенда
Secondary legend.
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VintDV
Догонялки:) Скоро Стэна перегонят , а в следующем сезоне возьмутся за Коффи:)
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За Валенсию с 1999
Притом что овца провела на миллион матчей больше. Сидни - легенда
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TBFTT
В следующих матчах обойдёт, а после следующего сезона обойдёт и Кофи.
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megaotstoi
15 лет уже эти догонялки Ови и Сида..
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vdvbill.e1.ru
Овечкин это кто?
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Комнатный олень
Легенды!
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