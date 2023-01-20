В Федерации футбола Венгрии опровергли, что запретили «Тисакечке» играть с «Пари НН».

В Федерации футбола Венгрии опровергли, что запретили «Тисакечке» играть с « ».

Игра клуба второго дивизиона Венгрии и российской командой на сборах в Турции должна была пройти 18 января, но в последний момент была отменена.

– Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Нижним Новгородом»?

– Это абсолютная ложь, – заявил пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо.