В Федерации футбола Венгрии опровергли, что запретили «Тисакечке» играть с «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Федерация футбола Венгрии Пари НН Футбол

В Федерации футбола Венгрии опровергли, что запретили «Тисакечке» играть с «Пари НН».

Игра клуба второго дивизиона Венгрии и российской командой на сборах в Турции должна была пройти 18 января, но в последний момент была отменена.

– Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Нижним Новгородом»?

– Это абсолютная ложь, – заявил пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо.

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6 комментариев

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Flaxman
Ответ Великий Алонсо
И всё таки братушки ❤️❤️❤️
И все они такие братушки.
0
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FilinMD
Ответ nnn4404
так а чего то отменили?
Никто ничего не запрещал, просто приняли решение разрешить отмену матча. Твердо и четко
+3
-2
+1
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La Gushka
Из УЕФА позвонили и предупредили о санкциях. Вот и причина, поди ослушайся!
0
-3
-3
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La Gushka
Сами себе запретили. а соперники сами себя высекли.
0
-4
-4
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Великий Алонсо
И всё таки братушки ❤️❤️❤️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nnn4404
так а чего то отменили?
+5
-1
+4
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