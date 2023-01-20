С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. Клуб упал на 10-е место в Серии А

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«Ювентус» лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Прокурор просил снять с «Ювентуса» девять очков.

По делу проходили и другие клубы («Сампдория», «Про Верчелли», «Дженоа», «Парма», «Пиза», «Эмполи», «Новара» и «Пескара»), однако суд FIGC оправдал их.

Из-за снятия баллов «бьянконери» теперь занимают 10-е место в Серии А с 22 очками.

Отметим, что «Ювентус» может подать апелляцию на это решение.

Напомним, «Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Ранее руководители «Юве» ушли в отставку. Сообщалось, что Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?  

328 комментариев

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niklopareff@gmail.com
Ответ Сэйлор Мун
вот и вся суть фанатов второго туринского, брать титулы в кабинетах и доказывать что то у юристов, а не на поле в честной борьбе )
Так если ты на поле хочешь каких-то доказательств, то к чему тогда дисквалификации и снятия очков?)
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Fallesk
Ответ Street Fighter
Хорошее время
Лучшее время
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Sokrat Bekuzarov
Ответ Alex_nder
Даже и представить не возможно, что было бы, если бы в этот момент там играл Роналду…
Пипец бы был
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Vovan94
Кто там просил " верните мне мой 2005" . На брат, наслаждайся)
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Игорь Новиков
Ответ llolishe
Ну Ситю уже банили за нарушение ФФП
Там штрафы были, не более.
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Sokrat Bekuzarov
Ответ Руслан И
Опять Ювентус попался, прокурор фанат юве (поменьше просил снять ,)а судья фанат Наполи
Это точно
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Sokrat Bekuzarov
Ответ un1verse
Ювентус опять лажанул как непонятно кто, это просто смешно. Я не понимаю, как они каждый раз ступают на одни и те же грабли.
Сам в шоке бро
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Spail
Ответ Direct free kick
Осталось расформировать миланские трущобы моратти-тохира-чжана
Так это главные мафиози и бенефициары :)
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Elwood
Ответ maryat
Просили снять 9, а сняли 15???
Как будто Беларусь, а не Италия
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llolishe
Ответ Игорь Новиков
Они так де поступают? Это доказано?
Ну Ситю уже банили за нарушение ФФП
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Экспертное мнение
Ответ раскаявшийся жиробас
С ПСЖ и Сити ничего снимать, конечно же, не будем
Возможно, снимали бы будь они в Серии А. В Италии своя специфика видимо, не припоминаю в АПЛ, Ла Лиге или Бундеслиге снятие очка в 21-ом веке... хотя мало верится что там у всех прямо всё идеально.
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llolishe
Типичный Ювентус
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romanisti89
Мафиозный клуб снова в деле
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d.xoxlov
Ответ аdidаs
Опять эти теории, не удивлюсь, если в конце опять интер виновен окажется
Да кому он нахрен нужен, ваш "Интер". Слились из суперлиги, молодцы. Может ещё чего из кабинетов подкинут. Году к 2035-му может и на вторую звезду наберётся.
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аdidаs
Интеру надо забирать бремера
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Руслан И
Опять Ювентус попался, прокурор фанат юве (поменьше просил снять ,)а судья фанат Наполи
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Men77
Странное закондательство, где прокурор просит о снятии очков. Я думал прокуроры сроки запрашивают, а на очки им плевать)
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John Gotti
Роналду,твой выход. Последний гвоздь в крышку гроба гобба)))
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Бременер
Ответ Paperinik
Ты в курсе, что другие клубы тоже в этом участвовали
Какие другие, если суд всех оправдал, кроме старой, проворовавшейся в очередной раз, сеньоры?
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nikolaich
Ответ Jesse Boy
Неплохие адвокаты у Юве - прокурор просил 9 очков снять, сговорились на 15ти...
Неподкупные!
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Андрей Кириченко
Все по делу , история ничему не учит .
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Jesse Boy
Неплохие адвокаты у Юве - прокурор просил 9 очков снять, сговорились на 15ти...
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John Gotti
Ответ zaglotus228
И чем учит?
Изощренней обманывать…. Пока не получается
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Мари Хуан
Необучаемые))
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Вату Ждёт Кувалда
Ответ аdidаs
Опять заказ, как в 2006?
Конечно! Ты посмотри что за суд))) Суд Футбольной Федерации))) это заказное решение любой суд настоящий отменит, не говоря про Европейский уже))) Ведь Прецедента никогда не было по такому бреду))
+1
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