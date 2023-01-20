«Ювентус» лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Прокурор просил снять с «Ювентуса» девять очков.

По делу проходили и другие клубы («Сампдория», «Про Верчелли», «Дженоа», «Парма», «Пиза», «Эмполи», «Новара» и «Пескара»), однако суд FIGC оправдал их.

Из-за снятия баллов «бьянконери» теперь занимают 10-е место в Серии А с 22 очками.

Отметим, что «Ювентус» может подать апелляцию на это решение.

Напомним, «Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Ранее руководители «Юве» ушли в отставку. Сообщалось, что Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?