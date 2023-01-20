Лоханов о переезде в США: «24 февраля понял, что у меня, похоже, больше нет дома. В Америке мне комфортно, в любом случае не стал бы выступать за Россию сейчас»

Бывший российский саблист Константин Лоханов рассказал о переезде в США.

– Давай вернемся в февраль 2022-го.

– Я улетел из Москвы в Мюнхен 23 февраля. Обычное утро, регулярный рейс «Аэрофлота», новая поездка по медицинским делам. Стала снова болеть нога, я поехал посоветоваться с доктором. На тот момент даже не знал, что потребуется еще одна операция. На месте встретил знакомый Саша, который помогал с оргвопросами. Он из Харькова, хотя 15 лет там не живет. Уже ходили разные разговоры, и помню, я еще доказывал ему, что все будет нормально, не надо паники.

Проснулся утром 24-го в гостинице, и мой телефон взорвался от сообщений и новостей. Весь день я просидел в шоке, а утром 25 февраля меня прооперировали.

– Твои мысли, когда очнулся от наркоза и понял, что происходит?

– Как у всех: шок, непонимание, неверие... Я приехал в клинику в 7 утра. Потом меня долго оперировали, в районе обеда проснулся после наркоза. А потом бам-с! Мне больно, у меня, похоже, больше нет дома, новости приходят каждую минуту...

У меня же рядом был человек оттуда, у которого была информация с места событий. С первых дней они с братом стали помогать беженцам, вывозили людей с границы с Польшей и с Венгрией. Не было варианта не погрузиться в этот новостной поток. Главной мыслью, конечно, было «зачем это все?!» Но вот что лично мне с этим теперь делать, придумал не сразу...

– Какие были варианты?

– После операции я 6 недель должен был использовать костыли, а потом пройти курс реабилитации там же, в Мюнхене. Уже начали отменять рейсы, и я понимал, что если сейчас вернусь в Москву, вряд ли прилечу обратно. Это как минимум была бытовая причина, чтобы остаться.

– Как ты после этого оказался в США?

– У меня здесь живет лучший друг, и изначально я просто поехал к нему в гости. Я был в США уже раз пять или шесть до этого, мне тут комфортно. Я говорю по-английски. Может быть, с ошибками, но проблем с коммуникацией нет. Здесь много людей, развито фехтование – то есть хватает возможностей.

– После известия об отъезде тебя еще моментально исключили из состава сборной России.

– Да, хотя это странно: многие спортсмены живут за пределами страны и спокойно остаются членами российской команды. Я в любом случае не стал бы выступать за Россию сейчас, но разве сам по себе отъезд – причина для исключения из сборной, как они озвучили?

– Как ты относишься к российским спортсменам, которые идут на смену гражданства в попытке вырваться из изоляции?

– Если человек не поддерживает то, что сейчас происходит, и при этом у него есть возможность уехать – то почему он должен отказываться от своей карьеры и будущего? – сказал Лоханов.

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