КХЛ. «Сибирь» примет «Металлург», «Ак Барс» против «Авангарда», «Салават» в гостях у «Нефтехимика»
«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Сибирь» примет «Металлург», «Куньлунь» будет противостоять «Сочи», «Салават» проведет выездной матч с «Нефтехимиком».
- Дата проведения
- 20 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 20 января, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 20 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За Сибирь.!!!!
Пс, кстати xell, будет смотреть, имей ввиду🤣🤣