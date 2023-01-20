КХЛ. «Сибирь» примет «Металлург», «Ак Барс» против «Авангарда», «Салават» в гостях у «Нефтехимика»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик результаты КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» примет «Металлург», «Куньлунь» будет противостоять «Сочи», «Салават» проведет выездной матч с «Нефтехимиком». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Металлург Мг
Дата проведения
20 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Авангард
Дата проведения
20 января, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Сочи
Дата проведения
20 января, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Салават Юлаев
Дата проведения
20 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

16 комментариев

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Eltex Kirin
Ответ mifdamir@icloud.com
При выигрыше Металлурга в ОТ или по буллитам,и победе Авангарда,Авто окажется уже четвертым,а дальше по накатанной,как в прошлом году,мимо ПО.
Авто Мимо ПО😅😅😅 Это будит эпикфэйл конечно😄
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Семен Бабцов
Ответ Xell
Сибирь втопку. Сегодня победа нам нужнее. Абсолютно уверен в хорошей победе Магнитки и по сезону мы сильнее. За Магнитку! Буду смотреть матч кстати))
Если покажут игру, как с Авангардом, однозначно победа за нами! Что бы ни говорили, ММГ лучшие!
0
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0
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mifdamir@icloud.com
Ответ забанинныйСевер12
На востоке сегодня очередные бои, которые могут изменить таблицу, победит сильнейший. За Сибирь.!!!! Пс, кстати xell, будет смотреть, имей ввиду🤣🤣
При выигрыше Металлурга в ОТ или по буллитам,и победе Авангарда,Авто окажется уже четвертым,а дальше по накатанной,как в прошлом году,мимо ПО.
+1
0
+1
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Eltex Kirin
Ответ Xell
Сибирь втопку. Сегодня победа нам нужнее. Абсолютно уверен в хорошей победе Магнитки и по сезону мы сильнее. За Магнитку! Буду смотреть матч кстати))
Зачем сразу в топку?) Игра будет тяжёлой. Победа будет за нами, в одну шайбу
+1
0
+1
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Ачиваков Марат
Салават Ю только победы! Красивой игры без косяков.
+1
0
+1
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забанинныйСевер12
На востоке сегодня очередные бои, которые могут изменить таблицу, победит сильнейший.
За Сибирь.!!!!
Пс, кстати xell, будет смотреть, имей ввиду🤣🤣
+2
0
+2
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Eltex Kirin
Ответ Ильдар Абсалямов
🤣🤣🤣
Вполне под с силам
0
0
0
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Brazil Barys
За АК барс!
+3
0
+3
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Xell
Ответ Eltex Kirin
Сибирь победит Магнитогорск и ВОЗГЛАВИТ Восточную Конференцию.
Победит Металлург и я на ставке)
0
-3
-3
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Xell
Сибирь втопку. Сегодня победа нам нужнее. Абсолютно уверен в хорошей победе Магнитки и по сезону мы сильнее. За Магнитку! Буду смотреть матч кстати))
+1
-4
-3
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Ильдар Абсалямов
Салават только победа!
+1
0
+1
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Ильдар Абсалямов
Ответ Eltex Kirin
Сибирь победит Магнитогорск и ВОЗГЛАВИТ Восточную Конференцию.
🤣🤣🤣
+1
-1
0
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Eltex Kirin
Востоку нужен новый лидер. Авто пока не тот
+1
0
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Eltex Kirin
Сибирь победит Магнитогорск и ВОЗГЛАВИТ Восточную Конференцию.
+1
-1
0
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Кирилл Абдалов
Всем командам удачи!!! И без травм
+3
0
+3
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Sibai
Всем хорошего дня 😉
+2
-1
+1
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