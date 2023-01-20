Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»
Экс-боссы «Ювентуса» наказаны по делу о финансовых махинациях.
Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. С «бьянконери» сняли 15 очков.
Бывшие руководители «Ювентуса», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, Фабио Паратичи, в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в «Тоттенхэме», – на 2,5 года, действующий спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.
Отстранение распространяется на работу в итальянском футболе. Также суд подал запрос о распространении дисквалификации на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.
Клуб может обжаловать решение суда.
Напомним, «Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.
Сука купили долюоёба на свою голову, и по п|3де пошла целая эпоха Аньелли.
Если "их" то удалился!