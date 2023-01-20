Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»

Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия дисквалификации происшествия Андреа Аньелли Маурицио Арривабене Фабио Паратичи Федерико Керубини Футбол

Экс-боссы «Ювентуса» наказаны по делу о финансовых махинациях.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. С «бьянконери» сняли 15 очков.

Бывшие руководители «Ювентуса», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, Фабио Паратичи, в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в «Тоттенхэме», – на 2,5 года, действующий спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Отстранение распространяется на работу в итальянском футболе. Также суд подал запрос о распространении дисквалификации на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

Клуб может обжаловать решение суда.

Напомним, «Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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74 комментария

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Партизанен
А трындели европейские ценности , у них нету коррупции, Россия виновата да?
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Эдуард Храпач
Вот вам и Криштиану Роналду.
Сука купили долюоёба на свою голову, и по п|3де пошла целая эпоха Аньелли.
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Эдуард Храпач
Ответ danik 258808
В идеале кикнуть в Серию Б их надо, по старой традиции
Их? Или НАС?
Если "их" то удалился!
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Мишаня Кашников
Ответ Вату Ждёт Кувалда
Может тебе куда то кинуть??? НАЗОВИ ХОТЬ ОДИН КЛУБ, КОТОРЫЙ ШТРАФОВАЛИ ЗА ТО, ЧТО ЦЕННИК НАКРУЧИВАЛ НА СВОИХ ИГРОКОВ???
Вы методичку там в Польше перепутали что-ли?
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d.xoxlov
Ответ danik 258808
Для полноценного ящика Пандоры нужно и кикнуть джуве в серию Б, потому и в идеале
Чтобы что? В прошлый раз после такого итальянский футбол отвалился из категории топ на уровень середняков. Да, запаса прочности хватило на титулы "Милана" и "Интера", но сейчас такого и близко нет. С Португалией за 5 место в рейтинге бороться? И сборной ещё пару ЧМ пропустить? Не знаю, кому такое за "идеал" в федерации сойдёт.
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ZarvuR2020
Не фанат Ювентуса, но разумисты ссылающиеся на кальчаполи вообще в курсе, чем история закончилась?
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Sarazino Genovese
Ответ d.xoxlov
Для кого "в идеале"? Это ж пипец какой ящик Пандоры открыли с "завышением стоимости". Теперь можно чуть что тащить неугодный клуб в суд и щипать с него очки и выписывать баны руководству.
Главное, что бы это были не ПСЖ и Ман сити!
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Малек2705
Ответ Вату Ждёт Кувалда
Ты читать умеешь??? Клоунский суд только на Италию запрет поставил руководству!!! Но этот Цирк Аппеляция решит легко
Дальше написано про уефа и фифа, зачем ттх проблема с лч/ле. Уйдёт Паратичи - уйдёт и Конте
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Кокич
Ответ Barca, Liverpool_forever
Эх Недвед куда ты в эту шайку залез? Тебя все уважали…
Недвед в роли зицпредседателя Фунта.
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Vladco
Ответ Вату Ждёт Кувалда
Комментарий удален модератором
Не компенсировало?Серьёзно? Или тупой вброс? Почитай первоисточники на английском языке ,они в свободном доступе. Английский не забудь подтянуть для верности.Если бы государство не поддерживало печатным станком бизнес за западе ,то не только спорт, вся экономика рухнет,а рабочие выйдут на баррикады. Напечатали триллионы ничем не обеспеченных евриков ,которые распространяют по всему миру.
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John Gotti
Ответ Felp
Аж Тоттенхэм зацепило, если с УЕФА договорятся
Отстранение распространяется только на Италию. Причем тут Тоттенхэм?
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Экспертное мнение
Тут в профите будет Аллегри, теперь ему не грозит увольнение)) Мало кто захочет в Юве без зоны ЛЧ.
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Вату Ждёт Кувалда
Ответ Малек2705
Сейчас и Тотенхем посыпится
Ты читать умеешь??? Клоунский суд только на Италию запрет поставил руководству!!! Но этот Цирк Аппеляция решит легко
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SCHOKKKK
Очень хочется прочитать новость, как аргентинского преступника упекут за решетку😂
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Малек2705
Сейчас и Тотенхем посыпится
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danik 258808
Ответ Вату Ждёт Кувалда
Суд федерации футбола потеряется после Аппеляции в настоящем суде!!! Уверяю Юве всё решит даже без Европейского суда
Кикнуть все же их не помешает, так сказать не будет лишним
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Вату Ждёт Кувалда
Ответ danik 258808
А суд федерации Италии имеет право их кикнуть, одно другому не мешает
Если не дошло с первого раза- НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ! И ЮВЕ НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАЛ НА ПОЛЕ В СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
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Ascar Shatmanov
Ответ Фёдор Кузнецов
Как бы тебя на этом сайте отменить
Зачем блаженного отменять. Его господь поцеловал и создал «одаренным». Надо сочувствовать ему, а не пытаться отменить его.
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Вату Ждёт Кувалда
Ответ danik 258808
А суд федерации Италии имеет право их кикнуть, одно другому не мешает
Суд федерации футбола потеряется после Аппеляции в настоящем суде!!! Уверяю Юве всё решит даже без Европейского суда
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Vlados 86
Ответ Левая бровь Анчелотти
Если честно, это все уже так достало! Об Юве просто ноги вытирают, а все остальные «чистые»!
Чекни зарплатные ведомости клубов серии А за сезоны 19/20 и 20/21. Юве платил зарплат больше, чем Интер с Миланом вместе взятые. Откуда такие прибыли?
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Кирилл Казаков
Ответ Stas Politik
Надо было в Серию Б опустить этих туринских мошенников, которые долгое время держали узурпированной Серию А с ручными судьями, мошенничеством. Но история расставит все точки там, где нужно
Суд зимой, а не летом. Посреди сезона трудно снять с чемпионата.
+1
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Иван Шуткин
Совсем недавно была такая история и опять решили провернуть махинации , чем думают , хотя они футболисты бывшие , думать не надо
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Вату Ждёт Кувалда
Ответ Тимофей Воробьёв
Нет. Серия Б — пройденный этап. Имеет место быть рецидив, а потому — в серию С джувастиков
Ты бы сперва прочитал какой суд это вынес, тогда бы не смешил людей!!! Это По нашему Комиссия РПЛ
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savik-A.M.
Челси : да это дело надо отметить , есть где еще какой на примете "Мудрик"
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corazón blanco
Паратичи отделался легким испугом и комфортно себя чувствует в Тоттенхэме)
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