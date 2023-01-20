Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»

Экс-боссы «Ювентуса» наказаны по делу о финансовых махинациях.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. С «бьянконери» сняли 15 очков.

Бывшие руководители « », ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба и бывший генеральный директор дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент – на 8 месяцев, , в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в «Тоттенхэме», – на 2,5 года, действующий спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Отстранение распространяется на работу в итальянском футболе. Также суд подал запрос о распространении дисквалификации на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

Клуб может обжаловать решение суда.

Напомним, «Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.