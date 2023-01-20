«Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча на сборах
«Спартак» потребует от «Левски» неустойку за отказ от товарищеского матча на сборах.
«Со своей стороны «Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом за отказ от игры», – сообщили в пресс-службе московского клуба.
Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае. Болельщики болгарского клуба ранее протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими командами.
Фаны «Левски» добились отмены матчей со «Спартаком» и «Уралом». Откуда у них такая власть?
И да. Клубы-то изначально на матчи согласились.
Однако сложившуюся сейчас в Европе практику, в том числе и судебную, можно описать одной фразой - "это другое". Вот и в этой ситуации, на мой взгляд, объявят, что "это другое".
Помните как суд в Швеции принял сторону Газпрома не так давно?Непоставка газа по контрактам,т к
президент страны указом приказал платить рублями(это признали форс-мажором для Газпрома).Так и здесь могут повернуть в свою сторону.