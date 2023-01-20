«Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча на сборах

Теги Спартак премьер-лига Россия Левски товарищеские матчи (клубы) Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» потребует от «Левски» неустойку за отказ от товарищеского матча на сборах.

«Со своей стороны «Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом за отказ от игры», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае. Болельщики болгарского клуба ранее протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими командами.

Фаны «Левски» добились отмены матчей со «Спартаком» и «Уралом». Откуда у них такая власть?   

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
Ответ СуперКонь
Вот поэтому о каком возвращении нашего футбола в Европу идет речь? В еврокубках никто не захочет с нами играть, на ЧЕ и ЧМ 80% команд тоже. Поэтому, пока «СВО» не закончится, о возвращении не может быть и речи. А там в зависимости от результатов. Возможно лишаемся Европы лет на 10.
Что значит "не захочет"? Тем, кто "не хочет" играть со сборной Косово, по причине непризнания существования такого государства, грозят техническиими поражениями, штрафами и дисквалификациями.

И да. Клубы-то изначально на матчи согласились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Все правильно, если такие принципиальные - платите неустойку за сорванный контракт на матч!
Понимаю Ваше негодование в данном случае, но... Сомневаюсь, что у Спартака что-то выгорит. При том, что в данном случае я хотел бы, чтобы Спартак получил эту неустойку. Просто потому, что это было бы правильно.

Однако сложившуюся сейчас в Европе практику, в том числе и судебную, можно описать одной фразой - "это другое". Вот и в этой ситуации, на мой взгляд, объявят, что "это другое".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Естественно, неустойку не заплатят, и естественно никто за это наказание не понесет...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caniball
Денег нет. Могли заработать. Но ничего. Зато с русскими не сыграем. Как и многое: назло маме отморожу уши.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Amalfitano
Ну если есть контракт, то почему пустое?
Я за то чтобы деньги вернулись,но в данной ситуации придумают форс-мажор и привет.
Помните как суд в Швеции принял сторону Газпрома не так давно?Непоставка газа по контрактам,т к
президент страны указом приказал платить рублями(это признали форс-мажором для Газпрома).Так и здесь могут повернуть в свою сторону.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Злодей Спб
С ОПГ спартак играть - зашквар.
Зенит в данном контексте ещё в более худшей ситуации.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
С ОПГ спартак играть - зашквар.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
А неустойку перевести нельзя – запрет:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ wonderwall
Если такие принципиальные, то зачем тогда вообще изначально надо было соглашаться?!
Клубы, я так понимаю, согласны были играть, но Федерации влезли и запретили и ультрас также против.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СуперКонь
Вот поэтому о каком возвращении нашего футбола в Европу идет речь? В еврокубках никто не захочет с нами играть, на ЧЕ и ЧМ 80% команд тоже. Поэтому, пока «СВО» не закончится, о возвращении не может быть и речи. А там в зависимости от результатов. Возможно лишаемся Европы лет на 10.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Все по протоколу, но напоминает суд матч тв с Порту)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Ответ Дмитрий9779
Это пустое дело,но потрясти надо.
Ну если есть контракт, то почему пустое?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wonderwall
Если такие принципиальные, то зачем тогда вообще изначально надо было соглашаться?!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Ответ Hong Kil
Иначе Спартак снимется с товарищеских игр!
Читай новость а не только заголовок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Ебздрогыч
Все правильно, если такие принципиальные - платите неустойку за сорванный контракт на матч!
По-честному вести дела с этими проблематично.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Болелы у Левски богатые. Оплатят.)
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
Ещё надо техническое поражение засчитать Левски
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Иначе Спартак снимется с товарищеских игр!
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Все правильно, если такие принципиальные - платите неустойку за сорванный контракт на матч!
+35
-8
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Это пустое дело,но потрясти надо.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий