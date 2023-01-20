«Спартак» потребует от «Левски» неустойку за отказ от товарищеского матча на сборах.

«Со своей стороны «Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом за отказ от игры», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае. Болельщики болгарского клуба ранее протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими командами.

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