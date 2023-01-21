Рублев 10-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Теннис

Шестая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Дэна Эванса в третьем круге Australian Open – 6:4, 6:2, 6:3.

Россиянин 10-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он третий раз сделал это в Мельбурне. На «Ролан Гаррос» он выходил в 1/8 финала дважды, на «Уимблдоне» – один раз, а на US Open – четыре.

«С каждым матчем я играю все лучше и лучше, и я очень доволен, потому что в начале сезона потерпел пару поражений от сильных игроков, немного потерял уверенность в себе. Так что сейчас я очень доволен», – сказал после матча Рублев.

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2 комментария

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Czarn
Андрей, с победой! Прекрасная игра! Желаем дальнейших успехов на АО-23!
+1
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+1
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RE$PECT
лучший матч,что я видел да и против неудобного соперника
+4
0
+4
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