Рублев 10-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»
Шестая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Дэна Эванса в третьем круге Australian Open – 6:4, 6:2, 6:3.
Россиянин 10-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он третий раз сделал это в Мельбурне. На «Ролан Гаррос» он выходил в 1/8 финала дважды, на «Уимблдоне» – один раз, а на US Open – четыре.
«С каждым матчем я играю все лучше и лучше, и я очень доволен, потому что в начале сезона потерпел пару поражений от сильных игроков, немного потерял уверенность в себе. Так что сейчас я очень доволен», – сказал после матча Рублев.
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