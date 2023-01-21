Рублев 10-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Шестая ракетка мира обыграл в третьем круге – 6:4, 6:2, 6:3.

Россиянин 10-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он третий раз сделал это в Мельбурне. На « » он выходил в 1/8 финала дважды, на « » – один раз, а на – четыре.

«С каждым матчем я играю все лучше и лучше, и я очень доволен, потому что в начале сезона потерпел пару поражений от сильных игроков, немного потерял уверенность в себе. Так что сейчас я очень доволен», – сказал после матча Рублев.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе