PARI Кубок Содружества. Смольский стартует 4-м, Серохвостов – 5-м, Латыпов – 10-м, Халили – 11-м, Бабиков – 18-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Роман Елетнов Никита Лобастов Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Иван Колотов Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

20 января на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской спринт.

PARI Кубок Содружества

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Спринт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Никита Лобастов (Беларусь)

2. Василий Томшин (Россия)

4. Антон Смольский (Беларусь)

5. Даниил Серохвостов (Россия)

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

8. Александр Корнев (Россия)

10. Эдуард Латыпов (Россия)

11. Карим Халили (Россия)

16. Евгений Гараничев (Россия)

17. Александр Поварницын (Россия)

18. Антон Бабиков (Россия)

31. Роман Елетнов (Беларусь)

33. Иван Колотов (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

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5 комментариев

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2533ПВ
Интересно будет посмотреть как группа Каминского выступит,как Серохвостов,как Поварницын будет выглядеть после КР,отпустят ли нагрузки Карима?Очень надеюсь гонка будет интересной.
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Katerinapv
Цветков и Логинов приболели и не выступят в Раубичах - сообщил Гу. Эх, жалко, на самом деле, Сашу вообще практически не видим в этом сезоне, да и Макс редко появляется. Наверное, готовятся дальше к ЧР. Очень ждём!

Завтра парням - успехов! Хорошей гонки всем!
+1
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тоторо
за ребят Каминского! Ну и за Даньку
+3
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тоторо
цветков и логинов к чр видать решили готовится
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volga_olga
Логинов с Цветковым по-английски завершили карьеру, что ли?
+3
0
+3
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