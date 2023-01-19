PARI Кубок Содружества. Смольский стартует 4-м, Серохвостов – 5-м, Латыпов – 10-м, Халили – 11-м, Бабиков – 18-м
20 января на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской спринт.
4-й этап
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Спринт
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Никита Лобастов (Беларусь)
2. Василий Томшин (Россия)
4. Антон Смольский (Беларусь)
5. Даниил Серохвостов (Россия)
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
8. Александр Корнев (Россия)
10. Эдуард Латыпов (Россия)
11. Карим Халили (Россия)
16. Евгений Гараничев (Россия)
17. Александр Поварницын (Россия)
18. Антон Бабиков (Россия)
31. Роман Елетнов (Беларусь)
33. Иван Колотов (Россия)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
Завтра парням - успехов! Хорошей гонки всем!