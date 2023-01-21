«Челси» купил Мадуэке из ПСВ за 35 млн евро. Контракт – на 7,5 года с опцией продления еще на один
«Челси» оформил переход Нони Мадуэке.
Лондонский клуб официально сообщил о переходе 20-летнего полузащитника из ПСВ.
Мадуэке подписал с «Челси» контракт на 7,5 года с возможностью продления договора на еще один год.
Ранее сообщалось, что английская команда заплатит 30 млн фунтов (около 35 млн евро) за вингера.
В этом сезоне у Мадуэке, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах.
Фото: официальный сайт «Челси»
Не знаю как можно тратить деньги на лево и на право на ноунеймов лишь для того чтоб уничтожить наследие Абрамовича. Это сулит катастрофой. Если Челси выиграет премьер лигу в следующим году, значит Американец не такой уж и дурак, если нет, то он еще больше дурак чем мы все думаем.
русский язык запретили???