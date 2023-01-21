«Челси» купил Мадуэке из ПСВ за 35 млн евро. Контракт – на 7,5 года с опцией продления еще на один

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Лондонский клуб официально сообщил о переходе 20-летнего полузащитника из .

Мадуэке подписал с «Челси» контракт на 7,5 года с возможностью продления договора на еще один год.

Ранее сообщалось, что английская команда заплатит 30 млн фунтов (около 35 млн евро) за вингера.

В этом сезоне у Мадуэке, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах.

Фото: официальный сайт «Челси»