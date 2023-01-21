«Челси» купил Мадуэке из ПСВ за 35 млн евро. Контракт – на 7,5 года с опцией продления еще на один

Теги Челси высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия трансферы фото Нони Мадуэке Футбол

«Челси» оформил переход Нони Мадуэке.

Лондонский клуб официально сообщил о переходе 20-летнего полузащитника из ПСВ.

Мадуэке подписал с «Челси» контракт на 7,5 года с возможностью продления договора на еще один год.

Ранее сообщалось, что английская команда заплатит 30 млн фунтов (около 35 млн евро) за вингера.

В этом сезоне у Мадуэке, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах.

Фото: официальный сайт «Челси»

55 комментариев

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Ник88
Не отыграет он столько, как и Мудрик, годик и в аренду а то и продажа Нынче такая тенденция. Купил-продал. Только звезды задерживаются надолго, коими недавние приобретения Челси не являются совсем
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Vy_Ao
Ответ arspurs9
Нет, тут все по закону. Просто все эти деньги "размажутся" на срок действия контракта, тут хоть 15 лет прописывай.
А у Юве не по закону было устанавливать цену на футболиста, какую он хочет? Хотя за 1 млрд Пьянича продавай, если покупатель найдётся.
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arspurs9
Ответ Vy_Ao
что, что, простите, "обхода ффп"? Как так то? Это разве не махинации? С Ювентуса вот 15 очков сняли за "обход ффп". Ну ничего, это другое, мы понимаем)))
Нет, тут все по закону. Просто все эти деньги "размажутся" на срок действия контракта, тут хоть 15 лет прописывай.
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Felp
Ответ Денис Забелин
Вот так под пивом в футбольного менеджера играют.
Под пивом вводят читы, что и сделал Боули
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Felp
Мудрик, Мадуэке - кто все эти люди
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Vy_Ao
Ответ headmaster
Длинные контракты для обхода ФФП. Загугли, в нете есть годные статьи на эту тему
что, что, простите, "обхода ффп"? Как так то? Это разве не махинации? С Ювентуса вот 15 очков сняли за "обход ффп". Ну ничего, это другое, мы понимаем)))
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-3
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Vy_Ao
Ответ Ебздрогыч
По ходу Поттер в мантии-невидимке ограбил Волшебный банк «Гринготтс»
Что тут у нас, ограбление? Хм, надо наказать Ювентус, срочно!
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-1
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DavidRobertJosephBeckham
А Поттер заказывал этого игрока?
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Luka Doncic
Ответ Кукич
Феликса на острие в Атлетико видали, вообще не умеет играть на месте цф. Жоау выходит слева , куда купили 100 миллионного Мудрика или на позиции Хаверца. Вообще непонятный трансфер .
Феликс ЦАП как и Хаверц. Но играют ложную девятку )
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Luka Doncic
Ответ Miloś Bijelic
Номинальные вингероы Пулишич, Стерлинг, Мудрик,Зиеш, Мадуэке Пуля и Зиеш на трансфере
Хадсон Одои - тоже вингер
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Кукич
Ответ Miloś Bijelic
Номинальные вингероы Пулишич, Стерлинг, Мудрик,Зиеш, Мадуэке Пуля и Зиеш на трансфере
Обама часто сваливается на левый фланг, Чуквуэмеке вингер. Не факт что Пуля и Зиеш успеют уйти до закрытия . Если только продадут за копейки или аренда
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Дмитрий Василина
Ответ Григоренко Виталий
Это не просто мешок, а тупой мешок. Подарите америкосу пятую плойку, пусть поиграет.
Не то слово)."Сороками ",называют "Нькасл",наверное из-за формы)),но по факту реально сороки это "Челси",тянут все что блестит и создается впечатление,что без всякого смысла,лишь бы накупить кого нибудь.Безграничная тупизна.
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Кукич
Ответ Miloś Bijelic
Номинальные вингероы Пулишич, Стерлинг, Мудрик,Зиеш, Мадуэке Пуля и Зиеш на трансфере
Феликса на острие в Атлетико видали, вообще не умеет играть на месте цф. Жоау выходит слева , куда купили 100 миллионного Мудрика или на позиции Хаверца. Вообще непонятный трансфер .
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0
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Растиньяк
Кто это?
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Неоновый Демон
Ответ headmaster
Длинные контракты для обхода ФФП. Загугли, в нете есть годные статьи на эту тему
Я так понял тут 90% вообще не понимают , как ффп работает . И как клубы его обходят грамотно
+1
0
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Андрюха с района
Очередной ноунейм)
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headmaster
Ответ Best game on Earth
Такой длинный контракт - это что-то из американского спорта. Не удивлюсь, если окажется, что Поттера взяли, потому что думали, что он волшебник.
Длинные контракты для обхода ФФП. Загугли, в нете есть годные статьи на эту тему
+3
-1
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Фут.Боль
Ответ corazón blanco
А почему всех фотографировали на диване, а его возле стены?)
Это не стена, а пол.
+7
0
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*MVP*
Ответ Sir David Beckham
Челси что-то знает, что до 2030 подписывает всех?
амортизация трансферов
+2
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Ваня Шипитко
Ответ JealousNobody
Что за ноунейм?
очень сильный футболист, хоть и оч долго лежал в лазарете. по потенцеалу - один из самый талантлиивых правых вингеров, левша.
+3
0
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Trash Talking
Зачем делать такие нелепые фото в качестве представления? У футболиста руки как у Мистера Фантастика.
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Ваня Шипитко
Ответ Мимо Ве́рнер
Зачем, а главное нахуа?
слежу за псв несколько лет, могу сказать, что он и опорник сангаре - переросли эредивизию. топ игрок, будущий основной в сб англии.
+5
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Chistian Jadson
Посмотрим к чему вся эта сборная солянка которую готовит Американец, приведет.
Не знаю как можно тратить деньги на лево и на право на ноунеймов лишь для того чтоб уничтожить наследие Абрамовича. Это сулит катастрофой. Если Челси выиграет премьер лигу в следующим году, значит Американец не такой уж и дурак, если нет, то он еще больше дурак чем мы все думаем.
+2
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Алексей Уманский
я один прочитал "контракт на 7 с половиной года"?
русский язык запретили???
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llolishe
Ответ corazón blanco
А почему всех фотографировали на диване, а его возле стены?)
Диван Мудрику подарили))
+7
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