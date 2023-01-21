Мадуэке – 14-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратит более 465 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

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14 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.

Еще одним новичком лондонского клуба стал 20-летний полузащитник Нони Мадуэке, которого «Челси» купил у ПСВ примерно за 35 миллионов евро (30 млн фунтов).

Этот трансфер стал 14-м для «синих» под руководством новых владельцев.

В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят более 465,5 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (401,5 млн фиксированных выплат, 51 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и  Дениса Закарии).

Помимо Мадуэке, «Челси» подписал Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима СтерлингаКалиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли шесть футболистов. Это Давид Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик и Мадуэке.

39 комментариев

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Водяра
Ответ llolishe
Они знают что летом Нкунку еще перейдет в команду?
С такой фамилией только в Спартак.
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HoratioH
Ответ 6tspey7tb5
Интересно как Должун все это объяснит ?)) после шуток про рычаги, про нефтяную канистру и другие клубы
травля и унижения одних школьников другими — неотъемлемый элемент спортса
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Febos_
Ответ Okaka
Вот будет прикол, если Нони заиграет, а Коди - нет, как Депай, Бергвейн, Мален. Мадуеке все таки из школы Тотхэма
В любом случае на английских игроков всегда есть спрос внутри лиги , поэтому Челси нужно больше совершать такие сделки имхо. Если не заиграет, то можно легко продать за половину сумму , а 20 млн фунтов для любого середняка апл это не проблема, и для Челси также не будет катастрофичен провал
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Джамал Абакаров
А мы ещё на шейхов жалуемся
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Саша Фурман
Ответ Тихон Кб
Трансферное сальдо - 406,96 €, ужас, ведь никакой ффп эту п0м0йку не накажет. И главное накупили неликвид по оверпрайсу, раздув рынок
Помойка конь тихон
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worn-out sneakers
Ответ Тихон Кб
Трансферное сальдо - 406,96 €, ужас, ведь никакой ффп эту п0м0йку не накажет. И главное накупили неликвид по оверпрайсу, раздув рынок
Тебе-то что с этого? Взаймы что ли попросил у тебя этот Боули и теперь неизвестно, отдаст ли.?
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Okaka
Вот будет прикол, если Нони заиграет, а Коди - нет, как Депай, Бергвейн, Мален.

Мадуеке все таки из школы Тотхэма
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6tspey7tb5
Интересно как Должун все это объяснит ?)) после шуток про рычаги, про нефтяную канистру и другие клубы
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Кукич
Боуэли с понятиями американского спорта лезет. Поэтому выдает такие длиннющие контракты по 8 лет и скупает молодых, сырых игроков. Но в футболе так не работает
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Неоновый Демон
Ответ Тихон Кб
Так у них ещё контракты на 7-8 лет, что клуб с ними будет делать, если эти футболисты банально не заиграют...
Их и подписывают на 7-8 лет , что бы размазать зарплату и не раздувать зарплатную ведомость ))) знатоки
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Febos_
В следующий трансферное окно Боули подписывает Мбаппе на 20 лет чтобы избежать нарушения финансового фэйр плей
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Stivi M.D.
Это ж надо закупиться на поллярда и не взять ни одного игрока топ-класса, а не просто типо перспективного
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Андрюха с района
Такую сумму спустили в унитаз) Шапито)
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Тихон Кб
Ответ Пепси пеналдувич
Мудуеке по трансфермаркт-15 миллионов. Купили в 2,5 дороже. Мудрик, Фофана(х2), кукурелья и тд… Переплаты бешеные.
Так у них ещё контракты на 7-8 лет, что клуб с ними будет делать, если эти футболисты банально не заиграют...
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Пепси пеналдувич
Ответ Тихон Кб
Трансферное сальдо - 406,96 €, ужас, ведь никакой ффп эту п0м0йку не накажет. И главное накупили неликвид по оверпрайсу, раздув рынок
Мудуеке по трансфермаркт-15 миллионов.
Купили в 2,5 дороже.
Мудрик, Фофана(х2), кукурелья и тд…
Переплаты бешеные.
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Я Гражданин Мира
А тольку то никакой!
Удивительно столько дорогих игроков купили а команда показывает футбол низкого уровня.
Лучше купили бы одного Мбпапе вместе всех и результат был бы гораздо лучше
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Кукич
И ведь никто не заиграл . У Стерлинга был период, потом потух. А Кулибалька привозит с первых матчей, Фофана прочно обосновался в больничке, Кукурелья потерялся.😆
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headmaster
Ну Боули от души деньги в клуб вкладывает. А сколько до этого писала на спортсе «придет американский скупердяй»
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Пепси пеналдувич
Пол лярда на трансферы ушло у Челси, бан дадим Лудогорцу.
+6
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Mr. Mouset
Ответ Тихон Кб
Трансферное сальдо - 406,96 €, ужас, ведь никакой ффп эту п0м0йку не накажет. И главное накупили неликвид по оверпрайсу, раздув рынок
Шел 2023 год, за 10 с лишним лет, люди так и не уяснили правил ФФП и смотрят только на трансферное сальдо
+11
-1
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llolishe
Представьте что будет в последний день этого трансферного окна)
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KoalaPlanet
Ответ Тихон Кб
Трансферное сальдо - 406,96 €, ужас, ведь никакой ффп эту п0м0йку не накажет. И главное накупили неликвид по оверпрайсу, раздув рынок
все по рассрочке
+1
-1
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corazón blanco
Ответ инок
Самое смешное, что за эти деньги они не взяли ни одного игрока классного уровня...
Кулибали топ-защитник, но когда команда играет в такой футбол, то будь ты хоть Мальдини, будешь выглядеть слабо по сравнению с самим собой образца Наполи. Обаменьяг казалось бы закончил с большим футболом после Арсенала, но в Барселоне ожил и честно говоря не ожидал, что его продаст Барселона, но когда приходит Левандовски, то конечно вариантов нет + его хотел видеть лично Тухель, а сейчас он просто периодически выходит на замену. Стерлинга с натяжкой можно отнести сюда, хотя это зависит от того, что каждый подразумевает и какой смысл вкладывает в фразу "игрок классного уровня".
+2
-1
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Goatmesssi
Ответ Тихон Кб
Трансферное сальдо - 406,96 €, ужас, ведь никакой ффп эту п0м0йку не накажет. И главное накупили неликвид по оверпрайсу, раздув рынок
Но главное что супер лиги нет а честная народная УЕФА.
+7
-2
+5
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Ебздрогыч
Может Боули не сказали, что обычный футбол отличается от американского и на скамейке не может сидеть по 40-50 человек?
+1
-1
0
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