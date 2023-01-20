РФС и УЕФА обсудят возможность возвращения российских команд к международным матчам 24 января («СЭ»)
24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА.
По данным «Спорт-Экспресса», на ней будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам. Пройдет встреча в офисе УЕФА.
От РФС будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.
Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Не знаю истинной цели встречи, но это точно не снятие бана (не зря кстати главный автор гегемонии Зенита сам не поехал, замов отправил)
Ну получат в ответ, мол верните Крым и на этом все переговоры закончатся.
А сколько пафоса и типа мы работаем в РФС, а по сути бездельники, которые не умеют работать.