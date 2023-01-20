РФС и УЕФА обсудят возможность возвращения российских команд к международным матчам 24 января («СЭ»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Максим Митрофанов Краснодар Александр Алаев Спорт-Экспресс Футбол

24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА.

По данным «Спорт-Экспресса», на ней будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам. Пройдет встреча в офисе УЕФА.

От РФС будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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73 комментария

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And-Rover
Политика сильно влияет на УЕФА. Скажут, пока нет. Вероятно будет так.
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Старый Негр
Что за чушь? С нами европейские команды даже товарняки боятся/не хотят играть, о каком возврате официальных играх может идти речь? Как уже достало пукинское очковтирательство.
Не знаю истинной цели встречи, но это точно не снятие бана (не зря кстати главный автор гегемонии Зенита сам не поехал, замов отправил)
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Recreated
А если УЕФА даст добро, а евроклубы откажутся, тогда что?
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Дядя Гор
Подождем и узнаем. Но особой надежды что-то нет на скорое возвращение. Хотя это же Европа,там сегодня одно,завтра другое. Скользкие типы в УЕФА и ФИФА сидят.
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selso99
Ответ arspurs9
Как только официально скажут играть или штраф - все сразу захотят
После первого штрафа от Уефа, через 15 минут образуется Суперлига
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Лука Тараканов
Совсем недавно РФС пугал футбольный мир ,,громким хлопаньем дверью,, и уходом в ,,Азию,,.
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Виталик Украинский
Понятно что не вернут, но додавливать УЕФА за легализацию Крыма надо.
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TheSportNik
Забавно конечно, то есть они над нами издеваются, а наши чудаки, как попрошайки не отстают от них, мол верните нас в УЕФА.
Ну получат в ответ, мол верните Крым и на этом все переговоры закончатся.
А сколько пафоса и типа мы работаем в РФС, а по сути бездельники, которые не умеют работать.
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Stivi M.D.
Ответ ТвояМамка
Так от сборных тоже ничего не зависит, решают правительства, да даже не правительства, а евробюрократы с одобрения Вашингтона, которые дают указания по общей политике правительствам.
Я думаю Вашингтону на европейский соккер плевать чуть больше, чем полностью
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Igor K.
Эх, мой комент про позорную воблу удалили) Ну в общем лет через 5-7 после окончания вернут. И то это не точно
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Arty K.
Они сами в это верят?
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arspurs9
Ответ TaR
Сказки какие-то 😂 товарищеские игры венгры и болгары играть не хотят, а тут речь о возвращении. К сожалению, фиг(
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Фан Рубина
Нет причин не возвращать. Собственно и причин отстранять не было, кроме детских капризов. Так что с уефы извинения и компенсация за отмену контрактов купленных и разбежавшихся игроков. Без этого нет смысла иметь дело с такой ненадёжной организацией.
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RSM-1930
Ответ витёк07
Вернут если войну признать проигрышной окончательно, вывести войска...
ахаахх из Польши только выведем войска
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Сергей Круглов
Понятно, что не вернут, но теребить их за Клинтон надо переодически
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Егор Алексеев
Ответ litmoscow
А чё не 24 февраля?)
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Денис Чибиряк
Обсудят)))
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krupin82
Если не договорятся-предлагаю Алаева и Митрофанова признать иноагентами
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Голубцы с подливкой
Нужно 24 февраля еще попробовать. Вдруг разрешат.
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GullitRuud
Детский сад .
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Igor K.
Ответ Pb-SE
Ловите Кучеру
зачёт))
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goshforever
Ответ Иван Новиков
Так 24 января нет никаких международных матчей. Это получается только с нового евросезона будут матчи.
Ого, какой оптимизм)
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витёк07
Вернут если войну признать проигрышной окончательно, вывести войска...
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eskerro
Ответ CHooMER
Они может быть и вернут, но все будут отказываться и УЕФА "ну тут наши полномочия - всё".
Тех поражение отказавшимся
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emptinesspetr
Вот уже и переговоры запланированы. А тут местные либералы вопили, что футбол в Россию вернут после свержения президента. Это что получается, Митрофанов едет доложить, что свержение близко?))
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