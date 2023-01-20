РФС и УЕФА обсудят возможность возвращения российских команд к международным матчам 24 января («СЭ»)

24 января запланирована встреча представителей и УЕФА.

По данным « », на ней будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам. Пройдет встреча в офисе УЕФА.

От РФС будут участвовать генеральный секретарь и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.