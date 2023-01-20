«Ливерпуль» интересуется Маунтом и может купить его летом. «Челси» готов повысить зарплату хавбеку, чтобы удержать

«Ливерпулю» интересен хавбек « » .

Лондонский клуб в свою очередь опасается, что мерсисайдцы летом попытаются купить Маунта, сообщает The Guardian. В связи с этим «Челси» активизирует попытки договориться о новом контракте с 24-летним хавбеком.

У Маунта осталось 18 месяцев до окончания контракта. «Челси» не хотел бы терять игрока, а особенно отдавать его конкуренту. В клубе оптимистично настроены убедить хавбека остаться.

При этом зарплата Маунта всего 75 тысяч фунтов в неделю, одна из самых низких в «Челси». По этой причине футболист хочет, чтобы «Челси» доказал, что ценит его. Лондонцы готовы повысить ему оклад, но в разумных пределах.

Статистику Маунта можно изучить здесь.