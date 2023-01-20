«Ливерпуль» интересуется Маунтом и может купить его летом. «Челси» готов повысить зарплату хавбеку, чтобы удержать

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Ливерпулю» интересен хавбек «Челси» Мэйсон Маунт.

Лондонский клуб в свою очередь опасается, что мерсисайдцы летом попытаются купить Маунта, сообщает The Guardian. В связи с этим «Челси» активизирует попытки договориться о новом контракте с 24-летним хавбеком.

У Маунта осталось 18 месяцев до окончания контракта. «Челси» не хотел бы терять игрока, а особенно отдавать его конкуренту. В клубе оптимистично настроены убедить хавбека остаться.

При этом зарплата Маунта всего 75 тысяч фунтов в неделю, одна из самых низких в «Челси». По этой причине футболист хочет, чтобы «Челси» доказал, что ценит его. Лондонцы готовы повысить ему оклад, но в разумных пределах.

Статистику Маунта можно изучить здесь.

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11 комментариев

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corazón blanco
Ответ Растиньяк
Первый пошел, Джеймс-приготовиться
Джеймс классный игрок, но просто фатально не везёт с травмами.
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Егор_Зуев
Ответ DolJun
да думаю скорее всего продлит, смысл уходить сейчас
Пойти на повышение из ФК мем в ФК мем( Ливерпульская версия )
0
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0
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Егор_Зуев
Полено поленом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
да думаю скорее всего продлит, смысл уходить сейчас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Ответ Остужающий
Нельзя пацана отдавать, если бы не чехарда с тренерами, продолжил бы развиваться
Про Ходжсона тоже самое писали, когда Бавария предлагала хорошие деньги!
0
0
0
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Сергей Кайзер
Пора, пора. 150 в неделю было бы нормально.
Стерлинг 375 Фофана травмированний 220
0
0
0
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Егор_Зуев
Пора на повышение!
Из игрока десятого клуба АПЛ в девятый клуб АПЛ))
+1
-3
-2
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Остужающий
Нельзя пацана отдавать, если бы не чехарда с тренерами, продолжил бы развиваться
0
0
0
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Born is the King
Надеюсь Маунт, Хавертц Пулишич уйдут. Тодд Лассо с физруком не стоит в Челси отставаться
0
-4
-4
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Сергей Кайзер
Пора, пора. 150 в неделю было бы нормально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
Первый пошел, Джеймс-приготовиться
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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