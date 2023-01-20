Хачанов написал «Арцах, держись» после выхода в 1/8 финала Australian Open
Карен Хачанов поддержал Армению после того, как вышел в четвертый круг Australian Open.
Он написал на камере: «Арцах, держись!!!»
Арцах – это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.
Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий
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На человеческом языке проще, что Арцах это армянское название Нагорного Карабаха.
территориальной целостности или права нации на самоопределение. А то все вертят им как хотят
Почему вы в своих выводах так спокойно приняли образование СССР.
Непорядок, надо тоже разобрать.