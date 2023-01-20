Хачанов написал «Арцах, держись» после выхода в 1/8 финала Australian Open

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Политика Теннис

Карен Хачанов поддержал Армению после того, как вышел в четвертый круг Australian Open.

Он написал на камере: «Арцах, держись!!!»

Арцах – это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

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28 комментариев

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Dmitry Aqf
Ответ Iuasamotu
Юридически, Российской империи не существует, ибо её и разрушили большевики, которые создали СССР. Поэтому в историческом аспекте, СССР главнее Российской империи.
Так и СССР больше не существует, так как ее разрушили... Так что в историческом аспекте и его законы больше ничего не значат.
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Pikachu Pikachu
Ответ Павел Мельников
Единой формулы для всех случаев быть не может и не должно.
Интересно, а уголовный кодекс тоже для всех должен быть разный?
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Iuasamotu
Ответ apossym
На этой территории всегда жили армяне и даже в СССР их там было больше 80 процентов. Это надо сказать спасибо политике дедушки Ленина, который часть Армении подарил Турции, а часть Азербайджану.
Армяне везде живут, так что им теперь отдать всю планету?
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За Валенсию с 1999
Че не на фронте
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Stas Salesov
Ответ justbored
Он как-то и не скрывал своей верности армянским корням. Непонятно в чем проблема.
В том, что его отстраняли от Уимблдона как россиянина, к тому же он родом из Москвы. Заткнул рот и не смог даже Рублева поддержать. Миротворец блин)
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Павел Мельников
Ответ Pikachu Pikachu
А вообще международному сообществу пора бы уже определиться, какой принцип является более важным: территориальной целостности или права нации на самоопределение. А то все вертят им как хотят
Единой формулы для всех случаев быть не может и не должно.
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Iuasamotu
Ответ Dmitry Aqf
А согласно законам Российской Империи, это что? Почему вы в своих выводах так спокойно приняли образование СССР. Непорядок, надо тоже разобрать.
Юридически, Российской империи не существует, ибо её и разрушили большевики, которые создали СССР. Поэтому в историческом аспекте, законы СССР главнее Российской империи.
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Sanan1908
И такие же потом кричат спорт вне политики)) смешно
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Ярик01
Арцах – это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.
На человеческом языке проще, что Арцах это армянское название Нагорного Карабаха.
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Pikachu Pikachu
Ответ Pikachu Pikachu
Так это вроде общепризнанная территория Азербайджана, если ничего не путаю?
А вообще международному сообществу пора бы уже определиться, какой принцип является более важным:
территориальной целостности или права нации на самоопределение. А то все вертят им как хотят
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+8
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Artem Karev
Ответ Sincere
Свою страну Карен увы ссыт поддержать, а про карабахские терки можно безнаказанно что хочешь говорить) и западу похер, что там творится между Арменией и Азербайджаном, это же не Россия.
повестка наше всё
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apossym
Ответ Iuasamotu
Согласно Конституции СССР, Конституции Армянской ССР и Конституции Азербайджанской ССР, Нагорный Карабах, это часть территории Азербайджана. Спорной, эту территорию, сделали нехорошие сепаратисты.
На этой территории всегда жили армяне и даже в СССР их там было больше 80 процентов. Это надо сказать спасибо политике дедушки Ленина, который часть Армении подарил Турции, а часть Азербайджану.
+4
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seimur
дирекция турнира теперь ломает голову, наказать или черт с ним? а может усиленно изучают карту мира перед принятием решения... 🤦‍♂️🙂🙂
+5
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justbored
Он как-то и не скрывал своей верности армянским корням. Непонятно в чем проблема.
+1
0
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Pikachu Pikachu
Так это вроде общепризнанная территория Азербайджана, если ничего не путаю?
+7
-4
+3
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Sincere
Свою страну Карен увы ссыт поддержать, а про карабахские терки можно безнаказанно что хочешь говорить) и западу похер, что там творится между Арменией и Азербайджаном, это же не Россия.
+11
-10
+1
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reddevil
Ответ EgorHroMov
Экспертов пока не видать на ветке.
Они ещё в школе
+19
-2
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David Aprasidze
Нарния, держись!
+6
-2
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Dmitry Aqf
Ответ Iuasamotu
Согласно Конституции СССР, Конституции Армянской ССР и Конституции Азербайджанской ССР, Нагорный Карабах, это часть территории Азербайджана. Спорной, эту территорию, сделали нехорошие сепаратисты.
А согласно законам Российской Империи, это что?
Почему вы в своих выводах так спокойно приняли образование СССР.
Непорядок, надо тоже разобрать.
+6
-6
0
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igor nn
Ответ Stas Salesov
Ну то есть Арцах - это беда, а нападение РФ на Украину ему норм, все устраивает? Ничего от него по теме не видел, даже косвенного
он не русский.))Узнай у Рубля или у Медведя.ща вот он вылетит от Корды .Так сразу в лоб его и спроси))
+2
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Stas Salesov
Комментарий скрыт
+5
-17
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EgorHroMov
Экспертов пока не видать на ветке.
+12
-2
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Iuasamotu
Согласно Конституции СССР, Конституции Армянской ССР и Конституции Азербайджанской ССР, Нагорный Карабах, это часть территории Азербайджана. Спорной, эту территорию, сделали нехорошие сепаратисты.
+15
-8
+7
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IrbIS
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-13
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Stivi M.D.
Ответ selso99
На спортсе уже есть эксперты по этому вопросу? Или методичку ещё не подвезли?
Я эксперт, если что, держу в курсе
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