Хачанов написал «Арцах, держись» после выхода в 1/8 финала Australian Open

поддержал Армению после того, как вышел в четвертый круг .

Он написал на камере: «Арцах, держись!!!»

Арцах – это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

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