Роналду готов судиться с «Юве» из-за невыплаты 19+ млн евро, обещанных по тайному соглашению
Криштиану Роналду готов подать в суд на «Ювентус».
Причина в том, что туринский клуб так и не выплатил португальцу обещанные 19,9 млн евро (по другим данным, 19,6 млн) в рамках тайного соглашения.
У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не выплатил форварду 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.
Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.
Напомним, летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт на 31 млн евро в год. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.
Тут в теме фигурирует слово "соглашение". Я думаю, что если бы оно было оформлен оне как положено, то его бы так не называли.
Это банально *черный конверт с зарплатой получается, с реструктурированной отчетностью зарплатного фонда , перед Серией А.
Как пример....
Игрок хочет получать 20 млн в год , а с учетом высоких ставок по прогрессивной шкале налогообложения в Италии -- процент налогов будет достигать 50. Значит этот игрок обойдется клубу ~ 40 млн.
Клуб уведомляет Серию А , что из-за пандемии испытывает проблемы и договорился с игроком о пересмотре зарплаты в меньшую сторону, допустим до 10 млн чистыми и 20 млн до выплаты налогов.
Серия А регистртрует новый контракт, а клуб с игроком по схеме договариваются о выплате остатка по прошлому соглашению , в черном конверте.
Итог: 10 млн скрыто от налогов и виновниками являются обе стороны соглашения.
Либо новость подана неправильно и не указаны некоторые нюансы ( это более вероятно), либо против обоих сторон, по идее, должно быть открыто уголовное дело
и вызженного поля , на котором хоть трава не расти, ничего он не оставил , убежав поджав хвост , причём сделал это как последняя крыса даже не предупредив , заранее что уйдёт , те Юве даже замену не мог себе найти за этот короткий срок !
Поэтому вся история эта - 🦆 🦆
Админы периодически любят накидывать на вентилятор местной школьной секте 😆