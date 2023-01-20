Роналду готов судиться с «Юве» из-за невыплаты 19+ млн евро, обещанных по тайному соглашению

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Криштиану Роналду готов подать в суд на «Ювентус».

Причина в том, что туринский клуб так и не выплатил португальцу обещанные 19,9 млн евро (по другим данным, 19,6 млн) в рамках тайного соглашения.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не выплатил форварду 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.

Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Напомним, летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт на 31 млн евро в год. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.

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96 комментариев

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Полуэктов Пётр
Ответ korobokchekhova
У Газизова тоже документ от Федуна есть, его все видели. И что?)))
У Газизова есть какая-то рукописная ерунда, без нормального текста, без печати. Это нельзя считать документом.
Тут в теме фигурирует слово "соглашение". Я думаю, что если бы оно было оформлен оне как положено, то его бы так не называли.
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Олег Ринкевич
Ответ el ruso guapo
Ничего себе, мелочный. Они сами сказали сократят оф зп, чтобы потом выплатить серую зп в конвертах. В итоге, все равно налоговая нагрянула, ещё и игроков кинули.
Ещё и в пенсионный фонд небось не заплатили!
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Леван Мкртчян
Ответ Natan Pilkin
А как можно скрыть налоги из невыплаченной суммы? Преступления "собирался скрыть налоги из будущих поступлений" в природе не существует. Ну а за налоговые платежи Ювентуса он не отвечает.
"Невыплаченная сумма" не взялась из воздуха - это та часть официальной зарплаты с которой и должны были быть выплачены налоги, которая(зарплата) ,в свою очередь, была отсрочена по времени выплаты по соглашению с самим игроком, по подковерной схеме.
Это банально *черный конверт с зарплатой получается, с реструктурированной отчетностью зарплатного фонда , перед Серией А.
Как пример....
Игрок хочет получать 20 млн в год , а с учетом высоких ставок по прогрессивной шкале налогообложения в Италии -- процент налогов будет достигать 50. Значит этот игрок обойдется клубу ~ 40 млн.
Клуб уведомляет Серию А , что из-за пандемии испытывает проблемы и договорился с игроком о пересмотре зарплаты в меньшую сторону, допустим до 10 млн чистыми и 20 млн до выплаты налогов.
Серия А регистртрует новый контракт, а клуб с игроком по схеме договариваются о выплате остатка по прошлому соглашению , в черном конверте.
Итог: 10 млн скрыто от налогов и виновниками являются обе стороны соглашения.
Либо новость подана неправильно и не указаны некоторые нюансы ( это более вероятно), либо против обоих сторон, по идее, должно быть открыто уголовное дело
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Александра Александрова
Ответ Гамарджоба Генацвале
Роналду сам себя не покупал в Ювентус. Спрос с руководства клуба, они согласились платить ему эти деньги, они и виноваты в том, что случилось с командой. Его покупали забивать голы, с чем он хорошо справился, забив более 100 голов за Юве.
Ну и хорошо, что этого говна не будет в таком великом клубе !
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Даня Чебыкин
Ответ Иван Колончук
Ювентус гнилой клуб как и МЮ
сказал эксперт по гнилым фруктам.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александра Александрова
Чемпионаты выигрывались и без него прекрасно , причем с лучшей разницей мячей и очками , и вообще Ювентус по всем показателям во всех турнирах был лучше до прихода этой истерички !кроме 4 места на которое они упали благодаря этой истерички , 300 миллионов дыры в бюджете и вызженного поля , на котором хоть трава не расти, ничего он не оставил , убежав поджав хвост , причём сделал это как последняя крыса даже не предупредив , заранее что уйдёт , те Юве даже замену не мог себе найти за этот короткий срок !
Роналду сам себя не покупал в Ювентус. Спрос с руководства клуба, они согласились платить ему эти деньги, они и виноваты в том, что случилось с командой. Его покупали забивать голы, с чем он хорошо справился, забив более 100 голов за Юве.
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Natan Pilkin
Ответ Oleg
Тайное соглашение это попытка укрытия налогов или не?))
А секретно купленный топор это покушение на убийство, ага
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Aleksander Naumow
Ответ Барсик Юрана
Педераст как по мне
Бруну Алвеш передаст
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**Iscander**
Ответ Любезный Коссутий
в чем надувательство МЮ? разошлись по взаимному соглашению, денег за остаток сезона он не требовал
В плане контрактов, а не денег.
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Oleg
Ответ Natan Pilkin
А как можно скрыть налоги из невыплаченной суммы? Преступления "собирался скрыть налоги из будущих поступлений" в природе не существует. Ну а за налоговые платежи Ювентуса он не отвечает.
Тайное соглашение это попытка укрытия налогов или не?))
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Arty K.
Так если обязаны заплатить, какие тут вопросы?
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Иван Абланов
Ответ Леван Мкртчян
А разве сам Рон не станет фигурантом уголовного дела по итальянским законам ,из-за этого подковерного соглашения и фактического соучастия в схеме сокрытия налогов?
Так кто ж его посадит, он же памятник.
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Silent2006
Как написал Пирс Морган, у Роналду есть полмиллиарда, деньги его не интересуют. Получается, судится ради рекордов и трофеев.
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Umar Rieltor
Хочет добить)
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Любезный Коссутий
Ответ **Iscander**
Вот интересно, Юве, этот персонаж надул, МЮ надул, что будет с Аль - Наср?))
в чем надувательство МЮ? разошлись по взаимному соглашению, денег за остаток сезона он не требовал
+4
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Александра Александрова
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это не репутация называется, а хейт со стороны Александры Александровой. Опустил клуб на дно, выиграв несколько чемпионств. Хоть бы думали, что пишете для начала.
Чемпионаты выигрывались и без него прекрасно , причем с лучшей разницей мячей и очками , и вообще Ювентус по всем показателям во всех турнирах был лучше до прихода этой истерички !кроме 4 места на которое они упали благодаря этой истерички , 300 миллионов дыры в бюджете
и вызженного поля , на котором хоть трава не расти, ничего он не оставил , убежав поджав хвост , причём сделал это как последняя крыса даже не предупредив , заранее что уйдёт , те Юве даже замену не мог себе найти за этот короткий срок !
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zmsc4jxxhd
Запарили уже с этой темой если честно , а этот все не нажрется своими миллионами
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zmsc4jxxhd
Запарили уже с этой темой если честно , а этот все не нажрется своими миллионами
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Любезный Коссутий
добивают нашу Жуву все, кому не лень. имеет смысл спрятаться в какой-нибудь Серии С, на пару сезонов, пока все не уляжется
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александра Александрова
С этого персонажа нужно забрать все деньги , которые ему выплатили , все деньги за которые его купили и еще моральную неустойку такую же , тогда возможно Ювентус хоть что то отобьёт с этого трансфера , это позорище опустило клуб на дно и убежало ,как последняя крыса , вот такая репутация у этого персонажа !
Это не репутация называется, а хейт со стороны Александры Александровой. Опустил клуб на дно, выиграв несколько чемпионств. Хоть бы думали, что пишете для начала.
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Арсений Элин
Такое ощущение что комментаторы которые тут за деньги говорят за эти самые деньги в дупу дадут! (( есть много вещей важней бабок комерсы...
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Sevuska
Ответ Леван Мкртчян
А разве сам Рон не станет фигурантом уголовного дела по итальянским законам ,из-за этого подковерного соглашения и фактического соучастия в схеме сокрытия налогов?
Правильно 👍
Поэтому вся история эта - 🦆 🦆
Админы периодически любят накидывать на вентилятор местной школьной секте 😆
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Spuki _Plai
Всё правильно, их за язык никто не тянул, обещяли-платите !!! Для Кришна эти 20 лямов, ничего не значащая сумма, просто дело принципа.
Харе Кришна! Харе Рама!
+1
-1
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**Iscander**
Вот интересно, Юве, этот персонаж надул, МЮ надул, что будет с Аль - Наср?))
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Scorpio
правильно Рончик, щеми их, бгг
+1
-1
0
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