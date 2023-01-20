Геркус подтвердил, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы: «Вопрос закрыт»

Президент «Торпедо» заявил, что не перейдет в клуб.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. « » рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», – сказал Геркус.

Ранее появилась информация о том, что московский клуб отказался от подписания контракта с Дзюбой из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке.

Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.