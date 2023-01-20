Геркус подтвердил, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы: «Вопрос закрыт»
Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что Артем Дзюба не перейдет в клуб.
«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», – сказал Геркус.
Ранее появилась информация о том, что московский клуб отказался от подписания контракта с Дзюбой из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке.
Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».
Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.
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