Геркус подтвердил, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы: «Вопрос закрыт»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Илья Геркус Р-Спорт Футбол

Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что Артем Дзюба не перейдет в клуб.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», – сказал Геркус.

Ранее появилась информация о том, что московский клуб отказался от подписания контракта с Дзюбой из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке.

Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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Кино Музыка
Наверное он закончил.
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BeastI666I
Ответ мистер бин
Слуцкий кричал,что Дзюба и сейчас хорош. Не может один из лучших игроков чемпионата за полгода сдуться.
он лучшим был лишь в угоду одному питерскому тирану, который радовался победам Зенита... вот и все. Сейчас из фифы он ушел в Command and Conquer На Дзюбу нет денег больше ))))
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GregWS
Увидеть бы Артемона в цирке!
"Химки" подпишите Дзюбу!
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BeastI666I
Геркус: Дзюба не коснется своей рукой моей Торпедо!
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natetinain
Ответ Иван Шуткин
Бедный Дзюба , в Торпедо не берут ) Это конец карьеры уже официально
не вполне показатель. там скорее намечается закрытие проекта торпедо. многодетный папик растворился в тумане, денюшки на то-се отслюнявливает щас какая-то непонятная компашка. геркус - случайный попутчик. так что отказ от дзюбы - это диагноз, но не ему.
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Маноло Санчи́с
Ответ Александр Беляков
Ощущение , что в итоге перейдет куда нибудь в Ференцварош
Ну а чё? Как раз воссоединится со своим усатым генералом) Тот его ещё и капитаном команды сделает))
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бесдомный понь
Надо подогреть интерес новым видео.
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blaugrana_man
Пора уходить в гольф. Что что, а клюшку Дзюба держать умеет
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Дмитрий Турецкий
Ответ Аркадий Аркадич
Для этого нужно сначала найти этих самих фанатов
Обидненько!
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sp.msk.86
Ща посмотрим, еду эти «несколько предложений»))
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Мукунку хороший
Ответ Александр Беляков
Ощущение , что в итоге перейдет куда нибудь в Ференцварош
На возраст посмотри его.. и ТТД за последние годы..куда он перейдёт.? Только если на рынок сторожем.. на тот что они со Слуцким ездили с «плюшками»
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Иван Шуткин
Бедный Дзюба , в Торпедо не берут ) Это конец карьеры уже официально
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natetinain
Ответ А я ясные дни оставляю себе
А ведь не далее как год назад поклонники провинциального нацпроекта ругали последними словами Валеру за то, что рукастого в сборную не берет. А жизнь показывает, что даже сборной шарико-подшипникового завода данный спорстмен не нужен.
так у валеры в сборной такие крутые нападенцы - куда там дзюбе. за прошлый году у карпуши форварды настучали аж три гола - смолов мальте штуку, да по штуке смолов и заболотный кипру. а в этом году еще круче - соболев киргизам с пенальти. это же крутотень. а в рпл дзюба местечко бы нашел, но с личкой погорячился, надо было падать сразу, а не пальцы гнуть.
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Spaten
Дзюба, Геркулес, Талалаев- у них атомный бы треугольник мог нарисоваться!)
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Simplicissimus
Ответ Зелёный гопник
Уже и Торпедо не берёт… даже жалко становится Тёму, ведь не самый плохой футболист в нашей лиге приколов.
Он абсолютный топ по меркам РПЛ, просто его время прошло. Артем устал, его организм устал. В ФНЛ он бы конечно выцедил еще 9-10 банок за сезон, но к чему обманываться. Пора заканчивать
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Seror
Ответ pvh-82
Комментарий удален модератором
Не конец, а окончание)
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Mik Gessler
Ответ Serzhkazan
Даже Торпедо (не в обиду) отказалось
Я бы взял, ощущение, что испугались
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мистер бин
Слуцкий кричал,что Дзюба и сейчас хорош. Не может один из лучших игроков чемпионата за полгода сдуться.
+2
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pvh-82
Комментарий удален
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А я ясные дни оставляю себе
А ведь не далее как год назад поклонники провинциального нацпроекта ругали последними словами Валеру за то, что рукастого в сборную не берет. А жизнь показывает, что даже сборной шарико-подшипникового завода данный спорстмен не нужен.
+17
-1
+16
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Alex Chernov
С фанами Торпедо не забалуешь 🙃
0
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Beriya
Пора Артемке ползти к Черчесову, оба жмоты, поймут друг друга
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Trash Talking
Торпедо = Тоттенхэм
Торпедонхэм
0
-1
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Vadim Kovalev
Ответ Аркадий Аркадич
Для этого нужно сначала найти этих самих фанатов
Красавчик)
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Классный руководитель
Бедный Дзюбинью некому не нужен!
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