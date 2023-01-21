Ничушкин забил впервые с октября прошлого года, прервав серию из 10 игр без голов. У него 8+10 в 18 играх
Валерий Ничушкин забил впервые с октября прошлого года, прервав серию из 10 игр без голов.
Форвард «Колорадо» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:1).
Гол стал для него 8-м в сезоне и первым – с октября прошлого года. После этого Ничушкин пропустил 2 отрезка сезона из-за травмы голеностопа. Безголевая серия из 10 игр прервалась.
В 18 матчах сезона на счету россиянина 18 (8+10) очков.
Сегодня Валерий (20:54, 6:26 – в большинстве, 4:47 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
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