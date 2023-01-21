Ничушкин забил впервые с октября прошлого года, прервав серию из 10 игр без голов. У него 8+10 в 18 играх

забил впервые с октября прошлого года, прервав серию из 10 игр без голов.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против « » (4:1).

Гол стал для него 8-м в сезоне и первым – с октября прошлого года. После этого Ничушкин пропустил 2 отрезка сезона из-за травмы голеностопа. Безголевая серия из 10 игр прервалась.

В 18 матчах сезона на счету россиянина 18 (8+10) очков.

Сегодня Валерий (20:54, 6:26 – в большинстве, 4:47 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.