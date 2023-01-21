Ничушкин забил впервые с октября прошлого года, прервав серию из 10 игр без голов. У него 8+10 в 18 играх

Теги Ванкувер Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забил впервые с октября прошлого года, прервав серию из 10 игр без голов.

Форвард «Колорадо» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:1). 

Гол стал для него 8-м в сезоне и первым – с октября прошлого года. После этого Ничушкин пропустил 2 отрезка сезона из-за травмы голеностопа. Безголевая серия из 10 игр прервалась. 

В 18 матчах сезона на счету россиянина 18 (8+10) очков. 

Сегодня Валерий (20:54, 6:26 – в большинстве, 4:47 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

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5 комментариев

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ev21
Давай увеличиваю обороты!
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mailman
вот это танк челябинский, забрал пятак и разобрался!
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krupin82
Красава Вэл,так держать!И без травм!
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weed_ok
Победная шайба кстати
+7
0
+7
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Александр Бабуев
Валера, верим!!!
+8
0
+8
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