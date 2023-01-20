Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» играть с «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Ботев Пловдив высшая лига Венгрия товарищеские матчи (клубы) Федерация футбола Венгрии Политика Пари НН Матч ТВ Футбол

Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Пари НН».

«Пари НН» должен был сыграть с командой из второй лиги Венгрии 18 января на сборе в Турции. У нижегородского клуба также была запланирована игра с болгарским «Ботевом».

По данным «Матч ТВ», причиной отказа «Тисакечке» от матча с «Пари НН» стал запрет со стороны венгерской федерации футбола. Аналогичный запрет на проведение товарищеской встречи поступил от президента «Ботева».

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65 комментариев

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sacha2
Ответ d.xoxlov
Удивительно, что на моменте согласования этих матчей никто не озадачился возможностью или невозможностью их проведения. Причина запрета, вроде, не вчера появилась.
...принцип простой: если не догоним - то согреемся:)
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Макс Шева
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Придётся казахскому ОхТыжПёсу играть по очереди с нашими начиная с питерских Газовиков😆
А вот эта команда с названием женской менструации чем то лучше Окжетпеса?
Не вовремя вы момент выбрали для того чтоб упрекнуть.Я все понимаю,домашние заготовки,но все же,"хрен редьки не слаще "как говорят.
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Александр Сачков
Ответ NoWar
А кто сказал, что ФК НН в чем то виноват? С ними просто никто в Европе не хочет играть
Если никто не хочет, зачем нужен запрет?
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Александр Сачков
Ответ Матвей Суицидин
А везде говорят, что это наши союзники
Кто именно говорит?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Матвей Суицидин
А везде говорят, что это наши союзники
Не союзники, но и не враги просто страна с адекватным мнением, за что правда её хотели наказывать
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Maxim Vasnechov
Ответ Антимосковский
может потому что для любого человека вне снг это не австриец осетинского происхождения, а обычный русский?
Нет, для любого человека вне СНГ он добропорядочный бюргер из Тироля.
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Shuller18
Жесть, ну это тупость. Марионетки конечные.
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Gepard_GRIN
Ответ Борис Гигачад
очередная внешнеполитическая победа!
Да уж, русские в Европе сейчас, как евреи во время ВМВ. Хорошо, что времена сейчас более травоядные, пока по крайней мере
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ALex10
Ответ NoWar
А то и значит, что не хотят. Хотели бы, то и сыграли бы
Политический новорег не смог осилить текст новости. Никогда такого не было, и вот опять.
+2
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Valentin Efimenko
Ответ Павел Мельников
Что, уже и венгры не восхищаются? А как же самый-адекватный-президент Орбан? Тоже не помог... Эх, пора вспоминать, за кого там венгры в мировых войнах были.
Орбан - премьер
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NoWar
Ответ Димка Прогрессивный
Аргументы кончились, получается
Не было никаких аргументов
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Павел Мельников
Венгры тоже неблагодарные, как и болгары, лучше бы не освобождали их в 56-ом от... от... от тлетворного влияния запада, во. Да, лучше бы не освобождали.
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Антимосковский
Ответ Maxim Vasnechov
А почему-бы австрийцу осетинского происхождения не тренировать клуб из Венгрии?
может потому что для любого человека вне снг это не австриец осетинского происхождения, а обычный русский?
+1
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Forza
Ответ Матвей Суицидин
А везде говорят, что это наши союзники
Это вынужденное решение. Наверняка лично Байден звонил, Тисекачки угрожал.
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Димка Прогрессивный
Ответ NoWar
А то и значит, что не хотят. Хотели бы, то и сыграли бы
Аргументы кончились, получается
+4
-1
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Pigmalion
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Но ведь венгры наши братушки как и сербы, разве нет?
Венгры же давно санкции вводят против России.
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Maxim Vasnechov
Ответ Давид Agabekyan
Так даже в той же Венгрии спокойно Черчесов тренирует
А почему-бы австрийцу осетинского происхождения не тренировать клуб из Венгрии?
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El Fenomeno 9️⃣
Придётся казахскому ОхТыжПёсу играть по очереди с нашими начиная с питерских Газовиков😆
+3
-2
+1
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Амин Чич
Да и без спецоперации мало бы кто согласился играть с клубом Пари НН"))
0
-1
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Бронислав Каминский
Очередной успех бункерного геостратега,что даже венгры с болгарами не хотят играть товарищеские матчи.Мда,после взятия Курдюмовки мир перестанет быть однополярным бггг
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Давид Agabekyan
Ответ Орёл-Решка
До сих пор не понимаю, почему европейским футболистам играть с российскими - ни-ни и фу, а европейским теннисистам (и даже украинским) с российскими - норм.
Так даже в той же Венгрии спокойно Черчесов тренирует
+1
0
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d.xoxlov
Удивительно, что на моменте согласования этих матчей никто не озадачился возможностью или невозможностью их проведения. Причина запрета, вроде, не вчера появилась.
0
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0
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atomio
Ответ Spartakovec navsegda
Спорт - проекция политики. Еще одно подтверждение западной лжи о нормальном и не нормальном.
Еще бы. Сколько спортсмЭнов сидит в госдуме
+2
-3
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El Fenomeno 9️⃣
Но ведь венгры наши братушки как и сербы, разве нет?
+3
-5
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NoWar
Ответ Димка Прогрессивный
В самой новости написано, что уже была запланирована товарка, а её высшим решением запретили. Что значит не хотят играть?)
А то и значит, что не хотят. Хотели бы, то и сыграли бы
0
-4
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