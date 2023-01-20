Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» играть с «Пари НН»

футбола Венгрии запретила «Тисакечке» проводить товарищеский матч с « ».

«Пари НН» должен был сыграть с командой из второй лиги Венгрии 18 января на сборе в Турции. У нижегородского клуба также была запланирована игра с болгарским «Ботевом».

По данным « », причиной отказа «Тисакечке» от матча с «Пари НН» стал запрет со стороны венгерской федерации футбола. Аналогичный запрет на проведение товарищеской встречи поступил от президента « ».