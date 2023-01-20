Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» играть с «Пари НН»
Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Пари НН».
«Пари НН» должен был сыграть с командой из второй лиги Венгрии 18 января на сборе в Турции. У нижегородского клуба также была запланирована игра с болгарским «Ботевом».
По данным «Матч ТВ», причиной отказа «Тисакечке» от матча с «Пари НН» стал запрет со стороны венгерской федерации футбола. Аналогичный запрет на проведение товарищеской встречи поступил от президента «Ботева».
Не вовремя вы момент выбрали для того чтоб упрекнуть.Я все понимаю,домашние заготовки,но все же,"хрен редьки не слаще "как говорят.