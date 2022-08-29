«Зенит» сохранил лидерство, победы «Реала» и «Барсы», Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Роналду недоволен и другие новости утра

1. В 7-м туре чемпионата России «Зенит» нанес крупное поражение «Уралу» (4:0) и сохранил лидерство в таблице. «Ростов» и ЦСКА не выявили победителя (0:0). «Локомотив» разгромил «Оренбург» (5:1). «Краснодар» уверенно разобрался с «Торпедо» (4:1).

Событие тура: форвард «Локо» Иван Игнатьев оформил хет-трик за 19 минут (и отдал голевой пас), у вратаря Худякова – ассист.

2. В 3-м туре чемпионата Испании «Реал» обыграл «Эспаньол» (3:1) благодаря дублю Карима Бензема, «Барселона» разгромила «Вальядолид» (4:0), у Роберта Левандовского – снова дубль.

3. Ферстаппен победил на Гран-при Бельгии с 14-го места, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – сошел. Фернандо Алонсо накинулся на Льюиса из-за их столкновения: «Что за идиот. Этот парень умеет гоняться, только стартуя первым». Британец ответил: «Приятно узнать, что он обо мне думает».

4. Криштиану Роналду недоволен снижением зарплаты в «МЮ» из-за невыхода в Лигу чемпионов и публичной критикой команды тренером Эриком тен Хагом. 37-летнего португальца сватают в «Спортинг», но тренер клуба Рубен Аморим готов подать в отставку случае перехода форварда. Еще и выяснилось, что руководство «Челси» хотело строить атаку вокруг Роналду, но Томас Тухель был против. Роналду уже никому не нужен?

5. Голевой пас Александра Головина помог «Монако» притормозить «ПСЖ» (1:1) – парижане впервые не выиграли при тренере Кристофе Гальтье. «Марсель» разгромил «Ниццу» (3:0), «Лион» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1), а «Монпелье» разнес «Брест» (7:0) в 4-м туре чемпионата Франции.

6. Роман Ротенберг показал свою коллекцию из 5 чемпионских перстней, последний – за победу СКА-1946 в Кубке Харламова. «Авангард» представил новую форму с нашивкой «Не пытайтесь покинуть Омск» на воротнике, над дизайном работала студия Артемия Лебедева. А группа 25/17 и Мария Русакова записали новый гимн омичей, в нем есть строчка: «Былую славу «Авангарду» вернул Крылов».

7. Трансферы. Андреа Белотти перешел в «Рому». «МЮ» заплатит за Антони 100 млн евро с учетом бонусов, подписание контракта с вингером «Аякса» – в понедельник. «Челси» интересуется вингером «Кристал Пэлас» Заа. Альваро Гонсалес не перейдет в «Спартак» – его девушка побоялась ехать в Россию, теперь они отправятся в Саудовскую Аравию.

8. Антон Бабиков выиграл мужской масс-старт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи, Антон Смольский – 2-й, Карим Халили – 3-й. Ирина Казакевич выиграла масс-старт у женщин, Анастасия Батманова – 2-я, Тамара Дербушева – 3-я.

9. Международный союз конькобежцев (ISU) зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков из-за недопуска российских фигуристов к международным соревнованиям. Трусова выступила на презентации хоккейного СКА. Загитова эвакуировалась из отеля из-за сработавшей пожарной сигнализации. Болельщики подарили Валиевой три килограмма лимонов.

10. Итальянский бегун Федерико Барукко поддержал россиян на финише забега вокруг Монблана и заявил: «Спорт должен объединять людей. Любые отстранения – это дискриминация».

11. В 4-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил «Ноттингем Форест» (2:0), «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (1:1), «Астон Вилла» уступила «Вест Хэму» (0:1).

12. Рамзан Кадыров поручил вернуть домой чеченских бойцов, которые неподобающе ведут себя за пределами республики.

13. «Ференцварош» Станислава Черчесова выиграл все 3 матча в венгерской лиге, общий счет – 8:1. Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол в чемпионате Израиля.

14. В квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу Сербия одолела Турцию, Греция победила Бельгию и другие результаты.

15. «Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью (0:0) в 3-м туре чемпионата Италии, «Аталанта» победила «Верону» (1:0).

16. Бразилия обыграла Японию, США – Болгарию и другие результаты дня на чемпионате мира по волейболу среди мужчин в Польше и Словении.

Цитаты дня:

Юрий Каминский: «Суть происходящего сводится к тому, чем закончится конфликт на Украине. Чем лучше у нас там дела, тем больше на нас начинают давить»

Роднина о выступлении Трусовой на Олимпиаде: «Все вопли, что она сделала пять четверных… Она чисто всего, может, 2-3 еле-еле сделала»

Непряева – Занину о том, что на Кубке России не будет призовых: «Нет, это не странно. Смешно вам, да? Пришли тут биатлонисты»

«Пидорасы. Просто лучшее, #####, судейство». Защитник «Факела» Божин после матча со «Спартаком»

Ротенберг о слогане «Все или ничего!»: «Всегда была такая жизненная позиция. Это подходит СКА»

Соболев о матче с «Зенитом»: «Любого можно сломать. «Спартак» и «Наполи» обыгрывал»