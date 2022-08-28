«МЮ» заплатит за Антони 100 млн евро с учетом бонусов

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Вингер «Аякса» Антони близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Клубы согласовали трансфер 22-летнего полузащитника. Сумма сделки оценивается в 100 млн евро с учетом бонусов, сообщает De Telegraaf.

Ранее амстердамская команда отклонила несколько предложений от «МЮ», в том числе на 90 млн евро.

С самим Антони «Юнайтед» уже договорился о контракте на пять лет.

В это межсезонье из «Аякса» в «МЮ» также перешли главный тренер Эрик тен Хаг и защитник Лисандро Мартинес.

Антони в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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