«МЮ» заплатит за Антони 100 млн евро с учетом бонусов

Вингер «Аякса» Антони близок к переходу в .

Клубы согласовали трансфер 22-летнего полузащитника. Сумма сделки оценивается в 100 млн евро с учетом бонусов, сообщает De Telegraaf.

Ранее амстердамская команда отклонила несколько предложений от «МЮ», в том числе на 90 млн евро.

С самим «Юнайтед» уже договорился о контракте на пять лет.

В это межсезонье из в «МЮ» также перешли главный тренер Эрик тен Хаг и защитник .

Антони в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.