Непряева – Занину о том, что на Кубке России не будет призовых: «Нет, это не странно. Смешно вам, да? Пришли тут биатлонисты»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в интервью Дмитрию Занину рассказала, как относится к недопуску к международным стартам и отсутствию призовых на Кубке России.

– Ты лучшая лыжница планеты. И к чему ты сейчас готовишься?

– Ну, сейчас я готовлюсь к тому, что мне предлагают. К российским стартам. Это в первую очередь альтернативный чемпионат мира в Сочи. Ну и в принципе ровно пройти сезон и побороться за общий зачет российский.

– Как ты себе отвечаешь на вопрос «Зачем?»

– Ну как зачем? В первую очередь это самолюбие. Я думаю, это у всех есть.

– То, что призовых не будет, странно?

– Нет, не странно. По факту. Смешно вам, да? Пришли тут биатлонисты, ха-ха.

Я отношусь к этому так, что это надо пережить и что я еще вернусь туда, где я буду бегать не за медали. Посмотрим. Сложно что-то загадывать в такой ситуации, может все измениться уже завтра, – сказала Непряева.

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