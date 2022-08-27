Кубок Содружества. Алимбекова, Казакевич, Шевченко, Сливко и Дербушева пробегут масс-старт

28 августа в Сочи на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский масс-старт.

PARI Кубок Содружества

1-й этап

Сочи, Россия

Женщины

Масс-старт

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Предварительный старт-лист

Динара Алимбекова (Беларусь)

Анастасия Шевченко (Россия)

Ирина Казакевич (Россия)

Тамара Дербушева (Россия)

Полина Плюснина (Россия)

Наталья Гербулова (Россия)

Анастасия Батманова (Россия)

Виктория Сливко (Россия)

Алина Пильчук (Беларусь)

Екатерина Носкова (Россия)

Елизавета Каплина (Россия)

Полный список можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи