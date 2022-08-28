Игнатьев забил 3 гола и отдал ассист в матче «Локомотива» с «Оренбургом»

Форвард Иван Игнатьев отметился четырьмя результативными действиями в 7-м туре Мир .

23-летний футболист оформил хет-трик за первые 19 минут матча с (4:1, второй тайм), а на 52-й минуте отдал голевой пас полузащитнику . На 62-й он был заменен.

4 очка по системе «гол+пас» Игнатьев набрал впервые с 1 ноября 2017 года, когда он за «Краснодар» U19 забил четырежды в матче Юношеской лиги УЕФА со сверстниками из «Гонведа» (8:0).

Подробно со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.