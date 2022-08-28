«Спорт должен объединять людей. Любые отстранения – это дискриминация». Итальянский бегун Барукко поддержал россиян на финише забега вокруг Монблана

Итальянский бегун Федерико Барукко поддержал российских спортсменов на финише ультрамарафона Ultra-Trail du Mont-Blanc, который проходил с 26 по 28 августа.

Барукко финишировал с баннером с надписью «Спорт без границ» в руках.

«Мне хотелось обратиться ко всем, кто участвовал в соревнованиях, а это спортсмены из 120 стран. Спорт должен объединять людей, а любые отстранения – это дискриминация.

Я хочу поддержать российских спортсменов – и ведущих, и только начинающих – которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий», – сказал Барукко.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.