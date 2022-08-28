Юрий Каминский: «Суть происходящего сводится к тому, чем закончится конфликт на Украине. Чем лучше у нас там дела, тем больше на нас начинают давить»

Тренер сборной России по биатлону считает, что снятие санкций с российских биатлонистов будет зависеть от того, чем закончится конфликт на Украине.

«Это сто процентов, что Международный союз биатлонистов сейчас говорит не своими словами.

При этом не могу назвать бредом тот факт, что они намекают на связь российских биатлонистов с армией страны. Во всех странах такая ситуация, но абстрагироваться от этого просят именно нас.

Суть происходящего сводится к тому, чем закончится конфликт на Украине и с каким для нас результатом. Чем лучше у нас там дела, тем больше на нас начинают давить», – заявил Каминский.