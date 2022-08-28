ЧМ-2023. Квалификация. Сербия встретится с Турцией, Греция сыграет с Бельгией и другие матчи

В воскресенье, 28 августа, состоятся шесть матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Сербия встретится с Турцией, Греция сыграет с Бельгией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа I

Великобритания – Латвия

28 августа. 20.00

Греция – Бельгия

28 августа. 20.00

Турция – Сербия

28 августа. 20.00

Положение команд: Латвия – 4-1, Греция – 3-2, Бельгия – 3-2, Сербия – 2-3, Турция – 2-3, Великобритания – 1-4.

Группа J

Германия – Словения

28 августа. 16.00

Эстония – Финляндия

28 августа. 18.00

Израиль – Швеция

28 августа. 21.00

Положение команд: Германия – 6-1, Финляндия – 6-1, Словения – 5-2, Израиль – 3-4, Швеция – 2-5, Эстония – 2-5.

Группа K

Положение команд: Литва – 7-1, Франция – 6-2, Черногория – 5-3, Венгрия – 4-4, Босния и Герцеговина – 4-4, Чехия – 3-5.

Группа L

Положение команд: Испания – 5-1, Италия – 5-1, Грузия – 3-3, Исландия – 3-2, Украина – 1-4, Нидерланды – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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