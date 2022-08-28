Болельщики подарили Камиле Валиевой три килограмма лимонов: «Она была очень удивлена»

Болельщики российской фигуристки подарили ей три килограмма лимонов.

«Сегодня мы приготовили очень необычный подарок для Камилы! И она была очень удивлена.

Лимоны! Целых 3 кг! Сразу вопрос – что же символизирует наш подарок?

Отвечаем. Наши друзья, болельщики Камилы из Китая, очень часто присылают нам в комментариях 🍋

Дело в том, что когда мы встречаемся с Камилой, дарим ей подарки, фотографируемся и общаемся, наши друзья из Китая очень хотят быть тоже рядом с нами, рядом с Камилой. Из-за существующих ограничений они не могут приехать в России и увидеть нашу K-Bao лично.

Поэтому в такие моменты они говорят, что они «full of lemons», что означает «полны лимонов». В лимонах содержится кислота, и это означает, что они завидуют «белой» завистью тем, кто сейчас рядом с Ками 💛

Мы надеемся, что очень скоро все ограничения будут сняты и наши друзья из Китая и других стран смогут посетить Россию и увидеть катание Камилы вживую. Это того стоит ❤️‍🔥 💯», – говорится в фан-аккаунте фигуристки.

Фото: teamkvalieva.vk