«Авангард» представил новую форму с нашивкой «Не пытайтесь покинуть Омск» на воротнике. Над дизайном работала студия Артемия Лебедева

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«Авангард» продемонстрировал новую домашнюю форму для выступлений в сезоне-2022/23.

«Новая форма образца сезона КХЛ 2022/23 – это уникальный дизайн, созданный «Авангардом» вместе со студией Артемия Лебедева.

Арка и стреловидные элементы отсылают болельщиков к образу «G-Drive Арены», свитера оформлены паттерном, напоминающим покрытие ее крыши.

Изнанка воротника украшена нашивкой, говорящей о том, что где бы ты ни был, рано или поздно все равно вернешься в Омск», – говорится на сайте «ястребов».

Напомним, что «Авангард» вернулся в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе. В новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ клуб будет играть на «G-Drive Арене».

Фото: официальный сайт «Авангарда»

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