Роднина о выступлении Трусовой на Олимпиаде: «Все вопли, что она сделала пять четверных… Она чисто всего, может, 2-3 еле-еле сделала»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении на Олимпиаде в Пекине, где она исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

– Попытка не пытка. Видно, это плохо объяснили Саше Трусовой. В фигурном катании оценку ставят за чисто выполненный элемент.

А если ты пытаешься выполнить элемент, но делаешь это не чисто, то твою оценку даже снижают.

Поэтому все вопли, что она сделала пять четверных… Она чисто всего, может, два–три еле-еле сделала.

– Как вы считаете, правильно Саша Трусова пыталась исполнить на Олимпиаде в короткой программе тройной аксель, хотя он у нее на соревнованиях практически никогда не получался?

– Это к тренеру. Есть такое понятие – тактика ведения соревнований, которая вырабатывается вместе с тренером. Что они хотели этим сказать, я не знаю, – сказала Роднина.